韓國爆紅Titanium Lifting鈦提升療程　化妝師每月做一次緊緻小臉

韓國大熱的Titanium Lifting 鈦提升療程近來掀起熱潮，一眾女明星都追捧美白、緊緻、瘦面一步到位的鈦提升療程，三重激光波長同時輸出，即時見到效果！Titanium Lifting 鈦提升來自醫美設備品牌Alma，著名美國女演員姬韓遜(Kate Hudson)就是Alma最新的全球品牌大使，而旗下的Alma Korea 正是韓國人氣女星薛仁雅所代言，薛仁雅更不時在IG大讚鈦提升療程。此外，Youtube 擁有143萬訂閱，曾為《魷魚遊戲2》金純熙、韓國情歌天后白智英化妝的韓國Top 5 年輕化妝師LEO.J 亦鐘情於鈦提升，除了出眾的化妝技巧，他也著重個人皮膚保養，揚言每個月都會進行一次鈦提升療程，《單身即地獄》的李時安亦有進行過鈦提升療程，可見鈦提升療程的魔力有多大，而這神奇的醫美療程現在在香港也能做到了！全港首批引入Titanium Lifting 鈦提升的醫美中心MEDILASE，為一眾香港女士們提供最新韓國醫美科技，解決肌膚問題。

薛仁雅更不時在IG大讚鈦提升療程。

韓國Top 5 年輕化妝師LEO.J 每個月都會進行一次鈦提升療程。

Titanium Lifting 鈦提升療程是甚麼？

醫學美容界極受歡迎的Titanium Lifting 鈦提升高效輪廓緊緻療程源自韓國，MEDILASE更是全港首批引入此創新技術的美容中心之一。療程主要針對面部鬆弛、下垂、輪廓模糊、膚色暗啞、毛孔粗大等多種常見皮膚問題，特別適合希望提升輪廓線條、改善皺紋、收細毛孔及美白膚色的人士。Titanium Lifting 鈦提升憑藉其即時見效、無創、無復原期等優點擄獲大眾歡心，僅需約20分鐘，就能即時展現提拉緊緻及美白效果。過程舒適快捷，對於有重要約會、婚禮、拍攝等急需改善肌膚狀態的用家尤其適合，難怪韓國人氣女星薛仁雅亦大讚，是不少韓國明星、追求緊緻V面、年輕彈滑肌膚人士的首選。

嶄新三重激光波長技術 瞬間提拉一步到位

Titanium Lifting 鈦提升由以色列飛頓激光公司Alma Lasers及韓國著名醫生共同研發，業務覆蓋全球超過70個國家及地區，並有多份論文證實儀器專業有效，令用家感到放心。

這部儀器結合專業嶄新技術，採用全球首創的3D多波長激光技術，打造Titanium Lifting 鈦提升療程最大亮點效能，儀器能同時輸出三種不同波長的激光，包括755nm、810nm及1064nm，將能量精確傳遞至皮膚不同層面，最深可達皮下8mm，有效針對筋膜層、脂肪層及真皮層，三種波長概括不同皮膚功效，做到全面立體的緊緻提升。

755nm波長：主要針對表層色素、膚色暗沉，具美白、提亮作用。

810nm波長：深入至真皮層，促進膠原蛋白新生，改善彈性及細紋。

1064nm波長：直達深層筋膜及脂肪層，有效提拉收緊輪廓，處理雙下巴、下垂肌膚等問題。

此外，Titanium Lifting 鈦提升療程能以雙模式能量傳遞，STACK模式以定點方式將能量傳遞至4-8mm的深層筋膜及脂肪層，達到深度雙層提拉，緊緻底層組織，令輪廓更立體；而SHR™模式以10Hz滑動方式均勻傳遞至2-3mm的真皮層，激活膠原蛋白增生，令皮膚細緻、有彈性、美白亮澤。為提升療程安全及舒適度，儀器特別配備Ice Plus冰點冷卻技術，能在高能量輸出的同時持續冷卻皮膚，有效減低痛感及表皮灼傷風險，大大提高Titanium Lifting 鈦提升療程體驗。

Titanium Lifting 鈦提升療程以雙模式能量傳遞，大大提高療程體驗。（圖片：Shutterstock）

官方認可醫療中心 96%用家認為有即時效果

MEDILASE為Alma Lasers 官方認可的醫療中心，團隊均通過 Alma Lasers 嚴謹培訓及考核，得到一眾用家的肯定，超過9成用家認為Titanium Lifting 鈦提升輪廓緊緻療程舒適有效，相較於RF射頻或Hifu高強度聚焦超聲波技術，Titanium Lifting 鈦提升在技術層面有明顯突破，有更深層次覆蓋，即時可見效果，舒適度更高，有效改善皮膚鬆弛、收緊輪廓，減少雙下巴，刺激膠原新生，令皮膚更有彈性、細膩。

真實療程效果

療程前，用家有面部鬆弛、雙下巴等問題，進行Titanium Lifting 鈦提升療程後，即時收緊面部提拉，提升外顎輪廓線條，重現V面，效果即時至一星期內能看到皮膚有初步的改善，隨著時間推移，效果會更加顯著。鈦提升療程效果通常可以維持2-3個月。

MEDILASE由2013年成立至現在一直致力研發療程，以及引入最新技術到港，堅持最高品質服務大眾，韓國熱捧的Titanium Lifting 鈦提升療程結合多波長激光與創新冷卻技術，帶來即時、安全、舒適的緊緻美白新體驗，是現代都市人追求年輕輪廓和健康肌膚的高效選擇，有興趣了解更多Titanium Lifting 鈦提升療程，可到以下網址瀏覽。

MEDILASE Titanium Lifting 鈦提升輪廓緊緻療程

新客登記即享首次體驗價：https://bit.ly/4eDRemd