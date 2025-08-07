【男士脫毛邊間好？】一文看男士激光脫毛脫鬚推薦及價錢

在過去，脫毛可能被視為女性專屬的美容項目。但隨着審美觀念轉變和生活品質的提升，越來越多男士也開始注重外觀與肌膚管理。「男士脫毛邊間好？」、「男士激光脫毛適合嗎？」這些問題成為搜尋熱點。本文將一文解答男士激光脫毛的好處、和傳統剃鬚的比較、激光原理與效果、以及香港男士脫毛價錢推薦。

男士也要做脫毛嗎？男士永久脫毛的三個原因！

傳統觀念中，男性體毛濃密是一種「陽剛」象徵，但在現代生活中卻可能帶來不少不便甚至困擾。以下三個原因正正說明了為什麼也值得考慮進行男士永久脫毛：

1. 解決肌膚問題

毛囊炎、痘痘、汗臭與體味，很多都與體毛過密有關。特別是背部、腋下和下體部位，激光脫毛可幫助減少毛囊堵塞與細菌滋生，改善整體肌膚質素。

2. 提升外觀與自信

不論是想展現肌肉線條，還是保持外觀清爽專業，光滑乾淨的皮膚往往更能加分。對注重儀容的上班族、健身愛好者或KOL男士而言，脫毛已是日常管理的一環。

3. 節省打理時間

每日或隔日剃毛不但花時間，還容易引致皮膚過敏或刮傷。激光脫毛能大幅降低毛髮再生機會，從根本上省去不必要的打理程序。

剃鬚皮膚會差？自行用剃刀vs男士激光脫毛

不少男士每天早上都要面對剃鬚的煩惱。傳統剃刀雖然方便，但其實存在不少隱患：

傳統剃刀的缺點：

刺激角質層，令皮膚變得乾燥、敏感。

易造成刮傷、流血或引發毛囊發炎。

重複刮毛會使膚色變得暗沉，甚至造成「鬍鬚印」。

男士激光脫毛的優勢：

利用特定波長的光能量直達毛囊，有效抑制再生。

相對溫和、安全，療程中多配備冷卻技術，減少痛感。

膚色均勻改善，長期更能減少毛孔阻塞與油脂分泌。

簡而言之，男士激光脫毛不但解決毛髮問題，更有助打造健康、乾淨的肌膚狀態，為皮膚長遠健康打好基礎。

永久脫毛是什麼？男士激光脫毛為什麼可以永久？

很多人對「男士永久脫毛」有誤解，其實它指的是長效減少毛髮密度及粗幼程度，而非一輩子不長毛。男士激光脫毛的原理基於「選擇性光熱作用」，使用特定波長的雷射光（如 755nm 或 810nm）直擊毛囊中的黑色素，破壞其再生功能，令毛髮逐漸減少甚至停止生長。

為何需要多次療程？

毛髮有不同生長週期：生長期、退化期、休止期，而激光只對生長期的毛髮有效。平均建議每 4～6 週進行一次，連續療程 6～8 次效果最理想。

療程安全性如何？

現時市場主流脫毛儀器如 Alma Soprano、Candela GentleMax Pro、Motus AX 等皆獲 FDA 認證，經過皮膚科廣泛應用，安全性與效果均有保障，適合亞洲男士皮膚使用。

男士脫毛推薦及價錢

EVRMEN 是 EVRbeauty 旗下專注男士激光脫毛的專屬品牌，獲得50萬真實客戶好評，團隊治療師均擁有 1000小時專業培訓。並深知男士膚質與毛囊特性，針對性設計個人化脫毛方案。採用美國 FDA 認證的專業激光儀器GentleMADX PRO，搭配皮膚毛囊分析技術，實現真正「低痛感、高效果」的脫毛體驗。

💥 EVRMEN 十大保證 — 男士脫毛最安心選擇：

1️⃣ 採用美國 Candela GentleMax Pro 醫學級雙波長激光

2️⃣ 配備專利冷凍技術 DCD™，清爽無痛

3️⃣ 全港唯一Candela 「金獎」中心

4️⃣ PROMAX智能毛髮分析系統，度身訂製療程

5️⃣ 治療師全受國際認證＋1000小時專業訓練

6️⃣ 一對一私人房間操作，尊重私隱

7️⃣ 明碼實價，絕不推銷

8️⃣ 唯一提供 14 天退款保證

9️⃣ 永久保養計劃，真正持久

🔟 TQM 顧客滿意追蹤系統，意見直達管理層

HK01讀者獨家優惠：免費男士脫毛5選1：腋下/上唇/手指/下肚線/腳趾

Whatsapp查詢快速連結：5345 5818 立即按此登記

EVRMEN 男士激光脫毛中心旗艦店：

3間旗艦店位於甲級商廈，地鐵站步行5分鐘即到

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期11樓1102室

旺角亞皆老街 8 號朗豪坊辦公大樓40 樓 4001 室 （全港首間奪得2025 DNA Paris 設計大獎）

香港銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心18樓01-02室

如需參考限時優惠或有其他查詢，可參考 EVRMEN 官方網頁：https://www.evrmen.hk/

24 小時查詢或預約快線：5345 5818

Whatsapp查詢快速連結：https://wa.link/z3m4lh

*療程效果會因應個人之膚質、身體狀況及其他因素而有所不同，內容只供參考。

(資料及圖片由客戶提供)