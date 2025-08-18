8大要點避開脫毛黑店！如何選擇專業信心激光脫毛公司推介？

你是否也有以下經驗？你有冇試過以下情況？上網見到「超低價脫毛療程」，興沖沖到店，卻發現被迫推銷加購、收費不透明、甚至用來歷不明的儀器！這就是坊間所說的「脫毛黑店」。

坊間有太多美容中心自稱提供專業脫毛服務，但真正符合安全標準、用心為客人著想的並不多。對於第一次接觸激光脫毛的女士來說，選錯地方不僅浪費金錢和時間，還可能留下皮膚敏感、色素沉澱等後遺症，得不償失。

本文專為想做激光脫毛、但又擔心踩中地雷的你而寫，有齊8大檢查重點，幫你精準避開脫毛黑店！

激光脫毛前留意以下8大要點，精準避開脫毛黑店

1. 脫毛中心是否有國際信譽保證

真正專業的激光脫毛公司，必須擁有國際認證或大型品牌授權，例如美國頂級激光脫毛原廠Candela親自頒發的脫毛「金獎」榮譽。這些證書代表脫毛中心在儀器及療程在安全性、有效性方面都達到國際標準，並非「脫毛黑店」用無牌儀器亂打。沒有任何國際信譽保證的美容中心，很可能使用來歷不明的平價機，效果不但差，還可能造成皮膚燙傷或色素沉澱。

2. 脫毛中心是否配備原廠正貨激光儀器

真正專業的激光脫毛公司，必須配備頂級脫毛儀器，儀器同時需擁有國際認證或大型品牌授權，例如美國 FDA 認證、歐盟 CE 認證、澳洲TGA認證等。同時擁有正貨證明證書，代表儀器及療程在安全性、有效性方面都達到國際標準，並非「脫毛黑店」用無牌儀器亂打。不少激光脫毛黑店會用仿製、翻新或二手機器冒充名牌儀器，外觀相似但內部零件早已失效，能量不穩定，導致療程效果大打折扣，甚至造成皮膚損傷。專業脫毛公司一定會提供原廠正貨證明，並且由廠商定期保養及校準，確保每一發激光都精準有效。

3. 脫毛中心是否以客人為優先

判斷脫毛黑店的另一方法，就是觀察它是否急於推銷高價套票，忽略你的皮膚狀況和實際需要。專業的激光脫毛中心會先為你進行一對一的專業毛髮及皮膚分析，根據毛髮顏色、粗幼度、膚色等因素，度身訂造脫毛療程方案，而不是「一套賣晒畀你」。

4. 脫毛中心收貴是否完全公開透明

脫毛黑店最常見的手法，就是用低價廣告吸引你到店，然後才不斷加價、加項目，甚至臨時收取隱藏費用。選擇激光脫毛公司時，一定要確認所有收費在療程開始前已清楚列明，並且有書面合約保障，避免「入場價」變成「天價」。

5. 脫毛中心是不是實行真正永久保養

很多脫毛黑店會用「海鮮價」，並會用「永久脫毛」作招徠，但實際只是短期效果，幾個月後毛髮就重新長出，或者將激光能量減弱，每次毛髮脫完又生。而真正的永久保養是針對個別遺留或新生毛髮提供免費補打，並有清楚的保養政策，不會事後再收費。

6. 脫毛中心是不是配備TQM系統

專業激光脫毛公司會有嚴格的 TQM（Total Quality Management）流程，包括儀器定期檢測、治療師專業培訓、衛生環境檢查等，最後更會保證每位客人的意見都可以直上管理層，確保客人都能享受到同等高標準服務。脫毛黑店往往欠缺這些規範，服務質素時好時壞，風險更高。

7. 地點是否方便易達

選擇位置偏遠、環境簡陋的美容中心，除了交通不便外，也可能反映該店並非正規經營。專業脫毛公司通常選址於商業大廈或地標商場，方便顧客上門，並且有完善的消防及安全設施，絕非脫毛黑店的「臨時鋪」可比。

8. 脫毛中心是否有最多好評

網上評價是判斷一間脫毛中心是否可信的重要指標。脫毛黑店的好評往往是灌水或虛構，而專業激光脫毛公司會有大量真實顧客分享療程經驗，並且願意公開 Before & After 相片作證明。選擇時，可以多比較不同平台的評價，確保口碑一致正面。

不用大海撈針了！全港 NO.1 良心激光脫毛中心推薦！

雖然不排除香港的良好激光脫毛中心一定會比黑心脫毛中心多，但真正做以上8項要點的，在香港只有一間。現在就為大家介意及推擁！

EVRbeauty 是全港 NO.1 激光脫毛大品牌，開業至今已經進入第7個年頭，累積超過50萬個真實好評，又被不同人氣媒體及KOL前後推薦，更榮獲多個獎項如由原廠Candela頒發的脫毛「金獎」，《香港01》頒發的「No.1 激光脫毛品牌」。到底EVRbeauty如何符合8大優質脫毛中心要點，一齊睇睇！

優點一：全港唯一榮獲CANDELA授權「脫毛金獎」

Candela 是美國頂尖激光脫毛儀品牌，享有全球醫美界極高信譽。

EVRbeauty 不僅採用 原廠正貨 GentleMax Pro，更是全港唯一獲 Candela 授權頒發「脫毛金獎」的中心，代表CRYOGEN原廠專利冷凍技術儀器使用量方面位列全港之冠療程安全性、有效性、服務質素均達到國際最高標準。

客人可隨時查閱原廠授權證書，安心又放心。

獎項一：美國CRYOGEN原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1 「金獎」

EVRbeauty 獲頒美國 CRYOGEN 原廠金獎，為全港使用該專利冷凍技術儀器次數最多的中心。代表療程應用廣泛、深受客戶信賴及喜愛。

獎項二：美國CRYOGEN原廠榮譽感謝狀

表揚 EVRbeauty 對推動冷凍舒緩科技於亞洲地區的專業貢獻與實踐，

肯定團隊在激光療程舒適體驗上的不懈努力。

獎項三：專業美國CANDELA原廠培訓

EVRbeauty 全線治療師完成美國 Candela 原廠訓練 ，加上TQM 1000 小時專業培訓與技術考核，確保每次激光療程皆達國際臨床標準，安全可靠。

獎項四：原廠美國CANDELA冷凍劑正貨證明

我們承諾使用經美國 Candela 原廠授權、冷凍噴霧專用劑，確保療程中冷凍效果穩定、舒適度高，保障每位顧客的安全與效果。

獎項五：原廠美國CANDELA認可服務品質NO.1

榮獲 Candela 評選為服務品質 NO.1 的香港脫毛中心之一，代表 EVRbeauty 在操作流程、技術規範、顧客服務等方面皆達至全球領先水平。

獎項六：原廠美國CANDELA授權脫毛中心

EVRbeauty 為美國 Candela 官方授權的指定激光脫毛中心，

使用正廠 GentleMax Pro 儀器及原裝耗材，療程效果與安全均有原廠認可。

優點二：獨家TQM監管系統

市面上的脫毛服務質素參差不齊，關鍵在於是否有持續性的品質監管。

EVRbeauty 引入醫療級別的 TQM（Total Quality Management）總品質管理系統，確保每位顧客的療程體驗都達到一致的高標準，包括：

儀器由原廠工程師定期檢測與保養

治療師必須完成 1000 小時專業培訓 並持續進修

環境與衞生每日多次檢查

確保每一位客人無論何時到訪，都能享有同樣高標準的脫毛體驗。

每位客人完成療程後，更會被邀請填問卷，確保所有意見直達管理層。

優點三：AI智能毛髮分析 一對一客制化療程

真正有效的激光脫毛，不能「一刀切」。不同部位的毛髮在粗幼、顏色、密度和生長周期上都有差異，膚色也會影響最佳能量設定。

EVRbeauty 採用 ProMax AI 智能毛髮分析儀，在療程前會精準檢測你的毛髮和膚質，並由專業治療師一對一制定最合適的療程計劃。

這種個人化方案可以大大提高脫毛效率，縮短所需療程次數，同時降低皮膚不適與副作用的風險。相比「黑店」用統一模式亂打，效果與舒適度根本不可同日而語。

優點四：全港最多好評的5星級脫毛大品牌

在選擇脫毛中心時，真實口碑是最有說服力的指標。

EVRbeauty 累積超過 50 萬則真實顧客好評，不論是 Google Review、Facebook、Instagram 還是小紅書，都能找到大量真實的見證，並且評價一致正面。

優點五：打造專屬個人化脫毛療程方案

脫毛黑店基本上在脫毛上毫無技術可言，因此常出現脫極都脫唔清的情況。在EVRbeauty 脫毛，為保證效果，會為客人進行全港獨家一對一PROMAX ® 360度智能分析毛髮狀況，打造專屬個人化脫毛療程方案。

優點六：售後保障和誠信經營

許多脫毛黑店在你付錢之後，服務質素就大打折扣，更別談後續保養。

EVRbeauty 則提供永久保養服務，對於個別遺留或新生的毛髮提供免費補打，並且有清晰透明的保養政策，絕不額外收費。

優點七：五星級環境享受

EVRbeauty選址於尖沙咀美麗華、旺角朗豪坊、銅鑼灣恆隆中心，全屬於核心地段甲級商廈，佔地面積8000呎，40間以上治療房。提供五星級Spa環境享受，地鐵站更步行5分鐘就到。

優點八：全港唯一 14 日退款保障

EVRbeauty 還提供全港唯一 14 日退款保障，並將所有收費於官網公開透明，客人可以事前清楚了解費用，完全避免隱藏收費。

