香港永久激光脫毛邊間好？為什麼EVRbeauty可以連續多年獲【卓越激光脫毛服務品牌大獎】，成為全港最優質的NO.1脫光脫毛大品牌？無論是為了比基尼造型、日常衛生，還是追求光滑肌膚，脫毛已成為許多香港女生的日常護理之一。不過，市面上的脫毛方法五花八門，從剃刀、蜜蠟到家用 IPL 機，雖然價錢參差，但效果與持久度差異很大。近年來，「激光脫毛」因為效果持久、安全性高，成為最多名人、KOL 與都市女性的首選。到底激光脫毛邊間好，又有哪些指標可以參考？這篇永久脫毛懶人包會由淺入深，教你認識激光脫毛原理、比較不同方法的優缺點，再公開選擇脫毛中心的5大關鍵，讓你安心選擇到最適合自己的激光脫毛品牌。

激光脫毛邊間好？為什麼不能隨便選擇激光脫毛？

不少人以為激光脫毛只是小事，隨便找間美容中心就可以，但事實並非如此。市面上有些美容院用的並非真正的激光脫毛機，而是普通彩光 IPL 儀器，效果差之餘，還可能導致皮膚燒傷或反黑。更有一些脫毛中心存在「hard sell」情況，不斷強迫加購療程，甚至聘請未經專業訓練的技師操作，令療程風險大增。

真正安全有效的永久脫毛，除了要篩選有好評及信譽保證的脫毛中心，必須選擇擁有 國際權威認證 的醫療級激光脫毛儀器，如EVRbeauty則引入美國的Candela GentleMax Pro，則是奪得FDA及CE的雙重權威認證，除了證實脫毛儀器的安全，更同時需要由專業治療師操作，並配合完善的售後服務保障。這也是為什麼在考慮「激光脫毛邊間好」時，不能只看價錢，而是要綜合評估中心的專業度、口碑及安全性。

5大選擇指標話你知！香港激光脫毛邊間好

香港的激光脫毛市場競爭激烈，價錢由數百至數千元不等，但品質差異極大。選錯中心，不僅浪費金錢，更可能造成皮膚損傷。以下 5 大比較方向，可以幫助你判斷「永久激光脫毛邊間好」。

1. 脫毛中心是否有專業口碑認證



選擇有品牌認證或業界獲獎紀錄的脫毛中心，代表其在儀器、技術與服務上均獲得認可。

例如 EVRbeauty 是全港唯一榮獲 美國 Candela 原廠頒發「脫毛金獎」 的品牌，並與 Orbis 奧比斯合作推出慈善計劃，既有專業認證，又兼具口碑與信譽。當考慮「激光脫毛邊間好」時，這些獎項與合作關係就是一個重要的參考指標。

2. 脫毛中心的儀器是否達致國際安全標準



市面上的激光脫毛儀器質素參差，只有具備 美國 FDA、歐盟 CE 認證 的醫療級原廠正貨，才能真正保證安全與效果。

EVRbeauty 採用的 GentleMax Pro，是美國 NO.1 醫療級激光脫毛儀，配備 專利冷凍噴霧降溫技術，令療程感覺冰涼舒適，避免燙傷或不適。同時，這款儀器能針對不同膚色、毛髮粗幼度進行調節，確保每位顧客都能獲得最佳效果。

3. 脫毛中心治療師是否經過專業培訓



「激光脫毛邊間好」其中一個重要判斷準則，就是治療師是否專業。激光脫毛屬於高能量療程，操作人員必須熟悉能量控制、皮膚反應及安全守則。

EVRbeauty 全線治療師均經過 超過 1000 小時專業培訓，由註冊醫生監督操作，確保療程專業安全。無論是比堅尼脫毛等敏感部位，還是全身大面積脫毛，都能細心處理，安全又放心。

4. 脫毛中心的價錢是否公開透明



透明收費是品牌誠信的重要保證。部分美容院會以低價吸引，但療程中途卻出現隱藏收費或被迫加購。

EVRbeauty 的價錢 100% 公開透明，所有療程價目可於官網查詢，並設有全港唯一 14 日退款保障。對於不想被 hard sell 的顧客來說，這是「激光脫毛邊間好」的重要參考。

5. 脫毛中心是否提供足夠的私隱度



特別是比堅尼脫毛，私隱度直接影響顧客體驗。

EVRbeauty 設有 獨立房間 + 防護簾 的二重私隱保障，並提供一次性剃刀及私密護理濕紙巾，讓顧客在最安心及尊重的環境下完成療程。這一點往往是「永久脫毛邊間好」的關鍵決定因素。

EVRbeauty 連續多年獲得HK01頒發【卓越激光脫毛服務品牌大獎】

EVRbeauty 在業界的口碑不止於此，更連續多年榮獲 HK01 頒發「卓越激光脫毛服務品牌大獎」，足以證明它在技術實力、顧客體驗與服務品質上的長期穩定表現，獲得專業評審與廣大顧客的一致認可。

EVRbeauty 能夠連續多年榮獲 「卓越激光脫毛服務品牌大獎」，關鍵在於始終堅持以國際級安全標準與專業技術作為核心，並不斷創新升級服務體驗。品牌採用全球公認的美國 Candela GentleMax Pro 原廠正貨激光儀器，配合 AI 智能毛髮分析及 1000+ 小時專業培訓的治療師團隊，為每位客人度身訂造最精準的脫毛方案。

同時，EVRbeauty 實行二重私隱保障、公開透明價錢制度及終身保養承諾，確保每一次療程都安全、舒適且高效。多年來累積逾 50 萬真實五星好評與名人推薦，令品牌在專業度、口碑及信譽上持續領先業界，穩佔全港 NO.1 激光脫毛品牌地位。

名人都推薦的NO.1激光脫毛大品牌——EVRbeauty

近年不少名人、KOL 及專業美容達人都一致推薦本地激光脫毛中心 EVRbeauty，原因不只是效果顯著，更因為它在專業、口碑、技術與服務上的全面領先，真正做到全方位的「安心 + 高效 + 值得信賴」。

全港唯一榮獲美國 Candela 原廠頒發「脫毛金獎」

EVRbeauty 是香港唯一榮獲美國激光脫毛儀品牌 Candela Cryogen 授權「脫毛金獎」的 NO.1 脫毛中心。這項殊榮象徵他們在專利冷凍技術儀器的使用量位列全港之冠，同時保證所有激光脫毛儀均為 100% 原廠正貨，安全與效果均達到國際醫療級標準。能獲得此殊榮，不僅代表 EVRbeauty 在專業度上的領先，更證明其在顧客選擇「永久激光脫毛邊間好」時，是無可取代的第一品牌。

獨家 TQM 監管系統 + 1000 小時專業培訓

EVRbeauty 擁有全港唯一的 TQM 360° 品質監管系統，顧客所有意見可直達管理層，保證服務流程不斷優化。全線治療師均經過 超過 1000 小時專業培訓，並由專業註冊醫生駐場把關，嚴格監控安全與操作流程。無論是 比堅尼脫毛 等私密部位，還是全身大面積脫毛療程，都能確保每一位顧客得到安全、細心、舒適的專業照顧。

首創 AI 智能毛髮分析 + 一對一客制化療程

EVRbeauty 率先引入 ProMax Visia 360° 智能毛髮分析技術，能夠準確分析顧客的膚色、毛髮密度與粗幼度，並由專業團隊設計 一對一專屬脫毛方案。同時，配合美國原廠Candela GentleMax Pro脫毛儀的 24mm 特大機頭設計，療程速度比傳統脫毛方法快達 3 倍。科研數據證實，平均只需 6-8 次療程即可達到永久脫毛效果。此外，EVRbeauty 承諾「一次價錢，永久保養，不限次數」，讓顧客真正享受長效脫毛，免卻荷爾蒙變化帶來的煩惱。

全港最多好評的 5 星級脫毛大品牌

EVRbeauty 擁有 超過 50 萬條真實正評，無論是技術、服務還是環境，都屬行業頂尖水準。包括陳瀅、戴祖儀、練美娟等多位名人明星都是品牌的支持者。此外，EVRbeauty 更榮獲奧比斯、宣明會等良心企業認證，成為香港 NO.1 頂級激光脫毛品牌。

價錢全公開透明 唯一在Eshop買得到的脫毛服務

不少人考慮「脫毛邊間好」，其中一個最大顧慮就是價錢。市面上有不少美容院以低價吸引顧客，但往往有隱藏收費或強硬推銷附加療程。EVRbeauty 打破傳統行業規則，成為 全港唯一一間把脫毛療程放上官方 Eshop 公開發售 的品牌。所有價格清清楚楚，客人可隨時在網上直接購買療程，無需承受任何 hard sell 壓力，真正做到「價錢透明、消費安心」。這種誠信經營模式，不但贏得顧客信任，更是「永久脫毛邊間好」的黃金指標。

變美同時做善事 全港唯一一間慈善脫毛中心

選擇 EVRbeauty，除了變美之外，更能為社會出一分力。品牌是全港唯一同時兼具 慈善合作 的脫毛中心，長期與 奧比斯、宣明會 等非牟利機構合作，推出慈善療程計劃。顧客在變美同時，亦能透過療程費用的一部分支持有需要人士，實現「美麗 + 愛心」雙重價值。對於正在考慮「激光脫毛邊間好」的你，EVRbeauty 無疑是兼顧專業與良心的唯一選擇。

全港唯一「預約保證制度」

在香港，許多美容中心最大問題就是 「難以預約」，令顧客浪費時間等待。為解決這一痛點，EVRbeauty 是全港唯一實行 「預約保證制度」 的脫毛中心。這代表每一位顧客都能準時接受療程，不會因人數過多而延誤，真正體驗五星級貼心服務。這項制度進一步加強了品牌的專業度與信任度，也是令 EVRbeauty 能多年榮獲「卓越激光脫毛服務品牌大獎」的核心原因之一。

無論從 國際專業認證、儀器正貨保障、治療師專業培訓、價錢透明度、顧客口碑、慈善合作，還是 預約保障制度，EVRbeauty 都全面領先，更設有自家暖心糖水，定時用心籌備舉行VIP活動，成功連續多年獲得HK01頒發【卓越激光脫毛服務品牌大獎】，成為「香港永久激光脫毛邊間好」的唯一答案。

HK01讀者限定優惠：新客戶免費6選1脫毛體驗

（可自選部位：腋下、上唇、比堅尼上線、手指、腳趾、上肚線）

及 所有脫毛45折

立即預約體驗免費激光脫毛服務：5345 5818 / https://wa.link/ebfrgk

新客限時45折優惠，收費100%公開透明，無任何隱藏費用，提供終身保養和14天退款保證！

熱門脫毛價格一覽：

腋下：原價$8,711 >優惠價$3,920

全比堅尼：原價$15,511 >優惠價$6,980

前手臂：原價$22,051 >優惠價$9,923

上半背：原價$22,051 >優惠價$9,923

全面（連髮線）：原價$25,200 >優惠價$11,340

小腿(連膝蓋)：原價$25,667 >優惠價$11,550

全手：原價$30,218 >優惠價$13,598

全腿：原價$38,500 >優惠價$17,325

全背(包頸背) ：原價$38,500 >優惠價$17,325

全身：原價$185,500 >優惠價$83,475：

3間旗艦店位於甲級商廈，地鐵站步行5分鐘即到：

尖沙咀美麗華廣場一期11樓1102室

旺角亞皆老街 8 號朗豪坊辦公室大樓40 樓 4001 室

香港銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心18樓01-02室