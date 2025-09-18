維特健靈破天荒首次打造以「養髮、修身、美肌」全方位呵護為主題的期間限定店，於屯門V city開設「髮現醫美學奇蹟限定店」。店內以多個巨大化產品精心佈置，設有多項精彩活動及會場限定優惠，帶大家享受由內到外的健康美麗新體驗。



維特健靈「髮現醫美學奇蹟限定店」 5大必訪體驗

「髮現醫美學奇蹟限定店」作為維特健靈首個「養髮、修身、美肌」全方位呵護為主題的期間限定店，設計概念以巨大化人氣產品貫穿場地，並精心策劃多項精彩活動。

現場設有免費的「髮現醫美學奇蹟之旅」活動，只需要集滿5個印章，即可換領總值$218的神秘禮物1份^！數量有限，送完即止。

同場亦有多款精選皇牌產品供選購，包括：維新烏絲納米系列、袪濕輕及Naturo Vita極•纖秀等，涵蓋養髮、修身、美肌功效，助你內外綻放迷人魅力！

「髮現醫美學奇蹟之旅」詳情：

Ⅰ. 好茶品賞：入場時為您送上TEA CHÂTEAU精選養顏美肌好茶一杯^，包括補血養顏茶、桂花薏仁茶、洛神花烏梅茶及桂花烏龍茶四款。



Ⅱ. 美之哲學：由專人帶領您到美之哲學專區，了解維特健靈品牌故事及美麗理念。



Ⅲ. 美麗願望：場內設有許願牆，即席寫下專屬於您的美麗願望。



Ⅳ. 自選測試：場內每日上午10時至下午8時更設有「免費養髮、修身、美肌測試與諮詢」，只需透過網上登記即可參加，體驗時間每節約45分鐘，助您了解頭皮、體態或皮膚狀況；由專人全面分析你的狀態，並提供專業全方位呵護方案，包括護理建議和適合的產品等等。



Ⅴ. 產品介紹：限定店推出多款限定套裝、產品優惠及滿額優惠。Naturo Vita最新美肌NMN系列同時於「髮現醫美學奇蹟限定店」正式亮相，包括Naturo Vita NMN 28000+、Naturo Vita NMN提拉丸、Naturo Vita NMN注水丸，3款逆齡科研結晶為您提供全效美肌抗老方案。



維特健靈「髮現醫美學奇蹟限定店」：髮現美麗藍圖．鏡繪手作坊

此外，維特健靈更攜手本地藝術家設立「髮現美麗藍圖．鏡繪手作坊」，帶您遠離日常的忙碌，在1小時的手作坊中尋找心靈的寧靜，創作出您獨一無二的鏡繪作品，顯化您的美麗藍圖。手作坊預約費用只需港幣$199，完成手作坊後於髮現醫美學奇蹟限定店內消費即作全數回贈**！

「髮現醫美學奇蹟限定店」亦設有期間限定推廣，即場買滿指定金額再有額外禮遇！立即蒞臨維特健靈「髮現醫美學奇蹟限定店」，享受不一樣的購物體驗！

維特健靈「髮現醫美學奇蹟限定店」

日期：即日起至9月24日

地點：屯門V city MTR層中庭

時間：上午10時至下午9時

登記體驗：https://go.vitagreen.com/3JZdyeQ

入場費用全免。於網上預先登記，可免費參與專業養髮、修身、美肌測試與諮詢*，分析最適合您的各種產品。完成整個體驗旅程後，參與指定活動並收集5個印章，即可獲贈神秘禮物1份^。

髮現美麗藍圖．鏡繪手作坊

日期：9月19日至9月21日

地點：髮現醫美學奇蹟限定店 | 屯門V city MTR層中庭

時間：中午12時至下午6時

活動時間：每節約60分鐘

登記體驗：https://go.vitagreen.com/4n10QuP

「髮現醫美學奇蹟限定店」滿額優惠：

條款及細則

^ 贈品數量有限，每位合資格會員可獲送一份，送完即止。

* 上述免費養髮、修身 、美肌（頭皮分析、AI皮膚檢測分析或體脂測試）測試及諮詢服務，僅於髮現醫美學奇蹟限定店舉行，請依照已預約確認的日期及時間準時出席。​

** 預約費用為港幣$199，須於登記時全數繳付方可成功預約。此預約費用可於限定店消費時作同等價值之消費額回贈。購物滿港幣$199方可使用，回贈僅限於髮現醫美學奇蹟限定店內使用（部分產品除外）。工作坊名額有限，先到先得，滿額即止。以每單計，消費最高回贈額為港幣$199。