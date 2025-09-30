【脫毛邊間好？】比較全港三大脫毛中心EVRbeauty、MEDILASE及Dermes！脫毛服務NO.1 +CP值最高係呢間？

在香港，愛美與保養已成為很多女性甚至男性的生活日常。激光脫毛尤其是腋下、比堅尼線、手腳、面部這些部位的清潔，對不少人來說不僅僅是「美觀」的問題，更與日常舒適感、自信表現與個人衛生息息相關。在香港，脫毛中心數量多不勝數，到底脫毛邊間好，選擇適合自己的脫毛中心才可以脫得安心。而EVRbeauty、MEDILASE、dermes 可以說是三大最廣為人知的激光脫毛品牌，到底哪一間脫毛中心比較好？

比較之前，先介紹什麼是激光脫毛。為什麼大家都選擇激光脫毛了？傳統脫毛方法如剃刀、脫毛膏、蜜蠟雖然方便，但缺點亦顯而易見：剃刀容易造成倒毛與毛囊炎；脫毛膏含有化學成分，長期使用對皮膚刺激性大；蜜蠟則帶來相當程度的痛楚，而且難以徹底清除毛囊。近十年來，隨著醫療美容技術普及，激光脫毛逐漸成為香港主流選擇。根據公開數據，香港美容市場規模中，永久脫毛佔比逐年上升，成為不少醫美中心的核心療程之一。

然而，市面上的脫毛品牌繁多，療程價格與效果差距甚大。有些美容中心打著「脫毛優惠」的旗號，但實際採用的卻是低能量彩光 IPL，效果不持久；有些則收費模糊，廣告價與實際付款差距甚大，讓顧客陷入「海鮮價」的陷阱。因此，消費者在選擇脫毛品牌時，除了考慮價格，還要同時評估儀器安全性、專業人員培訓、售後保障與口碑評價。

到底激光脫毛邊間好？5大比較方向話你知！

在香港講到激光脫毛，耳熟能詳的選擇離不開 MEDILASE、dermes，以及近年討論度甚高、主打醫療級透明收費與永久保養的 EVRbeauty 激光脫毛品牌。面對不同品牌各自強調的技術、價錢與服務主張，究竟點揀先至安心又合乎預算？以下以五個消費者最關心的面向，逐一梳理重點，同時把公開可得的品牌資訊與臨床原理拆解俾你知，幫你更有系統地做決策。

1. 脫毛中心的儀器是否安全？

要真正做到長效、甚至接近永久的減毛，核心在於「醫療級激光」而非一般家用彩光（IPL）。臨床上對亞洲肌膚最常用、效果公認穩定的是 755nm 亞歷山大激光；若配合可靠的表皮冷卻系統，在足夠能量下仍可降低不適與副作用風險。除此以外，設備是否為原廠正貨、是否通過美國 FDA 與歐盟 CE 認證，亦是評估安全與一致性的基本門檻。市面上亦有不同技術路線，例如雙波長／三波長方案，嘗試同時兼顧不同膚色與毛髮粗幼，但重點始終是：來源清晰＋監管合規＋臨床驗證。

就公開對外資訊而言，EVRbeauty 和 MEDILASE 多年以來主打與美國光學大廠 Candela 的合作定位，標榜專業 Gentle 系列 755nm 路線與大光斑輸出；dermes 近年強調引進德系 HPD 多波長 方案，並提及取得 FDA/CE 認證、雙／三波長組合（如 810nm、940nm 等）以擴充適用面向。EVRbeauty 的技術主軸則相當聚焦：以 Candela GentleMAX 系列 755nm 作為核心，並使用原廠專利 Dynamic Cooling（DCD）冷凍噴霧 作表皮瞬冷，輔以 24mm 特大光斑提升覆蓋效率；同時強調採用原廠正貨與合規耗材、設置升級版智能降溫模組，目的在於把「有效能量」與「舒適體感」拉到更佳平衡點。以臨床作業邏輯來看，這種「波長選擇 + 冷卻技術 + 光斑口徑 + 穩定輸出」的組合，正是影響安全與體驗的關鍵式拼圖。

EVRbeauty 進一步把這種組合主張延伸到療程架構上：其宣稱在一年約 4–6 次週期化療程中可望達成長期效果，並以永久保養承諾銜接個體差異（不同部位、不同毛週期、荷爾蒙變化），把後續風險管理納入制度化服務。簡單講，品牌之間可以各有設備與理論說法，但你挑選的重心不變：機台合規、波長策略清楚、冷卻手段可靠、輸出穩定可重現；這些條件在 EVRbeauty 的公開說明裡是清晰而可被檢視的。

2. 價錢是否完全公開透明？是否有永久保養？

在選擇脫毛中心時，價錢始終是消費者最關心的因素之一。很多女性希望找到性價比高的脫毛服務，但現實情況卻往往出現「廣告價很便宜、實際價很昂貴」的情況。有些美容院會先以低價吸引客人入場，當顧客真正到店後，才不斷以各種理由加錢，甚至聲稱必須購買額外療程或升級方案才能真正見效。這種「海鮮價」式的收費不僅令消費者難以掌握總成本，還可能導致預算嚴重超支。

因此，選擇脫毛中心時，必須仔細核對幾個關鍵問題：

首先，價錢是否明碼實價？在官網或公開資料上能否直接查閱不同部位的完整價錢表？其次，收費是否包含永久保養？還是僅限某一個療程次數？如果只買「6次療程」，效果未必達到理想狀態，尤其在比基尼線等毛髮較粗硬的部位，往往需要更多次數才能徹底改善。如果中心沒有提供永久保養，消費者後期就需要額外再付費，成本可能遠高於初步預算。最後，中心的口碑與銷售手法是否透明？這點可從網上真實評價、媒體報導和朋友口碑判斷，從而篩走那些以「推銷為主」而非「專業為本」的美容院。

回到三大品牌的比較。EVRbeauty 在價錢公開性與透明度方面表現最突出，其官網列明了多達 42 個脫毛部位的完整價錢與優惠，顧客毋須到店便能清楚掌握收費細節。以熱門部位為例：腋下永久脫毛 $3,484，全比基尼 $6,204，並且包括永久保養，確保無論後期是否因為毛髮週期或荷爾蒙變化而再生，都能持續跟進。這種模式令顧客真正做到「一次投資，長期受惠」，性價比遠超其他品牌。

相反，MEDILASE 與 dermes 的脫毛價錢普遍偏貴，療程限制更多。MEDILASE 官網的價格顯示為腋下脫毛 $3,680，全比基尼 $7,640，價格相對更高，而且沒有所有脫毛收費部位，脫毛價錢不算透明。至於 dermes，其官網並沒有列出所有部位的收費，只提供部分數據，例如腋下激光脫毛療程標價 $3,800，但僅限 6 次療程，而非永久保養，效果是否持久難以預測。

綜合比較可見，EVRbeauty 不僅在收費上 公開透明，亦提供 永久保養 保障，真正讓顧客「買一次就安心一世」，大大減少隱藏收費與額外加單的風險，反觀 MEDILASE 與 dermes 的脫毛價錢普遍偏貴，療程限制更多。正因如此，EVRbeauty 被廣泛視為香港性價比最高、最值得信賴的專業激光脫毛中心之一。對於消費者來說，選擇一間價錢合理又公開的脫毛中心，等於買下了效果保障與心理安心，避免花錢買煩惱。

EVRbeauty 各部位療程收費一覽：

https://www.evrbeauty.com/永久-激光-脫毛-價錢-優惠

3. 脫毛中心的專業度？是否有專業口碑認證？

在選擇脫毛邊間好時，專業度與口碑認證往往比價錢更值得重視。市面上脫毛公司眾多，但真正能同時獲得顧客高度評價及媒體專業推薦的品牌並不多。對於消費者而言，一間中心是否具備 專業醫療團隊、嚴格培訓的治療師，以及來自第三方平台與媒體的口碑背書，是最可靠的衡量標準。

Google 評論作為公開透明的平台，能直接反映真實用戶的體驗感受，是最具參考價值的評分依據。同時，來自 HK01、Cosmopolitan、MORE 等具影響力媒體的推薦，亦能證明品牌在業界的專業認可與信譽地位。

三大品牌口碑比較

MEDILASE 在全港設有數間旗艦中心，Google 評分平均達 4.5 星以上，整體表現不錯，但部分分店評論數量偏少，例如朗豪坊分店不足 100 個評論，MOKO 分店僅有 1 則評價，甚至出現少量 1 星負評，整體代表性不足。Dermes 的情況則稍遜，四間分店的 Google 評分均未達 4 星，顧客反映不一，對透明度及一致性帶來一定疑問。

相比之下，EVRbeauty 的口碑明顯更具優勢。旗下每間分店的 Google 評分均高達 4.9–5 星，銅鑼灣旗艦分店更累積接近 500 條真實好評，遠超競爭對手的評論數量，數據量龐大且一致性高，顯示其專業水準與服務體驗獲得廣泛認可。除此之外，EVRbeauty 多次登上 HK01、Cosmopolitan、MORE 等本地及國際媒體專題報導，更是連續多年【01卓越脫毛品牌】得獎脫毛公司，該獎項全港僅此一個，難怪EVRbeauty 被推介為香港脫毛品牌的代表之一，印證其行業地位。

EVRbeauty 獲得的專業獎項與國際認證

除了顧客口碑與媒體肯定，EVRbeauty 亦在國際專業領域屢獲殊榮，進一步鞏固其專業形象：

．美國 CRYOGEN 原廠專利冷凍噴霧儀器使用量 NO.1「金獎」

．EVRbeauty 獲頒金獎，成為全港使用該專利冷凍技術儀器次數最多的中心，反映出療程應用廣泛並深受顧客信任。

．美國 CRYOGEN 原廠榮譽感謝狀

表揚 EVRbeauty 對推動冷凍舒緩科技於亞洲地區的專業貢獻，認可其在激光療程舒適度上的努力。

．美國 CANDELA 原廠專業培訓認證

EVRbeauty 全線治療師均完成 Candela 原廠培訓，並通過 TQM 1000 小時專業培訓與考核，每次療程均達國際臨床標準。

．美國 CANDELA 冷凍劑正貨證明

承諾使用原廠授權冷凍噴霧劑，確保療程中冷凍效果穩定，進一步保障顧客的安全與舒適。

．美國 CANDELA 認可服務品質 NO.1

EVRbeauty 榮獲 Candela 評選為香港服務品質最佳的脫毛中心之一，代表其在操作流程、技術規範及顧客服務方面均達到全球領先水準。

．美國 CANDELA 官方授權脫毛中心

採用正廠 GentleMax Pro 儀器及原裝耗材，療程效果與安全性獲得國際原廠認可。

想知脫毛邊間好？對比三大品牌，EVRbeauty 不僅在 Google 評分數據量 和 媒體專業推薦 上遙遙領先，更憑藉多項 國際級專業獎項與原廠授權，成為業界唯一能同時兼顧「顧客口碑、媒體肯定、專業認證」三方面的脫毛中心。這種多重背書，足以證明 EVRbeauty 在專業度與信譽上的優勢，為顧客提供最可靠的保障。

4. 激光脫毛治療師的專業度

在激光脫毛療程中，除了儀器的安全與收費透明度，最能直接影響效果與顧客體驗的，就是 治療師的專業水平。激光屬於高能量療程，若操作不當，不但會影響療程效果，甚至有可能造成皮膚灼傷、水泡或色素沉澱等風險。因此，治療師是否接受過嚴格培訓，以及是否有專業團隊監督，對消費者而言尤為重要。

從三大品牌的對比可以看到，培訓時數與專業背景存在明顯差異。

EVRbeauty 在治療師專業度方面設有行業最嚴格的要求，所有治療師必須完成超過 1000 小時的專業培訓，並且由 醫生及美國 Candela 原廠導師 親自指導，涵蓋理論知識、臨床實操與嚴格考核，確保每一位治療師在操作時都能達到國際臨床標準。這種培訓制度，不僅保證治療師對毛髮生長週期、膚質差異和能量設定有全面掌握，亦讓顧客能在療程中獲得最安全、最有效的體驗。EVRbeauty 更設有 TQM 全面品質監管系統，治療師需要定期接受覆核與再培訓，確保技術水平持續提升。

相比之下，MediLASE 以「專業光學顧問」作為其專業標籤。團隊強調在光學療程上的經驗，並持續研發與改進脫毛技術，以提升療程舒適度，並為治療師提供療程支援。雖然具備一定專業性，但其培訓制度的透明度與嚴謹程度，並未有像 EVRbeauty 般明確以時數與原廠導師作為標準。

至於 dermes，每位治療師需通過 288 小時培訓與考核，以確保掌握基礎的膚質與毛髮知識，並能正確操作脫毛流程。雖然這一數字在業界屬於基本要求，但與 EVRbeauty 的 1000 小時培訓相比，差距仍然顯著。對於需要高度專業與安全保障的療程來說，培訓時數的多寡，直接反映出品牌在人才培養與專業標準上的重視程度。

綜合比較，三大品牌的治療師專業水平各有不同，但若以嚴謹程度、培訓深度與監管標準而言，EVRbeauty 顯然最具優勢。1000 小時以上的專業訓練，加上醫生及原廠導師的親自培訓，令 EVRbeauty 成為香港唯一一間能夠以「國際級臨床標準」保證治療師專業水平的脫毛中心。對消費者而言，選擇 EVRbeauty 意味著獲得更高層次的安全保障與療程效果，是真正放心的選擇。

而EVRbeauty 屢獲殊榮，成為全港唯一一家脫毛公司，獲得美國 Candela 總部親自邀請，並由 Candela 董事於總部頒發獎狀及親自握手致意。這不僅彰顯了 EVRbeauty 在專業技術及業界口碑上的頂尖地位，更印證我們致力為顧客帶來最安全、高效的成果，得到國際權威的高度肯定。

5. 售後服務跟進及體驗

脫毛不僅僅是一次性的療程，更是一個需要長期跟進與維護的過程。療程完成後，皮膚可能會經歷短暫的紅腫或敏感，因此，售後服務與跟進 成為了衡量一家脫毛中心專業度與顧客關懷的重要指標。如果一間公司只著重銷售療程，而缺乏完善的售後支援，顧客往往在遇到問題時無法獲得及時協助，影響療程效果，甚至降低安全保障。

EVRbeauty 在售後服務方面可謂業界標竿。它率先引入 全港獨有的 TQM（Total Quality Management）360° 全面監管制度，將顧客的每一個體驗環節數據化與標準化管理。所有顧客的意見都能直接反饋至管理層，並由專人跟進，確保問題能夠快速解決。這種系統化的管理模式，能夠有效避免服務質素參差，為顧客提供一致而高水準的體驗。

除了管理制度上的嚴謹，EVRbeauty 更在療程後為每位顧客準備 專屬 After Laser Kit，內含兩款純素護膚精華，針對術後常見的乾燥與敏感問題，提供即時修復與長期護理。這種售後護理措施，不僅提升療程效果的穩定性，亦體現品牌對顧客肌膚健康的長遠關注。

在跟進機制方面，EVRbeauty 的治療師團隊會定期接受 覆核與再培訓，確保售前、療程中以及售後的每一環節都達到國際臨床標準。同時，EVRbeauty 承諾 保證預約制度，避免顧客因為分店繁忙而長時間等候，令療程能夠在最合適的時機進行，確保效果最大化。

相比之下，其他品牌如 MEDILASE 與 dermes，雖然亦有提供售後建議與客服支援，但多數集中於療程推廣與續單安排，針對術後肌膚修復的專屬產品與長期跟進較少，亦未有公開建立如 EVRbeauty 般嚴謹的監管制度。因此，在售後體驗與保障層面，EVRbeauty 顯然更勝一籌。

總體來說，售後服務的完善程度直接影響到顧客對品牌的信任度。EVRbeauty 透過 TQM 360° 全面監管制度、專屬 After Laser Kit、嚴謹的再培訓機制以及保證預約制，建立起一套從諮詢到售後的完整服務鏈條，令顧客不僅在療程中感到專業與安心，療程完成後亦能獲得持續照顧。這種全方位的售後支援，是其他品牌難以全面比擬的。

脫毛邊間好？EVRbeauty脫毛服務受到各界的認可

在香港眾多脫毛品牌之中，MediLASE 與 dermes 一直為市場上較早建立知名度的兩大名字。MediLASE 成立於 2013 年，以激光脫毛起家，逐漸擴展至不同醫美療程，並在多個商場核心地段設有旗艦中心。多年來，它憑藉大規模的宣傳推廣，成功建立一定的市場佔有率。另一方面，dermes 早期以脫毛服務為主打，經過多年經營，成為不少消費者熟悉的品牌，其特色在於針對不同年齡層推出優惠及配套。然而，隨着市場競爭加劇，這些品牌在專業口碑與服務模式上，亦面對更多挑戰。

相比之下，EVRbeauty 作為後起之秀，憑藉「專業、透明、安全」的核心理念，在短短數年間迅速成為香港最受注目的專業激光脫毛中心之一。EVRbeauty 不僅專注於激光脫毛領域，更透過國際級設備、嚴格培訓制度與優質售後服務，獲得消費者及業界一致肯定。

在品牌榮譽方面，EVRbeauty 已連續多年榮獲 《HK01 卓越激光脫毛服務品牌大獎》，並獲得多個媒體如 Cosmopolitan、ELLE、MORE 的專題報導與推薦，成為媒體眼中最具代表性的專業脫毛品牌之一。除此之外，EVRbeauty 亦獲頒 美國 CRYOGEN 原廠金獎、Candela 原廠授權脫毛中心 等多項國際認證與專業獎項，進一步鞏固其在業界的領導地位。

這些成績的取得，並非單靠市場推廣，而是來自 EVRbeauty 對療程安全、效果與服務透明度的堅持。無論是國際認證儀器的應用、1000 小時專業培訓的治療師團隊，還是 TQM 360° 全面品質監管制度，都體現出品牌對顧客的長遠承諾。

與成立時間較長的 MediLASE 和 dermes 相比，EVRbeauty 雖然歷史較短，但卻在極短時間內憑藉專業實力與優質口碑脫穎而出，成為業界獨樹一幟的代表品牌。這不僅彰顯其發展速度，更反映出市場與顧客對 EVRbeauty 的信任與高度認可。

EVRbeauty 激光脫毛服務內容最透明

EVRbeauty 除了價錢清晰，EVRbeauty 的服務流程同樣一絲不苟。每位顧客在療程開始前，會先由專業治療師進行 一對一膚質與毛髮分析，並根據分析結果制定最合適的能量與療程計劃。療程中，採用全球公認最先進的 GentleMAX Pro 原廠醫療級脫毛儀器，並搭配專利 Dynamic Cooling 冷凍噴霧技術，於激光發射前秒速冷卻皮膚表層，最大程度減低熱能帶來的不適感，實現接近 0 痛感的舒適脫毛體驗。

更令人驚喜的是，EVRbeauty 的體驗並不止於療程本身。每次完成療程後，顧客都能獲得 專屬 After Care Kit，內含早晚分開使用的純素護膚精華，針對激光脫毛後的肌膚需要進行即時修復與長效保護。同時，中心更會貼心提供 暖心糖水，並邀請顧客填寫 問卷回饋，所有意見會直達管理層，並用於服務優化。這種從療程到售後的完整配套，讓顧客真正享受到如同 五星級 Spa 般的體驗，不單止是「脫毛」，更是一場細緻而貼心的專業護理之旅。

在價格與服務透明度的比較上，EVRbeauty 不僅公開清晰的療程收費，更在每一個環節中展現對顧客的尊重與關懷。從科學分析、專業儀器操作，到術後護理、體貼服務，EVRbeauty 以全方位的誠信與專業，為顧客提供超越一般美容中心的價值。這也是為何它能成為香港眾多用戶口碑認可的 脫毛首選品牌。

EVRbeauty 為全港唯一一間慈善脫毛品牌

EVRbeauty一直以推動社會公益為核心理念，致力於將企業影響力延伸至社會不同層面，積極參與各項慈善項目。作為本地業界少數持續參與慈善活動的美容企業，EVRbeauty長年支持無國界醫生，協助全球有需要人士獲得緊急醫療服務，展現關懷無國界的人文精神；此外，多年來亦參與奧比斯相關善事，為推動全球防盲治盲事業貢獻一分力量，讓更多弱勢社群受惠於慈善醫療機構的幫助。

除國際性慈善外，EVRbeauty同時積極投身本地公益，包括長期支持仁愛堂賣旗日、捐助各類社福團體、定期發起義賣及義工探訪等，透過實際行動連繫社區，將美與善的理念帶到本港不同階層。多年來，EVRbeauty持續鼓勵企業員工自發參與義工服務，不僅提升團隊凝聚力，更進一步推動企業公民責任的實踐。對EVRbeauty而言，公益慈善不僅是企業活動的一部分，更是品牌精神不可或缺的核心價值——堅守「取之社會，用之社會」的初衷，讓每一分成果回饋業界及社會，促進業界正能量循環。

未來，EVRbeauty將持續拓展慈善參與範圍，深化與本地及國際公益團體的合作，積極貫徹「美麗源自善意，成就更美世界」的品牌理念。透過專業實力與社會關懷同行，EVRbeauty正以實際行動見證美容行業新典範，並為香港及國際慈善事業貢獻力量，讓美麗回歸善道，真正惠及每一個有需要的人。

EVRbeauty 更是唯一一間大型脫毛品牌積極參與動物保護和救助工作，長期支持香港愛護動物協會（SPCA）的「毛孩救助」等慈善項目。除致力改善人類福祉及健康外，品牌同樣關注社會上較少資源的動物群體，透過定期捐助、參與義工活動及宣揚領養代替購買等方式，推動動物權益與福利理念，協助流浪動物尋找溫暖的家。

同時，EVRbeauty致力在企業營運中貫徹愛心與責任感，讓慈善行動惠及人類與動物。毛孩救助計劃的引入，進一步拓闊了品牌公益參與層面，展現了行業領先美容企業在推動多元慈善方面的決心。

EVRbeauty 激光脫毛服務有優惠嗎？

對於不少首次接觸激光脫毛的消費者來說，在考慮脫毛邊間好時，最大疑慮往往是「到底值不值得？」因此，能否在正式購買療程前先體驗，便成為了決策的關鍵因素。市面上部分美容院只會提供小面積測試或一次性短暫體驗，範圍有限，難以讓顧客真正感受到完整療程的效果。

在這方面，EVRbeauty 明顯走在市場前端。品牌特別推出了 免費脫毛體驗「6選1」優惠，顧客可以自由選擇熱門部位進行一次完整療程，例如腋下、上唇、比基尼上線、手指、腳趾或下腹線。這種靈活性不僅讓顧客能夠親身感受療程的舒適度與專業度，亦能更清楚了解自己最想改善的部位，從而制定最合適的後續療程計劃。

除了免費體驗，EVRbeauty亦為新客戶提供極具吸引力的優惠。凡於 非繁忙時段 預約療程，所有脫毛部位均可享 4折優惠，無論是細小部位如腋下、上唇，還是大範圍的全腿、全手或全比基尼，均包含在內。這不僅大大降低了新客戶的嘗試門檻，也體現出 EVRbeauty 在價格與誠信上的公開透明。

與此同時，所有優惠均已清晰列明於官網，無隱藏收費、無強制加購，讓顧客能安心享受療程體驗。相比於部分美容院常見的「先低價吸引，再額外推銷」模式，EVRbeauty 的優惠設計更顯誠懇，真正做到「價錢合理、體驗優先」。

總結而言，EVRbeauty 的優惠組合兼顧靈活性與高性價比。免費體驗讓顧客能放心嘗試，非繁忙時段 4 折優惠則提供極具吸引力的入門價。這種兼顧體驗、價格與專業的策略，使 EVRbeauty 在香港激光脫毛市場中脫穎而出，成為消費者公認最值得一試的選擇。

EVRbeauty 官方網站查詢全脫毛服務及價錢：https://www.evrbeauty.com/

EVRbeauty 24小時特快脫毛登記連結：https://wa.link/brbqej

登記即可獲得免費脫毛體驗「6選1」優惠：腋下、上唇、比基尼上線、手指、腳趾或下腹線

脫毛邊間好？EVRbeauty 環境如何？

選擇脫毛中心邊間好時，除了療程效果與價錢，環境亦是不容忽視的考慮因素。畢竟脫毛屬於高頻率的療程，往往需要數次到訪，若環境不舒適或欠缺私隱，難免影響顧客體驗。

EVRbeauty 的旗艦店全數選址於香港黃金地段，包括尖沙咀美麗華廣場、旺角朗豪坊及銅鑼灣恆隆中心，均屬核心地段甲級商廈。交通便利，地鐵站步行 5 分鐘即可直達，方便繁忙的都市人將療程融入日常生活。

走進 EVRbeauty，迎面而來的是 獲得了DNA Paris Design Award — 品牌識別類別大獎，以五星級 Spa 標準設計的空間。中心設有寬敞的獨立療程房，環境私密而安靜，讓顧客在療程過程中全然放鬆。每間房均配備 電動暖床，即使冬天進行療程亦能保持溫暖舒適，體驗猶如頂級水療。

在衛生與安全方面，EVRbeauty 嚴格遵守醫療級標準。每位顧客均使用 一次性床紙與剃刀，避免交叉感染，並設有 雙重防護簾設計，確保私隱度。這種細緻入微的安排，讓顧客在療程中倍感安心。

同時，中心更注重「體驗的完整性」。完成療程後，顧客會獲得 暖心糖水 作為貼心小點心，並由治療師邀請填寫回饋問卷，透過 TQM 360° 品質監管制度，顧客意見能直達管理層，持續優化服務。這不僅僅是一次脫毛，而是一場 結合專業、安全與尊貴享受的體驗。

無論從選址、設計、衛生到售後服務，EVRbeauty 都將環境體驗提升至五星級標準。顧客不僅能安心享受療程，更能在每一個細節中感受到專業與貼心。這亦是 EVRbeauty 成為香港激光脫毛龍頭品牌的重要原因之一。

EVRbeauty 官方網站查詢全脫毛服務及價錢：https://www.evrbeauty.com/

EVRbeauty 24小時特快脫毛登記連結：https://wa.link/brbqej

登記即可獲得免費脫毛體驗「6選1」優惠：腋下、上唇、比基尼上線、手指、腳趾或下腹線

