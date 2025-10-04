逆齡美學新定義　BEAUSTAY以「3D鑽石黃金比例」突圍而出

在競爭激烈的美容業市場中，要脫穎而出並非易事。而BEAUSTAY半永久定妝．面部輪廓管理中心憑藉其專業技術與獨到理念，早前獲香港01頒發2025年度「卓越半永久定妝面部輪廓管理大獎」，這不只是對BEAUSTAY團隊的肯定，更標誌着其在美學領域的領導地位。



除了半永久定妝技術外，BEAUSTAY還會配合使用多種高效能量機，圖中真人示範進行一次療程後，皮膚猶如「剥殼雞蛋」般脫胎換骨，變得水潤緊緻，膚色亦均勻不少。

獨創「半永久定妝」結合「面部輪廓管理」締造完美黃金比例

BEAUSTAY的創辦人Ricci深信，真正的美麗不只是單一面向的改善，而是整體協調的藝術。有別於傳統美容院，BEAUSTAY獨創性地將兩大核心服務完美結合：以半永久定妝技術強化臉部既有輪廓，再透過面部輪廓管理療程，精細雕塑面部線條。

經過BEAUSTAY的專業度身訂造，能針對每位客人的臉型、膚質及個人需求，制定最合適的療程方案。

BEAUSTAY的每一項服務都為客人度身訂造。透過專業的審美眼光，針對每位客人的臉型、膚質及個人需求，制定最合適的療程方案。BEAUSTAY的主要療程包括半永久紋繡眉、眼線、唇、髮際線等，旨在透過精準的紋繡技術加強五官的立體感。同時，配合使用多種高效能量機，細緻收緊和提升膚質，讓面部曲線及腮線線條更立體、更均稱。其獨有的面部輪廓管理手法，使整體輪廓曲線變得幼滑緊緻，即時呈現「3D鑽石黃金比例輪廓」，達到令人驚豔的「凍齡、逆齡」效果。

BEAUSTAY店內以白色配襯粉紅色為主調設計，環境舒適寬敞。

26年初心不變 匠人精神獲業界肯定

除了核心服務，BEAUSTAY亦提供多元化的療程選項，包括輕醫美面部輪廓儀器、專業人手面部護理、脫疣、去斑、以及促進健康的通經絡淋巴胸部療程等，全方位滿足顧客的不同需求。所選用的產品也秉持嚴謹態度，從日本無添加醫藥產品到法國醫生博士研發的天然草本植物產品，都體現了對品質的堅持。

BEAUSTAY獲香港01頒發2025年度「卓越半永久定妝面部輪廓管理大獎」。

BEAUSTAY創辦人Ricci於台上分享獲獎感受。

對於此次獲獎，Ricci感到無比榮幸與喜悅。她分享道，投身美容業以來，不斷精進技藝，曾隨着名化妝師Gary Chung學習彩妝，並師承星級紋繡師陳賢深造繡眉技術，奠定了她獨到而精準的美學基礎。「能夠得到香港01的認可，對我而言是莫大的榮幸，更是對我投身美業26年來付出的最大肯定。」她坦言，這份工作最令她感到滿足的，是「我好鍾意幫人扮靚，看到客人因為變美而重拾自信、由心而發的喜悅，那種滿足感是無可比擬的」。

未來，BEAUSTAY將繼續秉持這份初心，不斷精進技術與服務，致力為每位客人打造獨一無二的美麗方案，讓更多人能夠自信綻放光芒。

（資料及相片由客戶提供）