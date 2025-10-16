CosMax打破貴婦專屬的天價迷思　成就高性價比專業醫美療程

由名人企業家黎珈而（黎姿）創立的頂尖醫美品牌CosMax，深受眾多名人和紅星的推崇。一直以來，CosMax給外界的印象多與「貴婦」、「天價」等詞彙相聯繫，這可能源於其高格調且富有藝術感的裝潢，常讓人感到遙不可及。然而，CosMax致力讓客人以物有所值的價格享受專業且高效的個人化醫美方案。醫生團隊會為每位客人提供一對一的肌膚輪廓諮詢，根據其皮膚狀況和期望定制療程，幫助客人發掘自己最美的一面。這證明了頂級醫美服務不必等同於高昂的價格，CosMax無疑是精明愛美人士的高性價比之選。



CosMax作為香港交易所主板上市企業Miricor卓珈控股（SEHK：1827）旗下的醫美品牌及業界領導者，服務香港十八年，早已在行內外建立超卓口碑。多年來一直是醫美行業的最高標準，在推動專業、安全、高效的醫美服務方面扮演著先驅角色。CosMax一直秉承「以顧客健康及安全為首」的企業宗旨，專注於提供最優質的服務與效果。品牌多年來堅持使用100%正廠正貨、不偷工減料，絕無「海鮮價」，更不會硬銷。為了讓更多人能體驗專業醫美服務，CosMax更不時推出新客優惠，讓你輕鬆踏出變美第一步。

正貨正廠結合醫學級駐場團隊 雙重安心保障

在眾多醫美中心之中，CosMax憑藉其獨特優勢脫穎而出，品牌揉合頂尖醫美科技與專業團隊，為客人提供個人化療程，以快捷、安全、可靠的方式，突顯每位客人獨特的自然美。

市面上充斥不少劣質、冒牌儀器，甚至是來歷不明的「水貨針劑」，其能量輸出不穩定或成分成疑，不但效果存疑，更有機會引致灼傷、皮膚受損，甚至長遠影響健康。同時，療程效果與操作者的經驗和「手勢」息息相關，經驗不足或手勢不當，效果可能大打折扣，甚至適得其反，令不少人對醫美卻步。

CosMax堅持只採用獲得多項國際認證的正廠正貨儀器及產品，確保療程安全可靠。而且所有療程方案均由經驗豐富的專業醫生團隊主導，他們會親自為客人進行一對一皮膚輪廓諮詢，再定制專屬醫美方案。

更重要的是，CosMax的醫學級專業團隊為駐場醫生，能貼心跟進每位客人療程前後的情況，與坊間部分只提供「外賣醫生」服務的店舖不能混為一談。後者可能導致客人每次到店都由不同醫生跟進，難以確保服務的連貫性及質素。此外，所有治療師都必須通過最少600小時的嚴格培訓、實習及考核，確保操作專業精準。從專業的皮膚分析、方案定制到儀器的精準操作，CosMax確保客人在享受高效療程的同時，亦得到全面的安全保障。

星級用家力證 銷量與實力獎項冠絕全港

名人明星要經常面對鏡頭，對醫美療程的安全性與效果要求極高，CosMax的專業服務與超卓效果，成功擄獲了名人與企業家的心。當中包括實力派男星譚耀文、資深主持黎芷珊，以及名媛企業家鄧愛嘉等，均是品牌的忠實用家。他們的信賴與長期支持，無疑是品牌專業實力的最佳佐證。

CosMax的實力不僅有口碑支持，更獲多個獎項證明。品牌榮獲緊膚提拉療程Sofwave™大中華及香港區2023-24連續兩年總銷量冠軍，擁有全港最多療程實證，奠定皇者地位。CosMax亦奪得2024年膠原活性再生療程JULÄINE™香港區銷量冠軍，療程實證冠絕全港，成績有目共睹。此外，CosMax更榮獲《香港01》「01 企業金勳大獎 2024」，獲評審及大眾肯定為《傑出醫學美容品牌》，印證其在醫美界的領先地位及卓越信譽。

（左）Sofwave™大中華及香港區2024年總銷量冠軍；（右）2024年JULÄINE™香港區銷量冠軍。

「01 企業金勳大獎 2024」《傑出醫學美容品牌》。

個人化方案 塑造專屬輪廓美學

CosMax提供四大範疇的療程，從緊緻肌膚、提升面部輪廓、美白淡斑到膚質管理，一應俱全。每位客人的方案都會由醫生進行專業分析後度身定制，確保療程完全切合個人需要，以達到最理想的效果。

1. 抗皺緊緻提拉

皇牌療程包括三大獲美國FDA認證的頂尖抗老機皇——Thermage® FLX緊膚、Ultherapy PRIME® V面及Sofwave™抗皺，能量精準作用於由深層筋膜層(4.5mm)到表皮層(1.5mm)的不同皮膚層次，刺激膠原蛋白增生，針對鬆弛根源，對抗地心吸力，由內而外全方位提拉及收緊輪廓。

2. 輪廓美學

備有JULÄINE™細面針（內緊緻外提拉）、BOTOX®／XEOMIN®肉毒桿菌（去皺瘦面）、Juvéderm®透明質酸、PROFHILO®逆時針及Sculptra®童顏針等選項，適合追求更上鏡的V面輪廓、撫平顯老皺紋或塑造立體輪廓的人士。

3. 美白淡斑

中心提供Blanc-B鑽白針、PICO皮秒去斑及Medical Laser醫療激光等療程，有效針對頑固色斑、膚色不均等問題，重拾淨白無瑕素肌。

4. 膚質管理

設有SYLFIRM X黃金微針（修復凹凸洞暗瘡泛紅）、REJURAN®麗珠蘭（修復補水提亮）、NEAUVIA™ Hydro Deluxe冰冰針（強效保濕）及SKINVIVE®昇光針（深層保濕）等方案，協助處理毛孔粗大、凹凸洞、泛紅及缺水等問題，讓肌膚回復平滑細緻。

CosMax醫學美容中心店內設計時尚簡約，並設有獨立化妝間，讓客人在舒適雅緻的空間享受愉悅的療程體驗。

CosMax 旗艦中心

中環：皇后大道中18號 新世界大廈2座11樓

銅鑼灣：羅素街38號 金朝陽中心39樓及40樓

尖沙咀：廣東道11號 世界商業中心14樓1401-08及1416室

想親身體驗CosMax高性價比的專業醫美服務？ CosMax新客戶現可享限時療程優惠連醫生皮膚諮詢，療程體驗價低至$960。

立即登記︰ https://bit.ly/4ocm0a1

Instagram：https://www.instagram.com/cosmax_official

Facebook：https://www.facebook.com/CosMaxHK

(資料及相片由客戶提供)