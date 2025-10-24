時裝設計師Lilian Kan︱以真實用家分享　首選美容院D.Skin

時裝設計師Lilian Kan對於設計有一份美學熱誠及細節原則，原來這份態度並不局限在設計上，Lilian Kan坦言要對自己所選擇的一切負責任，所以選擇的都是最好、最滿意的。而D.Skin Solutions Center正正符合Lilian Kan的美容院準則，例如：療程效果、服務質素、專業美學等等。



極緻美胸・尖端輕醫美・根源中醫調理

D.Skin Solutions Center深信「美」的定義不止一種，每個人都應該是獨一無二。D.Skin亦明瞭女生的細節要求，所以對每個客人都會提供一對一深度打造「個人化專屬定制」方案，除了因應客人自身期望亦會提出合適的建議，為客人發掘更多潛在可能性。

D.Skin Solutions Center療程涵蓋 No.1 星級美胸方案、醫學級肌膚管理、私密緊緻、體型管理、激光脫毛，全方位提供生活美容。此外，設有輕醫美品牌 - D.Skin Medical，提供高能量儀器及針劑服務，怕打針可以選擇高能量儀器，想針對每個部位精雕亦可選擇針劑，D.Skin Medical完美打造輪廓ｘ立體精雕。與此同時，D.Skin認為內在養生與「外在美」亦是環環相扣，為了更貼客女生需求， 亦設立中醫品牌 - WOON．媛，只限採用女中醫師以避免客人感到尷尬。

而Lilian Kan是D.Skin Solutions Center的代言人，同時亦是D.Skin「常客」， 基於D.Skin服務一應俱全，所以Lilian Kan幾乎每隔兩星期便會去D.Skin享用療程，亦不時在網絡上以真實用家角度分享。身邊亦有素人朋友體驗後表示效果、服務、環境都非常滿意，獲得一眾好評。

全港首間 養活膠原 美胸專門店｜美胸標準 不止於「大」

D.Skin Solutions Center是全港首間以「養活膠原」為基礎嘅美胸專門店。D.Skin一直堅持健康美胸理念，於美胸之路上不斷鑽研創新方式及發掘高效產品，致力提供安全、高效、優越嘅美胸療程給大家。

坊間美胸療程會圍繞於「變大、升級」，而D.Skin不限於此，D.Skin更注重胸型，針對客人問題由根本解決，由底層邏輯開始，養活健康漲卜卜膠原，撐起堅挺集中的美胸，達到健康地「變大、升級」嘅效果，務求讓大家以最佳狀態示人。

專屬美胸方案 獨家膠原美胸槍

D.Skin的「專屬美胸方案」已經超過一萬人體驗，不論在業界或者各大平台中均獲得肯定，亦得到多個獎項，例如：於國際美胸比賽榮獲多項金銀獎殊榮、More推薦-全港十大美胸療程、HK01-年度最優秀美胸服務品牌。

當中以皇牌獨家膠原美胸槍療程是專屬美胸方案中最深受女生歡迎項目之一，D.Skin秉承美胸理念，認為無形的膠原蛋白浸透於全身，膠原等於皮膚的「彈簧」，支撐起皮膚組織。 當年齡增長，首先被出賣的是膠原流失，所以D.Skin建議女生們都應該趁早「養活膠原」。

1️⃣ 美胸分析

美胸師透過深度鑽研黃金三角比例，由根本底層透徹分析問題成因

2️⃣ 度身訂造方案

一對一專業打造個人化方案，了解客人期望後再提供最適合的方案，多種產品儀器配合D.Skin統一獨特手法

3️⃣ 針對性解決

重點解決✅副乳 ✅外擴 ✅大細胸 ✅下垂 ✅產後鬆弛 ✅升級✅上胸冇肉

遠赴日本 共同研發自家產品

D.Skin Solutions Center認為單靠普通產品未必可以將效果發揮至最大化，所以在療程中及建議客人選用的家居護理產品也是極嚴謹要求，甚至特意到日本研發自家品牌，當中以Mizu日本膠原美胸乳霜大受好評，月銷過千支。另外，D.Skin獨家-植脂乳療程亦需配合自家產品Boots Active Essence，有效直接提升胸部脂肪細胞，令胸部再度發育。由此可見，D.Skin團隊會不斷優化及鑽研獨家手法，將國外優勢結合香港人最適合的模式才達到效果發揮至最大化。

Mizu日本膠原美胸乳霜

Boots Active Essence

環境恬靜 喘息空間

D.Skin Solutions Center設有三間分店， 位於元朗、旺角、沙田。店舖距離港鐵站只需5分鐘路程，非常便利。三間分店裝潢各有特色，希望令客人蒞臨D.Skin享用美容療程時，亦可以成為大家釋放日常壓力的休憩空間。

D.Skin Solutions Center

