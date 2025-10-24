口服及針劑患者多選擇　掌握中重度濕疹治療趨勢

早前香港過敏協會、濕疹關注組及香港醫護聯盟合辦了「世界濕疹日教育活動2025」，與大眾分享濕疹（異位性皮膚炎）最新資訊。兩位皮膚科專科醫生——鄭學輝醫生及劉顏銘醫生在活動當中深入淺出地講解濕疹的病理、嚴重度界定、最新治療趨勢等，為患者帶來擺脫濕疹煩惱的希望。



皮膚科專科鄭學輝醫生。

鄭學輝醫生表示，濕疹屬於慢性免疫失調皮膚病，症狀包括劇烈痕癢和反覆出紅疹，是一個由皮膚屏障受損、致敏原入侵、免疫系統過度活躍及抓癢行為構成的惡性循環。

濕疹對患者的影響是多方面的。「劇烈的痕癢會嚴重干擾睡眠，影響患者的學業及工作表現；長期病患更可能出現社交與情緒問題如焦慮、抑鬱。」鄭學輝醫生稱，治療濕疹著重日常保濕與皮膚護理以修復「防護牆」，以及透過醫生處方藥物抑制多重免疫路徑，雙管齊下減少發炎和痕癢。

醫患共同制定最佳治療方案

鄭學輝醫生強調，準確評估病情是選擇合適治療的基礎，所以要先界定濕疹的嚴重度，以便醫患共同制定最佳治療方案。醫生主要透過三大客觀指標來評估濕疹的嚴重程度，以判斷是否需要升級治療，包括病變面積及嚴重度指數（EASI）；身體表面積（BSA），以及研究者整體評估（vIGA-AD）。

除了醫生的客觀評估，患者的自我量度同樣重要，自我評估工具可助患者監測病情和生活品質，包括濕疹控制問卷（ADCT）、生活品質指數（DLQI）、痕癢／睡眠／皮膚痛等級量表（NRS）及症狀量表（POEM）。鄭學輝醫生鼓勵患者積極使用這些工具，覆診時與醫生分享評估結果，以便醫生更全面瞭解病情，共同制定Treat-to-Target（T2T）治療策略，爭取達到最低疾病活動度（MDA）。

接著由劉顏銘醫生講解中重度濕疹的系統性治療（又稱全身性治療）。系統性治療旨在全面抑制體內發炎反應，從根本上控制病情，並顯著改善患者的生活品質。她列舉多種情況，包括治療效果不理想；症狀頻繁復發；生活功能受影響；病情範圍與嚴重度；併發症，當符合任何一項時，醫生及患者便應商討加強治療策略，升級至系統性治療。

目標追求最低疾病活動度

皮膚科專科劉顏銘醫生。

劉醫生繼續介紹最新的歐洲皮膚科指南分級治療指引，該指引將治療分為基礎護理、局部抗炎治療、光療和系統性治療四個階段，逐步升級。系統性治療包括傳統免疫抑制劑，以及近年興起的進階治療，包括口服JAK抑制劑和生物製劑針劑。醫生會根據患者的年齡、病情特徵、生活需要及治療可及性，與病人共同訂立達標目標，並選擇最合適的進階治療方案。例如部份患者病情嚴重但害怕打針，醫生可能會建議口服藥物。

劉顏銘醫生強調，治療濕疹的最終目標是達到「最低疾病活動度」，這不僅意味紅疹幾乎清除，更包括痕癢接近消失或日常影響極低。她提醒患者，濕疹是一種慢性、容易復發的疾病，規範化治療與定期覆診是長期控制的關鍵，切勿中途擅自停藥。最後她介紹公營和私營專科服務，以及社區的藥物援助計劃，如政府撒瑪利亞基金的藥物資助、「社區藥房」的藥劑服務及援助等。