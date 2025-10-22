V面緊緻提拉｜Ultherapy Prime超聲刀比舊版好？即睇邊間性價比高

Ultherapy 超聲刀早已成為醫美界的經典緊緻療程，不少名人與醫生都推薦作為非入侵式提拉首選。然而，近年新升級版本 —— Ultherapy Prime 的登場，掀起了新一波討論熱潮。不少人以為「Ultherapy」與「Ultherapy Prime」是一樣的，其實兩者在 能量精準度、治療舒適度與效果穩定性 上都有顯著差異。Ultherapy Prime 採用了新一代「智慧導航超聲定位技術」，能更準確地將能量聚焦至 SMAS 筋膜層，刺激膠原蛋白再生，同時降低痛感與副作用，效果更自然、更持久。Ultherapy VS Ultherapy Prime vs Thermage 點揀好？相比傳統 Ultherapy，Prime 版本在治療過程中更溫和、更貼膚，能針對不同部位進行細緻分層治療 —— 無論是臉部輪廓鬆弛、法令紋、頸紋還是雙下巴，都能達到明顯提拉緊緻效果。

想知道 Ultherapy Prime邊間好、Ultherapy Prime價錢有何不同？下一篇我們將為你詳細比較香港各大醫美中心的技術差異、醫師資歷與收費參考，幫你揀出最值得信賴的一間！專業醫師建議：選擇 Ultherapy Prime 一定要認明原廠正版儀器及註冊醫生操作，確保安全與效果並重。

香港頂級醫美中心 Redefine 的 Ultherapy PRIME 緊緻提拉療程 由10年經驗註冊醫生全程主理，採用原廠正貨探頭及臨床級參數設定，配合獨家雞尾酒療程，針對不同膚質與鬆弛程度度身訂製能量方案。醫生會精準調校治療層次，針對面部、下顎、頸部及眼周鬆弛問題進行提拉，從根源激活膠原自生，重塑緊緻立體的 V 面輪廓。

Ultherapy 超聲刀是什麼？

Ultherapy 超聲刀 絕對是醫美界內V面提拉的經典代表。自面世以來，它以「無創提拉」及「深層激活膠原蛋白再生」而聞名，被譽為「不用開刀的拉皮術」。Ultherapy 最大特色是利用 聚焦超聲波能量（Focused Ultrasound） 直達 SMAS 筋膜層——即外科拉皮會處理的深層結構——於肌底形成約 60–70°C 的熱凝固點，從而刺激膠原蛋白重組，達致自然緊緻及提升面部輪廓的效果。因其安全、見效快、無修復期，一直深受明星及醫美愛好者推崇。

Ultherapy VS Ultherapy Prime 超聲刀！兩者有什麼分別？

最新登場的 Ultherapy PRIME 是由美國原廠 Merz Aesthetics 推出的全新升級版本。雖然兩者同樣以 聚焦超聲波能量（Focused Ultrasound） 作為核心技術，透過將能量精準傳導至 SMAS 筋膜層產生約 60–70°C 的熱能來刺激膠原再生，達致自然提拉效果，但在技術層面、功效表現及價格定位上，Ultherapy PRIME 均有明顯突破。

Ultherapy VS Ultherapy Prime 超聲刀：技術層面

在技術層面上，Ultherapy PRIME 採用了全新升級的能量控制與影像導引系統，使能量輸出更加穩定均勻，能有效減少局部過熱與不適感，同時提升治療的安全性與精準度。全新版本加入了高解析度的即時影像技術，醫生能在操作過程中清晰觀察皮膚層結構與能量深度，確保能量準確作用於真皮層與筋膜層，避免能量流失或過度刺激。探頭設計亦更細緻靈活，可針對不同部位如面部、眼周及頸部作個性化調整，令整個療程過程更柔和舒適。

Ultherapy VS Ultherapy Prime 超聲刀：功效層面

功效方面，Ultherapy 一直以即時提拉見稱，但 Ultherapy PRIME 在維持即時效果的同時，亦可於治療後 4 至 12 週內持續刺激膠原蛋白新生，使皮膚狀態在數星期後不斷改善。膚質會變得更緊緻細滑、彈性更佳，輪廓更立體自然，對法令紋、眼周細紋及頸紋等問題都有顯著改善。臨床結果顯示，Ultherapy PRIME 的膠原重組速度更快、持久度更高，效果更自然穩定。

Ultherapy VS Ultherapy Prime 超聲刀：價格層面

在價格方面，Ultherapy 一般以發數計算，根據治療部位（如全臉、眼周、頸部）及所需能量密度而定。由於 Ultherapy PRIME 屬於升級系統，配備更高階探頭與更精密的能量輸出設計，因此價格通常比舊版略高。然而，PRIME 能量輸出更高效，所需發數相對減少，實際性價比並不遜於傳統 Ultherapy。

總括而言，Ultherapy 是經典之選，而 Ultherapy PRIME 則是更智能、更舒適、更精準的進化版本，無論在能量穩定性、安全度還是長效緊緻力方面都全面提升。對於追求自然提拉、希望減少痛感與修復期的愛美人士而言，Ultherapy PRIME 無疑是現今醫學美容界最值得關注的新一代超聲刀技術。

Ultherapy Prime VS Thermage 點揀好？

Ultherapy PRIME VS Thermage：應該點揀？哪個更適合你？

好多人都聽過 Thermage，與Ultherapy PRIME同樣有緊緻提升效果，兩者同樣能刺激膠原再生、改善鬆弛與下垂，但其實原理與針對層面並不相同。若要真正揀到最適合自己的療程，就要從三個層面去比較——技術層面、功效層面以及體驗感受。

Ultherapy PRIME VS Thermage：技術層面

在技術層面上，Ultherapy PRIME 採用高強度聚焦式超聲波（HIFU）技術，能將能量精準聚焦至皮膚深層的 SMAS 筋膜層（約 4.5mm），這正是醫學拉皮手術作用的關鍵層。它透過高解析 DeepSEE® 即時影像監控技術，讓醫生可以清楚看到能量傳導深度，確保熱能精準輸送，達致自然提拉與深層緊膚。而 Thermage FLX 則運用單極射頻（Monopolar RF）技術，以電波加熱真皮層及膠原層（約 3mm 深），刺激膠原收縮與再生，從而改善表層膚質與細紋。簡單而言，Ultherapy PRIME 更著重「結構性提拉」，而 Thermage 則更強於「全面膚質緊緻」。

Ultherapy PRIME VS Thermage：功效層面

在功效層面上，Ultherapy PRIME 對面部輪廓塑形、下顎線提升及眼周緊緻特別顯著，適合有明顯鬆弛或輪廓下垂的客人；Thermage 則更適合想全面提升膚質彈性、撫平細紋及改善毛孔粗大的人士。兩者亦可相輔相成——先以 Thermage 激活真皮層膠原，改善皮膚質地，再以 Ultherapy PRIME 進行深層筋膜層拉提，達致由內而外的全層抗老效果。

Ultherapy PRIME VS Thermage：體驗層面

至於體驗方面，Ultherapy PRIME 屬能量聚焦式治療，熱感集中但時間較短，效果維持約 12–18 個月；Thermage 為漸進式加熱，舒適度較高，膠原持續重組可維持約一年。若希望一次見到「提升輪廓」的明顯變化，Ultherapy PRIME 會是更即時的選擇；若想追求「整體膚質細緻與緊緻」的長效改善，Thermage 則更合適。

如果還是沒法作出準確的判斷，不妨交由 Redefine 專業醫生為你作出最準確的療程建議。在 Redefine，醫生會根據每位客人的膚質狀況、老化程度與輪廓需求，定制最合適的緊膚方案，甚至可結合兩者進行分層抗老，達至效果最優化。

Ultherapy Prime 超聲刀邊間好？

若想體驗 正宗 Ultherapy PRIME 提拉醫學級療程，建議選擇具備醫療團隊及原廠認證的專業中心。

推薦 Redefine 正宗 Ultherapy PRIME 醫學級療程

Redefine 作為全港首間同時擁有 Ultherapy PRIME、ThermageFLX 及Oligio X 三大國際緊膚系統的慈善醫美中心，為客人帶來正宗、安全、效果顯著的Ultherapy PRIME 醫學級療程。

Redefine 的 專業醫生團隊 具有十年以上臨床經驗，所有療程均由註冊醫生親自面診與主理，透過專業皮膚分析了解鬆弛原因與膚質狀況，從能量設定、治療深度到探頭選擇，均為客人度身訂製個人化方案。Ultherapy PRIME 的核心在於「精準能量聚焦」，透過高解析影像實時監控技術，將能量精準輸送至真皮層與筋膜層（SMAS），喚醒膠原蛋白再生與彈性纖維重組，重塑面部輪廓線條，達致自然而持久的提升效果。

所有療程所使用的儀器與探頭均為 美國 FDA 及歐盟 CE 認證原廠正貨，確保能量穩定與安全性，避免假貨或副廠產品帶來的風險。Redefine 的醫療團隊亦結合醫學級儀器與臨床專業，讓 Ultherapy PRIME 不僅僅是「拉提」，更是從肌底修復、膠原重建出發的全方位抗老工程，顯著改善下垂、法令紋、頸紋及膚質鬆弛問題。

在服務層面上，Redefine 一直堅持 100% 明碼實價與零 hard sell 政策，所有價格均於官網清楚列明，療程後更提供醫生及治療師一對一的修復指導，確保效果穩定持久。品牌更設立 TQM 360° 品質監管系統，由專人即時跟進顧客意見，持續優化體驗與服務，令每位顧客都能安心變美。

Redefine 分店選址於 尖沙咀美麗華廣場、旺角朗豪坊及銅鑼灣恆隆中心，位置方便、環境高雅。店內以五星級 Spa 標準設計，設有高私隱度獨立療程房，讓顧客在專業醫學監控下，同時享受如度假般的舒適療程體驗。

值得一提的是，Redefine 一直秉持「美麗與善意並行」的理念，長期與 Orbis 奧比斯、世界宣明會及 SPCA 合作，透過「慈善醫美計劃」將部分收益回饋社會。選擇 Redefine，不只是為了重拾年輕與自信，更是一份充滿意義的美麗承諾。

立即體驗醫生主理的正宗 Ultherapy PRIME 超聲刀療程，重啟膠原新生，緊緻提拉無需開刀。

