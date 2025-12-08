無痛逆齡新寵！Empathy引進韓國Oligio X $3,888打造緊緻V面

對於很多亞洲女性來說，追求緊緻的小V臉是終身事業，但往往因為怕痛而對傳統電波拉提卻步。近期在韓國大熱、被譽為「無痛版Thermage」的Oligio X 原美電波升級版正式登陸香港！榮獲《香港01》「年度優質美容品牌」大獎的 Empathy，作為香港首批認證機構，將這項專為亞洲肌膚設計的革命性技術帶給本地愛美人士，而且只需$3,888即可體驗極致舒適的提拉療程。



專為亞洲肌膚設計 無痛感、零修復期

Oligio X原美電波升級版最大的賣點在於其「革命性無痛體驗」。這款儀器專為亞洲膚質量身打造，結合了單極射頻與獨家的「GXG三段式雙模式」，能精準地從肌膚表層至深層激活膠原蛋白，有效緊緻肌膚並提升輪廓。很多女生擔心醫美療程的痛楚，但Oligio X配備了11段冷凍冷卻系統及震動干擾功能，過程中完全無需敷麻藥，感覺依然舒適。更重要的是，療程後「零修復期」，完成後可立即上妝，讓忙碌的都市女性能輕鬆恢復日常生活，無需停工休息。

獨家GXG三段式技術 層層激活膠原

Empathy引進的Oligio X採用了先進的GXG技術，透過三種模式確保能量精準分有，達致最佳效果：

• G模式（快速提昇）：迅速為肌膚表層加溫，喚醒肌膚。

• X模式（深層定點）：能量直達深層，定點刺激膠原蛋白再生，鞏固肌底。

• G模式（滑動補強）：最後再次滑動補強，確保能量均勻分布，令效果更持久自然。

這套技術能全方位解決多種肌膚老化問題，包括肌膚鬆弛、輪廓凹陷、下顎線模糊、嘴邊肉下垂、皺紋、毛孔粗大及膚色暗沉等，特別適合怕痛但又想追求有效緊緻的女士。

Empathy屬香港首批認證 親赴韓國取經

選擇醫美療程，專業技術與安全性是關鍵。Empathy不僅榮獲「01女生至愛品牌—年度優質美容品牌」大獎，其療程更獲得「Oligio X輪廓緊致療程」獎項，實力備受認可。Empathy團隊更親赴韓國江南，向頂尖醫生學習正宗技術與秘訣，成為香港首批獲原廠認證的合夥資格機構。品牌結合了韓國正宗V面技術與本地需求，提供完整的術前術後服務。

Empathy最初以紥肚起家，發展至今日的輕醫美，始終以「同理心」為核心，致力為顧客帶來安心、尊貴的美容體驗。

【讀者尊享】限時優惠低至$3,888 送人氣膠原療程

為慶祝引進新技術，Empathy現推出多項超值療程方案，預付訂金更可獲贈額外名貴療程：

輕齡體驗（450發）

優惠價：$3,888

預付禮遇：預付訂金$300，即送「BTL Exion膠原美眼療程」一次（原價$1,080），重點擊退眼周老化。

全效提拉（600發）

優惠價：$5,500

預付禮遇：預付訂金$300，即送兩大熱門療程（總值超過$4,000）：「韓國人氣麗珠蘭嬰兒針水光導入」（原價$1,680）及「BTL Exion膠原緊緻全面提升療程」一次（原價$2,380）

想無痛擁抱緊緻V面？立即預約Empathy Oligio X 療程，體驗韓國江南的正宗醫美技術！

了解更多︰https://www.empathy.com.hk/oligiox

