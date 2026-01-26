韓國醫美｜「Titan緊膚機」登陸香港　重塑年輕緊緻輪廓

近年全民健身風氣盛行，勤力做Gym維持結實身型；其實面部肌肉都要操肌，先可以對抗地心吸力！韓國近排大熱的「Titan緊膚機」，終於登陸香港醫美界，主打「為面部肌肉做運動」概念，從肌肉層面實現自然緊膚提拉。療程只需20分鐘，無創無痛，立體緊緻即刻見效，「食完個lunch好似走咗轉韓國facelift一樣！」



緊膚面對的問題：不僅是膠原流失 還有肌力下降

想要緊膚，就要直擊問題根源。很多人以為皮膚鬆弛單純是因為膠原蛋白流失，但根據人體解剖學，臉部由約40至44塊肌肉組成。正如身體肌肉會隨年齡鬆弛，面部肌肉支撐力下降，這也是導致皮膚鬆弛輪廓下垂、皺紋加深的關鍵原因。

要實現全面而持久的緊緻效果，需從不同層面著手。除了坊間常用的HIFU技術提升肌膚緊緻度，其實肌肉層面的支撐與鍛鍊同樣關鍵。為此，鏢靶式治療皮膚問題專家Beskin Medical Beauty引入了全新Titan緊膚機，集三段加facelift技術於一體，透過鍛鍊深層面部肌肉來改善輪廓，增加肌肉飽滿度，提高和延長緊膚效果。

集結RF、EMS 與生物電流 3大美容緊膚科技

Titan緊膚機結合了三大核心技術：「射頻（RF）」、「EMS」與「生物電流」，全方位針對皮膚不同層面進行緊緻提拉。

Titan緊膚機射頻RF 刺激深層膠原再生

Titan緊膚機採用的1MHz雙極射頻能進行更深更廣的滲透。透過加熱真皮層，活化纖維母細胞，促進膠原蛋白和彈性蛋白產生，從而預防皮膚鬆弛及減少皺紋。加上其無需使用導電板的設計，令治療過程更安全方便。

Titan緊膚機EMS肌肉鍛鍊 從根源撐起輪廓

EMS技術能夠刺激臉部底層肌肉，提供結構支撐。這不僅能有效緊膚、塑造輪廓，更能改善血液循環，撫平細紋。此外，EMS還能針對活動不足的肌肉進行糾正從而改善大細面，解決面部不對稱問題。

Titan緊膚機生物電流（細胞充電） 激活ATP再生

Titan緊膚機模擬人體自然電訊號，有效激活細胞能量ATP，並已獲得FDA認證。諾貝爾生理學獎得主Erwin Neher與Bert Sakmann研究證實生物電流對組織修復與再生的潛力。另外臨床研究顯示，生物電流可提升真皮層彈性蛋白纖維密度高達45%，並促進膠原蛋白合成。它更能幫助減少浮腫、改善臉部潮紅及痤瘡紅印，實現肌膚健康與年輕化。

(左)治療前、(右)1次治療後。圖中40多歲女性進行20分鐘臉部和頸部療程後，整體肌膚緊緻效果增加，面部輪廓明顯提升。

(左)治療前、(右)1次治療後。圖中30多歲女性進行20分鐘臉部護理後，有明顯緊膚提拉效果，左右臉看起來更加對稱，法令紋深度減少，下顎線條亦更加清晰。

Titan緊膚機20分鐘無創無痛 立體緊緻

無需飛去韓國，位於尖沙咀的Beskin現已引入Titan緊膚機，療程僅需20分鐘，且無創、無痛、零恢復期。趁lunch time或午休進行療程，隨時隨地，擁有緊緻美肌。

