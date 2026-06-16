年紀愈大皺紋愈多　專家教按摩祕訣　不同地方細紋對應不同穴位

你怕皺紋爬上臉部肌膚嗎？舉凡抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋、眼袋、法令紋和雙下巴，通通不想要，又不想走醫美這條路，有沒有其他非侵入性的選擇？



台灣臻悅中醫診所醫師羅珮嘉表示，年齡增長，臉部細紋逐漸浮現，難免透露年紀。而細紋的產生與多個因素有關，包括經常誇張使用表情肌肉、歲月造成的膠原蛋白、彈性纖維流失，以及臉部脂肪下垂位移等。

臉部按摩穴位和方法（01製圖）

年齡增長，皺紋逐漸爬上臉部肌膚，中醫教按摩不同穴位減少相對於部位的皺紋👇👇👇

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消眼袋：正確姿勢和用眼習慣

羅珮嘉建議，為了改善和延緩臉部細紋的出現，應注意保持正確的姿勢和用眼習慣。她強調，應避免駝背，練習抬頭挺胸縮下巴，以免肩頸肌肉過度收縮。此外，應避免長時間近距離使用3C產品，建議每30分鐘就離開螢幕或閉眼休息3分鐘，以防止眼輪匝肌過度緊繃，導致眼睛乾澀和眼壓過高，進而形成眼袋。

去細紋：臉部穴位按摩步驟要對

羅珮嘉指出，中醫臉部穴位按摩可有效改善細紋問題。她解釋，臉部有眾多穴位，每個穴位都有特定功效。透過按壓不同的臉部穴位，可促進臉周血液和淋巴循環，放鬆緊繃的肌肉，避免細紋產生。同時，採用由內而外、由下而上的按摩方式，可使下垂的彈性纖維和韌帶達到緊實效果。

穴位按摩：徒手或工具

羅珮嘉建議，可用中指指腹在穴位上螺旋按壓，或由內而外按壓，力道不宜過重。按摩時可搭配乳液，也可使用圓滑的刮痧板、圓木柄或瓷湯匙的刮杓面進行按摩。一般建議按摩5～10次，注意不要過度拉扯肌膚。

不同細紋按摩穴位有訣竅

1. 皺眉紋

螺旋按壓攢竹穴，並沿著眉心由內而外按壓到眉毛中段。

2. 眼周細紋和黑眼圈、眼袋

由眼睛正中下方的四白穴，沿著眼眶外圍按到太陽穴。

3. 法令紋

從鼻側的迎香穴，沿著外側摸到最高突起的顴骨，再往上按摩到下關穴。

4. 雙下巴

由嘴角兩側定位，往下延伸到下巴摸到下顎骨緣內側，用兩個大拇指沿著骨緣由內往外輕輕螺旋按壓，可一直按摩到耳下方。

5. 偏頭痛

用兩個大拇指螺旋按壓頭後方的風池穴，並沿著耳外側的髮際線按壓顳肌邊緣。

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