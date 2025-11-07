美容護膚｜改善壓力型肌膚從美容覺開始　中醫分享保養調理方法

想要改善壓力型肌膚，最重要的就是「好好睡覺」。晚上11點到凌晨3點是肝膽經排毒時間，必須進入熟睡狀態，肝膽才能正常運作、幫助身體代謝。



台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容指出，人體有喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等七情。正常情況下不會造成疾病，但當壓力或情緒過度，便可能導致「七情內傷」，甚至危及健康。保持心理與生理平衡、維持心情愉快，能讓氣血流暢、臟腑功能正常；若情緒失衡，則可能干擾臟腑運作，引發身體不適。

壓力阻斷營養供應 肌膚健康大受影響

對愛美的女性來說，肌膚問題往往最惱人。當壓力過大，血液會優先供應給肌肉，導致皮膚循環減少、養分與氧氣不足，進而造成乾燥、皺紋、老化，甚至發炎、搔癢。情緒失控還會促使皮脂腺分泌增加，讓肌膚出油、冒痘痘；免疫力下降時，更容易出現皰疹或掉髮，嚴重者甚至可能發生「鬼剃頭」。

從內而外調理 養心放鬆最重要

吳宛容醫師強調，治療應由內而外，首重「養生怡心」。當有壓力時，要學習放鬆、減壓，並改善睡眠，必要時也可藉助中醫體質調理。學會情緒控管，是避免壓力影響健康的關鍵。

除了心態調整，生活習慣也很重要：

睡眠與運動：睡得好、動得夠，對肌膚代謝與情緒穩定都有正面效果。

舒緩運動：如氣功、瑜珈、太極拳，有助放鬆，提升新陳代謝。

保養建議：以天然、單純為原則，避免使用過多含防腐劑、香精的產品，以免造成肌膚過敏。最重要的是「保濕」，清潔不宜過度，洗臉時用冷水或接近體溫的水最合適。外出時記得防曬，並養成卸妝習慣，減輕肌膚負擔。



美容覺是最佳修復時機

吳宛容醫師提醒，想要改善壓力型肌膚，最重要的就是「好好睡覺」。晚上11點到凌晨3點是肝膽經排毒時間，必須進入熟睡狀態，肝膽才能正常運作、幫助身體代謝。

從西醫角度來看，這段時間褪黑激素分泌最旺盛，能抑制交感神經，降低血壓與心跳，讓身體充分休息。當排毒與代謝順利進行，才不容易出現浮腫與膚色暗沉。

