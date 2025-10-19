桑椹功效｜補血聖果養顏通便益肝腎　中醫推4款桑椹食療3類人慎吃

桑椹，是人們喜歡食用的鮮果之一，在兩千多年前就被視為珍貴的御用補品，歷代醫家更是對其推崇備至，而民間也賦予了它「人間聖果」「補血瑰寶」的美譽。



《本草經疏》中稱桑椹是「桑之精華所結也」，屬藥食兩用之品。廣東省第二中醫院藥學部主任中藥師譚梅英教授介紹，桑椹不僅營養豐富，還能補腎固精、烏鬚生發、補血養血、養顏防衰、通便潤腸、潤燥生津、寧心安神。不過譚梅英教授提醒，桑椹含有溶血性過敏物質及透明質酸，不宜過量食用，孕婦、產婦、嬰幼兒慎吃，且忌用鐵器煮，容易跟鐵產生化學反應。

推薦食療方

1. 桑椹百合粥

材料：桑椹30克（鮮者加倍），百合15g，粳米100g，冰糖適量。

做法：三者加水同煮成粥，用適量冰糖調味，此粥酸甜可口。

點評：補益肝腎，養血明目，滋陰瀉火安神。適用於形體瘦弱、易疲倦、多汗、舌紅少苔、或呈地圖舌、入睡困難等人群。



2. 桑杞蜂蜜汁

材料：鮮桑椹100克，枸杞子20克，蜂蜜適量。

做法：鮮桑椹、枸杞子洗淨，放入榨汁機，加適量水榨汁，加入適量蜂蜜攪勻即可。

點評：補血、生津潤肺、補肝腎，適用於熱病傷津、口渴，腸燥便秘，眼睛乾澀，面色無華等。



3. 桑椹玫瑰花茶

材料：桑椹8顆，玫瑰花3朵，茯苓5克，紅棗2枚。

做法：清洗乾淨後，放入養生壺進行煎煮後服用。

點評：養陰補腎，對氣血差，皮膚偏白無血色，脾氣不好容易鬱悶，經常熬夜，睡不好均有幫助和改善。



4. 陳皮桑椹枸杞子茶

材料：陳皮15克，桑椹15克，枸杞子15克，水、冰糖適量。

做法：將陳皮、桑椹、枸杞子去雜質、洗淨後，放入養生壺中，加入適量的水，大火燒沸轉小火慢煮25分鐘，關火後，待水温稍涼後即可飲用。根據個人口味，可加適量冰糖。

點評：滋陰補腎、理氣健脾。適合肝腎陰虛、眩暈耳鳴、脘腹脹滿人群。



