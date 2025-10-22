自製減肥水、美白水有效嗎？專家稱3類人不宜　錯1步反增磅現皺紋

「減肥水」「美白水」等自製飲品很流行，不少網友在社交平台上分享自製「秘籍」。記者搜索發現，這些飲品的製作方法多樣，多是以常見的蔬菜水果混合榨汁，加入少許打成粉末狀的堅果，或是製成茶飲，號稱可以改善膚色，或刮油減脂。



「這些食材的營養成分有一定益處，但不能過分誇大它們的作用。」中國解放軍總醫院第八醫學中心營養科主任左小霞指，蘋果、黃瓜、羽衣甘藍等蔬果原料富含維生素C、維生素E、胡蘿蔔素、多酚類等抗氧化成分，對皮膚有好處。蔬果豐富的膳食纖維還能增強飽腹感，促進胃腸蠕動，且食材的熱量和脂肪含量低，對控制體重可以起到輔助作用。

但是，若單純依靠這些飲品，可能導致蛋白質、鐵、維生素B12等營養素攝入不足，皮膚易流失膠原蛋白、出現皺紋，還會造成膳食不均衡。而且單一的飲食方式難以堅持，恢復正常飲食後體重易反彈。

左小霞提醒，不管是減脂減重還是改善肌膚，都是多因素作用的結果，想要達成效果，關鍵在於調整飲食結構和生活方式，並長期堅持。

如何將這些自製飲品科學地融入日常飲食？左小霞建議，可以用自製飲品替代奶茶等含糖飲料，並在飯前適量飲用，一般以200-300毫升為宜，這樣能增加飽腹感，減少正餐食量，但要注意不能過量，否則會稀釋胃液，影響消化。

網友在社交平台上分享「減肥水」「美白水」等自製飲品（小紅書）

「自製飲品雖熱量低、相對較健康，但不能完全替代白開水。」天津中醫藥大學第一附屬醫院營養科副主任張克明提醒，水是人體重要營養素，成年人每天應保證1500-1700毫升的攝入量。自製飲品的味道更豐富，適量飲用可以為身體補充水分，保持體液平衡。但值得注意的是，自製飲品也並非適合所有人。

例如脾胃虛寒、胃腸功能較弱的人不宜食用性寒、味涼的蔬果，過多的膳食纖維攝入也會影響體內微量元素和礦物質吸收，或引起胃腸飽脹不適。

此外，張克明提醒，腎功能異常者的患者要謹慎飲用，控制飲水量，由於部分蔬果中鉀的含量較高，過多攝入也會加重腎臟負擔。

