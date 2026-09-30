玫瑰痤瘡｜腸道疾病患者得病率更高？7大特徵助自查：泛紅/粗糙

台灣青春痘暨玫瑰斑協會 (TARS) 理事長邱品齊及台大醫院皮膚部兼任主治醫師黃幼鳴呼籲，大家如果有玫瑰斑（玫瑰痤瘡），或看到自己臉紅紅的，都應早期診斷、正確治療，避免病情惡化造成難以恢復的皮膚損傷，成為往後人生的難題。



黃幼鳴提醒，玫瑰斑（Rosacea）是一種慢性皮膚發炎疾病，過去被稱為酒糟。在台灣，玫瑰斑的盛行率約為1%至5%，女性的發生率高於男性，男女比例約為1比3。

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玫瑰斑會有哪些明顯症狀？

玫瑰斑的主要特徵為臉部持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾燥、粗糙等。黃幼鳴指出，有些患者甚至會因血管擴張而產生微血管絲，或因皮脂腺與纖維組織增生而形成酒糟鼻。此外，少部分患者也會有眼部的症狀出現，像是眼睛及眼瞼發炎、眼部分泌物增多或乾澀等情形。

邱品齊表示，玫瑰斑會因氣溫變化、辛辣食物、情緒波動等因素加劇，如果有伴隨丘疹膿皰，常會被誤認為是過敏或青春痘，因而延誤治療時機。他強調，這問題若不及時治療，症狀可能加劇，甚至影響外觀與心理健康，因此早期診斷與正確治療，能有效降低後續惡化的風險，減少治療成本並提升患者的生活品質。

玫瑰斑誘因與蠕形蟎蟲有關 驗蟲是建議的檢驗方式

黃幼鳴說明，玫瑰斑患者有很高的比率會合併蠕形蟎蟲 (Demodex) 過度增生，而這些微生物可能會加重發炎反應，使病情更難控制。因此，醫師通常會建議患者先進行蠕形蟎蟲檢測，特別是那些長期泛紅、膿皰反覆發作，或對標準治療反應不佳的患者。如果檢測確認蠕形蟎蟲數量異常增多，則可搭配抗蠕形蟎蟲藥物治療，以幫助穩定病情並提升治療效果。

針對玫瑰斑的治療，邱品齊指出，醫師一般會根據患者病況調整治療計畫：

1. 輕度患者

以外用藥物為主，例如抗發炎藥膏或抗蠕形蟎蟲藥物。

2. 中度患者

需搭配口服藥物，如四環素類抗生素或A酸，以抑制發炎並調控皮脂分泌。

3. 重度患者

穩定後可能須接受雷射光電治療，或是注射肉毒桿菌素來減少泛紅的現象。

玫瑰斑患者合併偏頭痛、高血壓及腸道病的機率較一般人高

邱品齊進一步說明，玫瑰斑患者也可能合併其他皮膚疾病，如脂漏性皮膚炎與青春痘等，因此皮膚科醫師除了會針對玫瑰斑進行治療，通常也需要同步治療合併的其他皮膚疾病。

另外，由於心理壓力及情緒也可能造成玫瑰斑症狀惡化，若患者合併有憂鬱、焦慮、失眠傾向，則建議同步轉介身心科醫師來治療。此外，研究顯示玫瑰斑患者合併偏頭痛、高血壓及發炎性腸道疾病的盛行率較一般人高，因此治療時須考量全身性健康狀況，與醫師密切討論適合的治療方案。

邱品齊也分享臨床上曾遇到一名患者，其青春期時就出現明顯的玫瑰斑症狀，但長期以來都誤將玫瑰斑當作一般皮膚敏感處理，反覆使用不對症的藥品與保養品，導致病情惡化，最後甚至出現皮膚敏感與發炎。

該名患者直到求診皮膚專科醫師，接受正確的藥物與雷射治療後，相關症狀與問題才逐漸改善。因此，他強調這樣的案例提醒我們，有些皮膚疾病在青春期就會有跡象，青春痘與玫瑰斑，都需要早期診斷與正確治療，才能避免後續產生疤痕或其他後遺症，更造成在成年時處理上的困難以及耗費更多的時間與費用。

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