黃淑蔓IG開Live分享減肥3秘訣 曾減10公斤 Feanna:不要盲目節食

黃淑蔓（Feanna）與 JFFT 米爺於《JFFT歌謠祭2026》以日系造型合唱的歌曲《旋轉木馬》大受好評，其MV於80小時內突破一百萬觀看次數。昨日她於IG開直播和粉絲分享近況，有網友問及減肥減了很久也失敗，向Feanna請教有什麼減肥方法。



黃淑蔓出道以來曾因壓力與生活習慣出現體重起伏，近一兩年則透過健康方式成功減重。過去在應考 DSE 及赴英國留學期間，她曾因壓力過大靠飲食抒壓而增重約 5 至 10 公斤，近年在諮詢專業營養師的協助下，調整飲食並配合規律運動，瘦身成功減重 10 公斤（22磅），身形變得相當健美。

黃淑蔓（Feanna）與 JFFT 米爺以日系造型合唱的歌曲《旋轉木馬》大受好評。(youtube截圖)

黃淑蔓減肥3秘訣

1. 明確訂立減肥目的

黃淑蔓指出，首先需要訂立減肥目的，問問自己「減肥是為了什麼？」 ，她坦言，「如果不是幕前藝人不覺得自己肥 」，但為了工作機會及健康才減重，當成功達到目標後，那種成就感會讓你發自內心地感到開心。所以，必須非常清楚自己到底想要什麼。

以非常「貪靚」的女孩為例，她們的動機是非常具體的——當瘦下來後能夠穿上自己夢寐以求的漂亮衣服，那種快樂遠比不能隨心所欲吃東西的傷心要高得多。Feanna 表示，這就是一種「等價交換」，你放棄了美食但換取到更自信、更健康的自己。每個人的價值觀都不同，最重要的是不要對自己太差，找到那個能激勵你堅持下去的信念。

IG@feannasswag

2. 拒絕盲目節食 尋求營養師意見

Feanna 分享以前也用過不正確的方法減肥——「盲目節食」。她本身是一個非常喜歡吃東西的人，食物帶給她的愉悅感是無法替代的，但節食了一段時間後，大腦與身體開始強烈反抗，演變成報復式進食。

如果嘗試過無數方法都失敗了，Feanna 建議尋求營養師協助或許就是你的第一步。她於見營養師後才發現，原來減肥期間很多大家以為的「禁忌美食」其實都可以吃！例如湯飯、米線，甚至是海南雞飯。只要學會挑選與搭配，完全可以做到「飽住瘦」。

她又分享以下例子：

善用低熱量食材：例如芋絲，既有飽腹感又幾乎沒有負擔。

準備健康小食：肚餓時可以吃蕃茄仔或雞蛋；提子雖然屬於糖分較高的水果，但只要控制份量，偶爾享用也無妨。凡事都要一步一步來，不要給自己太苛刻的壓力。

優先選擇原型食物：去吃壽司時，盡量避開炙燒、淋滿濃郁醬汁、沙律醬或炸物；選擇三文魚、油甘魚或八爪魚，既能享受美味，又能攝取優質蛋白質與好油脂。

黃淑蔓呼籲不要盲目節食 (IG Live截圖)

3. 改變心態：討厭運動，卻愛上運動帶來的改變

黃淑蔓表示，以前及現在也很討厭運動，但運動帶給她的正面效益能抵銷她對運動的討厭。做完運動之後，整個人的精神狀態會變好，身體感覺輕盈無比，甚至連唱歌都覺得更有氣底、更有力量。這需要想法上的轉變：不要把運動當作一種「懲罰」，而是把它看作一種讓自己變強大、變充沛的手段。

黃淑蔓透露演唱會名字融入自身元素。（公關提供）

極端節食有什麼問題？

極端節食（如每日攝取熱量極低、長期只吃單一食物或長時間挨餓）雖然能在短時間內讓體重下降，但減掉的大多是水分與肌肉，並會對身體和心理造成以下負面影響：

1. 基礎代謝率大幅下降

當身體長期處於極低熱量狀態時，會啟動「生存保命機制」，為了減少消耗，身體會主動降低基礎代謝率、加速分解肌肉來提供能量。當代謝變慢後，只要稍微恢復正常飲食，體重就會極速反彈，陷入「越減越難瘦」的易胖體質。

2. 觸發「報復式進食」與飲食失調

極端壓抑食慾會導致大腦中的「飢餓素」大增，經過一段時間後，極易引發強烈的報復式進食。這種惡性循環嚴重時可能演變成暴食症或厭食症等心理障礙。

IG@feannasswag

3. 心理壓力大，剝奪生活樂趣

極端節食會讓人長期處於飢餓與焦慮中，容易出現情緒暴躁、注意力不集中、失眠等問題。同時，因為不敢參與朋友聚餐或享用美食，會讓人失去生活樂趣並產生嚴重的社交孤立感。

4. 營養不良與生理機能紊亂

過度禁食會導致人體缺乏必需的微量元素、蛋白質與優質油脂，帶來一系列生理問題：

脫髮與皮膚變差：缺乏蛋白質與維生素，導致頭髮稀疏、皮膚乾燥無光澤。

荷爾蒙失調：女性容易出現月經不調，甚至閉經，影響生育能力；男性則可能面臨雄性荷爾蒙下降。

免疫力下降與疲勞：身體缺乏能量與營養素，極易感到疲倦、頭暈、免疫力變差而經常生病。

骨質疏鬆與腸胃受損：缺乏鈣質與維生素 D 會影響骨骼健康；長期空腹或飲食不規律，亦會引發胃酸倒流、胃潰瘍與嚴重的便秘。