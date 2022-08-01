超級食物｜通便減肚腩揀奇亞籽或亞麻籽？其中一種防癌非人人啱食

被視為「超級食物」的奇亞籽及亞麻籽，由於均擁有減肥及令腸胃暢通的功效，過去一直深受追求健康的女士喜愛。不過，奇亞籽、亞麻籽均作為種籽類的食品，除顏色上的分別外，兩者的營養價值上又有何不同？如果本身腸道較敏感，何者較容易被消化？哪一種甚至有預防乳癌的功用呢？



被視為「超級食物」的奇亞籽及亞麻籽，一直廣受減肥女士的追捧。（Shutterstock）

▼奇亞籽、亞麻籽營養價值知多啲：（點擊下圖看清👇👇👇）

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奇亞籽纖維量較高 更容易消化

據營養學家Charlene Wong分享指，呈深灰或灰白色的奇亞籽含有豐富天然抗氧化物、膳食纖維、植物性Omega-3脂肪酸（ALA）、蛋白質、鈣、磷、鎂等。由於奇亞籽遇水後便有很強的膨脹能力，因此奇亞籽在腸道有助減緩澱粉轉換成糖份的速度，也有潤腸通便的效用。

在相同份量下，奇亞籽的鈣含量更比牛奶豐富5至6倍，有助增強骨質密度和維持骨骼健康，從而減低骨質疏鬆的機會。奇亞籽所含有的豐富水溶性纖維，有助降低三酸甘油脂和低密度膽固醇膽固醇，而當中的植物性Omega-3脂肪酸和不飽和脂肪酸有助增加血液中的高密度膽固醇，以及降低體內炎症，促進心血管健康。

不過，奇亞籽含有的植物性Omega-3脂肪酸（ALA）比亞麻籽低（兩湯匙奇亞籽含4,915毫克Omega-3s脂肪酸），而抗氧化物含量則較亞麻籽多，膳食纖維量亦較高，因此較容易消化，適合腸道敏感的人士食用。

奇亞籽營養成份：



熱量：69大卡

蛋白質：2.4克

碳水化合物：5.95克

總脂肪：4.4克

不飽和脂肪：3.9克

膳食纖維：4.9克

糖：0.1克



*營養價值為一湯匙（約15克）

注意事項：



．每天攝取大概20-25克的奇亞籽為佳，不建議攝取多於50克

．食用時建議加入牛奶、豆奶或燕麥奶一同飲用，或加入室溫的檸檬水中

．無需冷藏

．忌吃人士：低血壓、高纖維不耐的人士

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亞麻籽Omega-3含量較高 更促進心血管健康

Charlene指出，呈深棕或紅棕色的亞麻籽屬於低碳水化合物、高蛋白質、高膳食纖維的一款種籽。它含有豐富木酚素、天然抗氧化物、水溶性纖維、植物性Omega-3脂肪酸（ALA）等，對改善便秘、降低體內炎症和降低膽固醇很有幫助。有研究顯示，每日攝取適量的亞麻籽有助降低患上冠心病的風險。

亞麻籽當中的木酚素有助穩定女性荷爾蒙，以及預防乳腺癌等。亞麻籽當中的植物性Omega-3脂肪酸（ALA）比奇亞籽高（兩湯匙亞麻籽含6,388毫克Omega-3s脂肪酸）。值得留意的是，由於人體本身不能生產ALA，因此亞麻籽可作為攝取ALA的其中一個食物來源。

可是由於亞麻籽較難消化，如果腸道較容易敏感的人士，則不建議選擇亞麻籽。

亞麻籽營養成份：



熱量：55大卡

蛋白質：1.9克

碳水化合物：3克

總脂肪：4.3克

不飽和脂肪：3.1克

膳食纖維：2.8克

糖：0.2克

*營養價值為一湯匙（約15克）

注意事項：



．每天攝取大概20-25克的奇亞籽為佳，不建議攝取多於50克

．食用時建議加入燕麥、奶品類一同食用，或加入蔬果奶昔中

．建議冷藏延長保質期

．忌吃人士：低血壓、高纖維不耐的人士

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