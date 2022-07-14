夏日減肥｜水果減肥要識揀！盤點8款低卡水果 營養學家教進食貼士

要減肥成功，飲食是其中一個重要因素，不少人甚至會以水果作主食以為可更健康。但實際上不少水果的糖份含量均十分高，作為減肥期間的食物隨時得不償失。對於正在進行減肥大計的女士，到底有甚麼低糖低卡的水果可供選擇呢？

不少女士減肥期間都愛以水果作主食。（Shutterstock）

車厘茄最低卡助入眠

營養學家Charlene Wong分享指，減肥期間吃水果也要吃得精明，除了要避免選擇高糖高脂的水果外，亦要懂得選擇低糖低卡的水果，例如以下8款（熱量由低至高）：

+ 4

1. 車厘茄



熱量：18大卡/100克

糖：2.6克/100克

車厘茄含有豐富維他命A、B、C、抗氧化物，例如茄紅素、胡蘿蔔素等，有助提升免疫力，亦有助維持心血管健康，當中含有的褪黑激素能有助改善睡眠質素。

２. 梅



熱量：30大卡/100克

糖：7克/100克

梅含有豐富維他命A、B、C、K、胡蘿蔔素、鉀、鐵、鈣等，每100克的梅含有7.1克膳食纖維，有助改善血液中的膽固醇、血壓。當中亦含有檸檬酸、蘋果酸和酚類化合物，從而幫助鈣質吸收，促進新陳代謝。

３. 士多啤梨



熱量：32大卡/100克

糖：4.9克/100克

士多啤梨含有豐富花青素、胡蘿蔔素、維他命C、葉酸、多酚、黃酮類化合物、果膠和膳食纖維等，有助抗氧化、提升免疫力、修復體內受損細胞、抗炎、維持健康血糖水平等。如腎臟功能較差或血糖較高的人士，建議注意進食的份量。

４. 木瓜



熱量：34大卡/100克

糖：6.9克/100克

木瓜含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素、葉酸、鐵、鈣、鉀等，有助提升免疫力和抗氧化。

木瓜當中的木瓜酵素有助腸胃消化和吸收，適合容易便秘人士。注意避免與鮮蝦、南瓜和油炸食物一同進食。

▼同場加映，高熱量水果大盤點：（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：夏日減肥｜吃水果瘦身失敗？夏天當造水果藏陷阱 盤點9款高糖水果

▼同場加映，水果發霉四個Q&A：（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：水果發霉｜切走霉菌仍可吃？營養學家：一個秘訣知哪些水果放雪櫃

蘋果皮含豐富纖維 宜連皮食

５.西柚



熱量：42大卡/100克

糖：6.9克/100克

６. 橙



熱量：47大卡/100克

糖：9克/100克

西柚、橙含有豐富膳食纖維、維他命C，有助促進腸道健康，預防便秘。柑橘類水果例如西柚、橙都含有豐富果膠，而果膠是一種難以被消化和吸收的纖維，保留在小腸裡結成膽酸，從而有助改善血液中的膽固醇。

7. 蘋果



熱量：52大卡/100克

糖：10克/100克

蘋果含有豐富維他命C、葉酸、果膠、膳食纖維和多種抗氧化物等，有助改善腸道和心血管健康。

很多人都會把皮削掉才食蘋果，但其實膳食纖維大部份都在果皮上，如把皮削掉，就得不到蘋果帶來的好處了。可是，如免疫力較低或正進行癌症治療的人士，建議需要把皮削掉才進食。

８. 奇異果



熱量：60大卡/100克

糖：9克/100克

奇異果含有豐富膳食纖維、維他命C、D、鉀等，有助維持腸道消化健康，排走毒素，改善心血管健康，抗氧化、提升免疫力，亦有助加速傷口癒合。

當中，綠色奇異果每100克含有92.7毫克的維他命C，而金色奇異果則含有129毫克。如腸胃容易敏感人士，建議餐後進食奇異果，以免刺激腸道；貧血人士亦應該注意進食份量，以免影響鐵質吸收。

營養學家Charlene Wong。（受訪者提供）

▼同場加映，水果屬性知多啲：（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：水果｜中醫拆解水果屬性大不同 如何根據體質選擇？這類水果穩陣

▼同場加映，水果標籤知多啲：（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：水果選購｜水果標籤編碼解密 想揀有機揀咩數字?基因改造有得睇?