夏日減肥｜水果減肥要識揀！盤點8款低卡水果 營養學家教進食貼士

撰文：吳梓楓
出版：更新：

要減肥成功，飲食是其中一個重要因素，不少人甚至會以水果作主食以為可更健康。但實際上不少水果的糖份含量均十分高，作為減肥期間的食物隨時得不償失。對於正在進行減肥大計的女士，到底有甚麼低糖低卡的水果可供選擇呢？

不少女士減肥期間都愛以水果作主食。（Shutterstock）

車厘茄最低卡助入眠

營養學家Charlene Wong分享指，減肥期間吃水果也要吃得精明，除了要避免選擇高糖高脂的水果外，亦要懂得選擇低糖低卡的水果，例如以下8款（熱量由低至高）：

+4

1. 車厘茄

熱量：18大卡/100克
糖：2.6克/100克

車厘茄含有豐富維他命A、B、C、抗氧化物，例如茄紅素、胡蘿蔔素等，有助提升免疫力，亦有助維持心血管健康，當中含有的褪黑激素能有助改善睡眠質素。

２. 梅

熱量：30大卡/100克
糖：7克/100克

梅含有豐富維他命A、B、C、K、胡蘿蔔素、鉀、鐵、鈣等，每100克的梅含有7.1克膳食纖維，有助改善血液中的膽固醇、血壓。當中亦含有檸檬酸、蘋果酸和酚類化合物，從而幫助鈣質吸收，促進新陳代謝。

３. 士多啤梨

熱量：32大卡/100克
糖：4.9克/100克

士多啤梨含有豐富花青素、胡蘿蔔素、維他命C、葉酸、多酚、黃酮類化合物、果膠和膳食纖維等，有助抗氧化、提升免疫力、修復體內受損細胞、抗炎、維持健康血糖水平等。如腎臟功能較差或血糖較高的人士，建議注意進食的份量。

４. 木瓜

熱量：34大卡/100克
糖：6.9克/100克

木瓜含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素、葉酸、鐵、鈣、鉀等，有助提升免疫力和抗氧化。

木瓜當中的木瓜酵素有助腸胃消化和吸收，適合容易便秘人士。注意避免與鮮蝦、南瓜和油炸食物一同進食。

▼同場加映，高熱量水果大盤點：（點擊下圖看清👇👇👇）

+5

相關文章：夏日減肥｜吃水果瘦身失敗？夏天當造水果藏陷阱 盤點9款高糖水果

▼同場加映，水果發霉四個Q&A：（點擊下圖看清👇👇👇）

+6

相關文章：水果發霉｜切走霉菌仍可吃？營養學家：一個秘訣知哪些水果放雪櫃

蘋果皮含豐富纖維　宜連皮食

５.西柚

熱量：42大卡/100克
糖：6.9克/100克

６. 橙

熱量：47大卡/100克
糖：9克/100克

西柚、橙含有豐富膳食纖維、維他命C，有助促進腸道健康，預防便秘。柑橘類水果例如西柚、橙都含有豐富果膠，而果膠是一種難以被消化和吸收的纖維，保留在小腸裡結成膽酸，從而有助改善血液中的膽固醇。

7. 蘋果

熱量：52大卡/100克
糖：10克/100克

蘋果含有豐富維他命C、葉酸、果膠、膳食纖維和多種抗氧化物等，有助改善腸道和心血管健康。

很多人都會把皮削掉才食蘋果，但其實膳食纖維大部份都在果皮上，如把皮削掉，就得不到蘋果帶來的好處了。可是，如免疫力較低或正進行癌症治療的人士，建議需要把皮削掉才進食。

８. 奇異果

熱量：60大卡/100克
糖：9克/100克

奇異果含有豐富膳食纖維、維他命C、D、鉀等，有助維持腸道消化健康，排走毒素，改善心血管健康，抗氧化、提升免疫力，亦有助加速傷口癒合。

當中，綠色奇異果每100克含有92.7毫克的維他命C，而金色奇異果則含有129毫克。如腸胃容易敏感人士，建議餐後進食奇異果，以免刺激腸道；貧血人士亦應該注意進食份量，以免影響鐵質吸收。

營養學家Charlene Wong。（受訪者提供）

▼同場加映，水果屬性知多啲：（點擊下圖看清👇👇👇）

+8

相關文章：水果｜中醫拆解水果屬性大不同 如何根據體質選擇？這類水果穩陣

▼同場加映，水果標籤知多啲：（點擊下圖看清👇👇👇）

+5

相關文章：水果選購｜水果標籤編碼解密 想揀有機揀咩數字?基因改造有得睇?

脂肪肝｜減肥時多吃水果沒關係？營養師：小心減重不成脂肪肝上身水果｜降血壓藥加香蕉或致猝死？營養師提服藥期間忌食12款水果健康飲食｜每天吃超過7克橄欖油死亡風險降低？多吃這水果抗發炎士多啤梨｜水果界第一抗氧化兼防心臟病　4招清洗技巧避食農藥！健康飲食｜6種水果方便攜帶食用營養豐富　香蕉高鉀啱運動後補充水果｜飯後半小時食橙助消化保護腸道　10款水果進食時間要知血壓高｜服降血壓藥不能吃柚子橙？高血壓宜吃蕉梨6種水果減肥｜奇異果橙防肌肉流失增免疫力　低醣飲食3招不復胖勿戒水果
瘦身減肥
減肥瘦身
飲食營養
健康飲食
飲食生活
健康生活
醫師Easy
女士保養
你可能感興趣