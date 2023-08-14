去眼袋｜無痛不開刀？拆解「眼袋槍」原理功效、副作用、注意事項

眼周肌膚細緻脆弱，一旦缺乏適當保養，就容易洩漏年齡的秘密；尤其是細紋、眼袋、黑眼圈，會令整個人顯得疲憊無神。愛美的女生都會嘗試各種去眼袋方法，如冰敷、按摩等，可惜成效並不顯著。近年醫美技術越趨成熟，坊間出現不少「眼袋槍」療程，聲稱無痛、不用開刀就可一勞永逸解決上述三種眼部問題，到底是否真的有效？一文為大家比較「眼袋槍」與手術之間的分別，拆解功效、副作用及注意事項。

眼袋問題困擾不少女士，但單靠基礎保養來改善，成效並不顯著。（圖片：stboo、natalietong53@Instagram）

眼袋分為3大類型

眼袋並非老年人專利，許多年輕男女工作長時間對著電腦，而且經常機不離手，用眼過度引致疲勞、加上捱夜、生活作息不規律等因素影響，亦會加速眼袋形成。眼袋基本上可分為3大類型，要對症下藥才能有效改善。

水腫型

由於捱夜、睡前喝太多水或攝取過多鹽分令眼周血液循環不良，繼而造成浮腫；通常在早上起床時出現，情況大多在下午有改善。



先天型

受遺傳因素影響，圍繞眼周的眼輪匝肌天生較肥厚，導致眼眶下方脂肪突出，形成假眼袋。



老化型

隨著年齡增加，眼周肌膚老化、膠原蛋白流失；下眼眶逐漸鬆弛無力，造成脂肪凸出，並受地心引力影響而下垂形成眼袋。而且眼袋和臉頰的交界處或會形成凹陷的淚溝，問題多見於35歲或以上的熟齡一族。



（圖片：Shutterstock）

一般來說，眼袋不可能靠基礎保養自行消失；而且形成時間越長，眼皮也就愈鬆。如果不及早處理，拖到最後只能以手術方式解決。

拆解眼袋槍原理 過程無痛不開刀？

「眼袋槍」看似可怕，但實際上是一款專門針對眼袋、黑眼圈等眼部問題的醫學美容療程。原理是利用單極射頻，將高能量持續輸出至眼部肌膚，分解黑色素之餘，並溶解眼袋多餘脂肪。加上以熱能刺激膠原蛋白增生，令真皮層變得更飽滿緊實，達到撫平眼袋效果。

眼袋槍屬於非入侵性治療，所以與一般手術、注射等醫美療程不同；不須開刀亦沒有甚麼副作用，快捷同時風險也低；而過程中機頭接觸位置只會感到微暖非痛楚，完成療程後不需要恢復期，可以如常上班或進行日常活動，相信會吸引到不少女士躍躍欲試。

眼袋槍屬於非入侵性治療，不須開刀亦沒有甚麼副作用，快捷同時風險也低。（圖片：Shutterstock）

不過整個眼袋槍療程大約需要做6次或以上，才能達到最理想效果，幫助眼下皮膚維持緊緻。因此提醒大家便宜莫貪，多做資料搜集，切勿對聲稱試做一次就能永久去眼袋的療程抱太大期望。

治療後續護理

即使進行了眼袋槍治療，保養眼部仍然非常重要，如有需要可選擇合適的眼霜，每天於眼部四周輕輕按摩，加速眼周血液循環。完成療程後一星期內，要避免眼睛受高溫環境影響，不要焗桑拿或者進行高溫瑜伽等活動；同時要在戶外做好防曬，減少曝曬令黑色素又再沉澱的機會。

即使進行了眼袋槍治療，保養眼部仍然非常重要。（圖片：Shutterstock）

去眼袋方法｜眼袋槍v.s手術大比併

視乎眼袋的嚴重程度，醫生會建議適當的手術方式（內開／外開）割除多餘的眼部脂肪。由於開刀手術屬於入侵性，亦考驗醫生的經驗技術和美感，所以存在一定風險，過程必須麻醉；而術後可能會有痛感，也需要漫長的修復期。而且一旦手術出現傷口感染發炎，對外觀也有非常大影響。但好處是一次性完成，無需反覆進行療程，效果可維持約20年。

眼袋槍療程時間相對短，過程輕鬆；加上非入侵性，風險大大減低，但必須持續進行療程才能達到長期效果。