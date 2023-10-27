防曬手冊｜SPF和PA如何分辨？拆解3大防曬迷思 教揀防曬霜

猜猜看，你家的玻璃窗能阻隔紫外線嗎？答案是不能。普通玻璃能夠阻隔UVB，但卻只能吸收約30% UVA，而它正是令大家曬黑、出現色斑的元兇之一。



香港最高人氣的醫美療程是甚麼？就是皮秒去斑和各種「膠原增生」療程，女生最愛的眼袋槍、Thermage熱瑪吉、HIFU瘦臉等等，核心就是對抗「光老化」！因此，美容的基本步，其實是「防曬」，以下提供防曬標示手冊，教你揀一款好防曬，最後解答香港女生最常見的3大防曬迷思！

紫外線對皮膚的影響

相信大家都讀過有關「光老化」最經典的報道*，美國一位69歲貨車司機共有28年駕駛經驗，他長期於公路上駕駛，左臉持續受到陽光照射，嚴重老化、皺紋、乾燥、表皮硬化增厚令他變成可怕的鴛鴦臉。最大原因，正正是能穿透車窗的UVA，更穿透了皮膚表皮進入真皮層，慢性破壞膠原蛋白和彈性纖維。

*資料來源：https://www.cbsnews.com/news/trucker-accumulates-skin-damage-on-left-side-of-his-face-after-28-years-on-the-road/

皮膚老化的80%源於光老化（Photoaging），而不是人體自然衰老，防曬對於護膚的重要可想而知！

如何選擇防曬霜？

你如何選擇防曬產品？消委會指標？SPF度數？抑或海洋友善成份？首先看看太平洋島國帛琉自2020年開始的法案。

基於「尊重環境」的信仰，帛琉禁止人們使用及販售「毒害珊瑚」的防曬產品，違者罰1000美元（約港幣7800元）。其後美國夏威夷亦跟隨立法。



對人類致癌的化學成份Oxybenzone便是「有毒成份」之一，卻是大部份防曬的有效成份，會導致珊瑚白化（死亡）、改變魚類及海龜等海洋生物的DNA，使牠們無法正常繁殖。香港人熱愛島嶼渡假，菲律賓長灘島、馬來西亞沙巴、日本沖繩、馬爾代夫等地都不乏香港人足跡，假如果你搽防曬是為了進行水上活動，要不要先考慮海洋友善產品？

年輕品牌Beauty Intent的人氣產品「海洋無害美肌防曬」SPF 50 PA++++，採用法國以及德國專利原材料，配方尊貴，防曬級別極高。揉合用最新化學與物理學結合的防曬原理，令肌膚全效妨礙UVA 和UVB紫外光，質地輕盈水潤，醫學實證護膚成分，適合敏感肌膚作日常防曬之用。

防曬標示手冊

UVA：波長320至400nm，穿透性強，可穿透玻璃進入室內及車內，破壞皮膚深層（深入真皮層至脂肪層），令皮膚加速老化，出現色斑、皺紋，加快變黑，最嚴重可導致皮膚癌

UVB：波長280至320nm，能量較高，會灼傷皮膚產生立即性的傷害，導致紅腫脫皮，令皮膚變黑，亦可導致皮膚癌

UVC：波長100至280nm，具有殺菌、有機分解功能，有害人體，但可完全被臭氧層阻隔，故人類毋須防範

PA (Protection Grade of UVA）：針對UVA而設，日本厚生省的測定標準，「+」號愈多，皮膚便愈不容易在短時間內受到UVA傷害，例如是曬黑。不少亞洲牌子都顯示PA++++，是目前最高的系數。

UVAPF (Ultraviolet A Protection Factor)：針對UVA而設，歐盟標準，以數字顯示能延長被曬黑的時間，例如UVAPF 2-4，就是能延2到4倍的時間的意思

PPD (Persistent Pigment Darkening）：針對UVA而設，歐盟標準，數字越大防護等級越高，例如PPD10代表可延長十倍時間皮膚才會曬黑。PPD 16是目前最高的系數。

SPF (Sun Protection Factor)：針對UVB而設的國際標準，顯示可延遲曬傷的時間，反映產品能阻隔UVB的持續時間。

要注意，SPF值與防曬效能並不是直線關係，SPF50的防曬已經可以阻隔98%的紫外線，因此澳洲與歐盟國家已禁止防曬產品出現SPF 70或SPF 100的指數。因此，市面上SPF高於50的防曬產品，只可標為SPF 50+！

UVA logo：如果包裝上印有一個圓形的UVA標示，代表防曬比率達標，符合歐洲委員會所建議的標準（SPF/PPD≦3），對抗UVB及UVA的能力相當，屬於優質防曬產品的認證之一。

香港女生的3大防曬迷思

1.「我唔曬咪唔洗防囉！」

你有痤瘡、濕疹等問題嗎？皮膚如果長期不接觸太陽，一樣問題多多！看看曬太陽的3大好處，你就明白為甚麼皮膚科醫生強調「防曬」而不是「不要曬」！

對付痤瘡、牛皮癬、濕疹



陽光能促進皮膚疾病的癒合，包括真菌性皮膚感染，緩和皮疹和皮膚細胞發炎問題。

增強傷風、感冒、喉嚨痛等免疫系統



白血球會隨著日光照射而增加，並且在抵抗疾病和保護人體免受感染中發揮關鍵作用。

減緩都市憂鬱（SAD）



SAD是冰島冬季常見的抑鬱症。在其他地區，對於需要於辦公大樓中長時間工作，幾乎不曬太陽的上班族而言十分常見。缺乏陽光便會導致這種季節性情感障礙（SAD）的疾病。

2.「是否愈多愈好？我塊臉白咗幾度！」

不用多到發白，最好能適量、均勻地搽勻全臉，重覆2次，最好的手法是：

- 以指尖在額頭、兩頰、鼻尖、下巴，點上幾粒紅豆般大小的防曬乳

- 均勻地推開，輕薄份量便足夠，如不足以覆蓋全臉則再補上



如要達到更高效防護力，應再重覆第1、2步，每一遍都輕薄地搽勻全臉，以及隔幾小時再補充一遍；而不是一次使用大量乳液，卻整天都不再補搽。

3.「我的皮膚對防曬霜過敏！」

如果是對洗頭水產品過敏，也不會不洗頭吧。專為敏感肌而設的防曬產品，例如純素、天然、成份無害等選擇不少，本地品牌也有十分高的質素。

大型醫美和整型醫院，經常在療程後為客人補上醫美級別或敏感肌適用的防曬（高能量療程後，皮膚更易受日光刺激），它們都以物理防曬為主；而大部份皮膚科醫生推薦的產品，也都屬於物理性或混合類型，適宜敏感肌使用。當中原因，就要看看下列2者的防曬原理。

物理防曬乳的原理：藉由防曬乳中的二氧化鈦（TiO2）及氧化鋅（ZnO），將紫外線反射、折射或是散射掉，達到防曬效果。

化學防曬原理 ：防曬成份會先將紫外線吸收，再將其轉化為不傷害皮膚的熱能。

物理防曬的成份一般比較簡單，因而更適合敏感人士，對接受治療後皮膚、濕疹、痤瘡等敏感肌刺激更低，亦減少對一般健康肌膚的未知影響（防曬成份愈複雜，對皮膚愈有風險）。

最後，大家要記得，即使是秋冬季，香港天文台經常發佈紫外線指數超過6，曝曬級數為「高」至「極高」，對皮膚的傷害可以想像。每天使用防曬產品，就是美容護膚的最有效手段！

純素SPF 50 PA++++美肌低敏防曬：https://beautyintent.com/collections/skincare/products/sunscreen

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