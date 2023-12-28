精靈針懶人包 | 一文解構效果、持效期、原理、醫學實證和用法

「試過你就真的回不去了。」試過精靈針後，哪位姐妹能夠再忍受蘋果肌扁陷、法令紋增齡5年的感受？有醫美經驗的女生，通常卻不會隨便推薦美容針，因為打針效果真的因人而異，而且過程中細節處處，例如「起粒粒」、「勤力日夜按摩」、「移位問題」等等。自己試過效果滿意，只因做足功課，清楚風險和每枝針的優缺點，美容針「跟風」，最容易出現「預期過高」的問題，針劑的設計並非完全切合自己情況，結果便換來失望。

不過，本文正正要介紹近來大熱filler AestheFill®精靈針。它又叫艾麗斯AestheFill®膠原精靈針，或是第三代童顏針、百變艾麗斯、精靈針。它來自韓國醫藥大廠Regen Biotech，採用了劃時代的獨特技術——聚「雙」旋乳酸（PDLLA），初於2014年推出時就已引來歐美眾多醫學美容的相關討論，並獲得正面評價，也一致認為它將成為美容針的新趨勢。以下首先逐一看看它的原理和特色，最後來解答精靈針最常見的問題。

AestheFill®精靈針的作用原理

它是全新一代膠原蛋白增生劑，不同於市場上最常見的填充針劑（例如透明質酸填充）只能矯正特定區域的皺紋、凹陷，而是能夠透過客製化的濃度調整，同時具備Ellansé少女針及Sculptra® 塑然雅童顏針的2大優點：

具備少女針的特點：即時填補皺紋、凹陷及皮膚鬆弛，馬上有撫平皺紋之效；

具備童顏針的特點：長效持續地刺激膠原蛋白增生，令肌膚自然地變得豐盈飽滿，效果維持更長時間、更接近自然狀態。

AestheFill®精靈針的相關研究和討論

自2020年起，外國已開始有詳細的研究*，針對討論聚「雙」旋乳酸於醫美用途的重大突破。聚「雙」旋乳酸（PDLLA），就是1:1左旋＋右旋的「雙旋」結構，形狀呈多孔性微球體（Microspheres），「空心」的結構能夠最大化地容納纖維母細胞，刺激年輕的膠原蛋白於晶球內部生成，新形成的細胞緊實排列，因而能夠促進肌膚彈性，自然地恢復臉部豐盈飽滿。

注入真皮層後，精靈針能立即取代肌膚流失的膠原蛋白的空間，馬上產生填充的效果。大約1個月開始，聚雙旋乳酸成分會促進膠原蛋白的增生，增加肌膚彈性，臉部自然恢復豐盈飽滿，漸進式改善皺紋。

這種特點使精靈針能夠適應不同臉部特徵和各個部位，給予醫生最大彈性度身設計出最合適的美容方案。

*資料來源：Lin JY, Lin CY. Thickness-adjustable Injectable Poly-D,L-Lactic Acid: A Versatile Filler. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Jun 8;10(6):e4365. doi: 10.1097/GOX.0000000000004365. PMID: 35692668; PMCID: PMC9177247.

AestheFill®精靈針的4大特點

1. 不易結粒粒

PDLLA的結晶性弱，因此稀釋容易，注射後效果柔軟、自然。精靈針於韓國上市後首4年臨床證實共約1萬6千名使用者，只有0.03%出現結粒粒的情況。

2. 不用按摩

醫生會在注射後進行按摩塑型，使用者回家後不必自行按摩，效果自然明顯。

3. 適應臉部廣泛部位

適合填充臉上較薄的部位如額頭、太陽穴、淚溝等；也能夠填補蘋果肌凹陷、法令紋、木偶紋等等，對於下巴和頸部皮膚鬆弛問題同樣適合，應用廣泛。

4. 生物分解

PDLLA是一種從天然可再生資源中提取而合成、並具生物相容性及生物分解、代謝的醫用材料，可安全應用於人體，經FDA與TFDA核准可用於處理臉部凹陷、皺紋。隨著時間，它能夠在體內逐漸分解成水和二氧化碳，適宜長期使用。

AestheFill®精靈針擁有甚麼安全認證？

它擁有美國FDA、韓國KFDA和歐盟CE三大認證，並在香港衛生署表列醫療儀器註冊。

AestheFill®精靈針有甚麼副作用？

精靈針成份能夠在體內完全分解，不會有任何殘留，加上膠原蛋白為自體增生，效果循序漸進，不會膠面、臃腫。

AestheFill®精靈針不適合誰？

重症肌無力者、對藥劑成分過敏者、懷孕、哺乳中婦女皆不建議施打。服用阿司匹林或其他類似抗凝血藥物者，可能會增加青腫及流血機率。

AestheFill®精靈針注射後需要甚麼護理程序？

注射精靈針後不用按摩，注射完24小時內避免做劇烈運動以及游泳。初次注射後，落針位置可能出現輕微腫脹、或瘀傷等正常現象，可以進行冷敷減輕紅腫，情況通常在數小時至數天內自然消褪。

市面3款醫美針劑的分別

上表可清晰分辨精靈針、少女針和童顏針的最大差異。

總括而言，如果希望有即時可見的效果，長遠又不想頻密施針維持成效，適用於全面各部位的粉末狀精靈針通常是較佳而穩妥的選擇。

若果需要局部塑型，則可以採用凝膠狀的少女針，最常見的例子是蘋果肌填充，另外也適用於鼻子和下巴塑形；如果目標是漸進式促進膠原增生，自然達到膚質提升、減退皺紋和細紋，則適宜採用童顏針。

AestheFill®精靈針注射後效果如何？要注射幾多次？維持多久？

精靈針馬上填補注射部位的凹陷空間，有飽滿豐盈、撫平皺紋的即時效果；它亦能長效誘導皮膚第一型膠原蛋白增生，既然是自體增生，效果當然「自自然然」，避免「膠面」。另外，新生的膠原蛋白除了撐起皮膚組織，它亦是天然的保濕因子，能保持皮膚水潤、保濕、提亮的美肌作用。

精靈針1:1左旋＋右旋的雙旋結構，形成專利多孔性微球體結構，這特性使精靈針比其他filler更加長效，按藥廠的指引，建議約3次為一個完整療程。按客人實際需要，醫生會建議最佳的療程次數，效果維持至少18至24 個月。

新型針劑首重「度身訂造」美容效果

新型PDLLA既是新的美容針趨勢，亦展示了「度身訂造」的美容風潮。打針效果好，全憑醫生的經驗和手勢！人人情況不同，只要配合優質的針劑產品，再按醫生對於產品在臨床應用的純熟程度，才能塑造最符合預期的理想效果。

Redefine by EVRbeauty是香港專業微整型醫學美容，註冊醫生經驗豐富，重視客人預期，按照臉型和需求，設計的美容方案絕不會一式一樣，打造自然、符合目標的調整效果。全店引入國際認可的醫美療程，只會採用大型的國際合作廠商，並只引入具認證的產品（FDA、CE、KFDA）。全店所有針劑正廠正貨，得到藥廠頒發的合作證書，給予客人最大信心。

Redefine另一特色是價錢透明度高，全店一律以明碼實價、絕不硬銷為最高原則，希望客人真正享受美容的過程。官方網站和eShop亦同時列明療程價錢，經常推出針劑限時優惠，有興趣可以即時購買、WhatsApp預約，絕不取巧！

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