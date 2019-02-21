【Levi's上市】百年品牌純利率僅5%　點解仲低過Uniqlo同佐丹奴？

擁近166年歷史的美國牛仔褲生產商Levi's已向美國證交會（SEC）申請再次上市，擬在紐交所掛牌，股份代號「LEVI」。據報，公司將籌逾6億至8億美元（約46.8億至62.4億港元），估值超過50億美元﹙約390億港元﹚。

翻查資料，1853年成立的Levi's，曾於1971年上市，1985年被管理層私有化。今次再次「亮相」股票市場，從剛公布的招股文件，不難發現Levi's一些重要的營運數字，以及集資所圖。

1853年成立的Levi's，早於1873年開始生產牛仔褲，有不少「經典」時刻。（官方圖片）

受利得稅支出所累 純利率收窄至5%

翻查上市文件，截至去年11月底止全年，產品在全球110個國家銷售，涵蓋逾5萬個零售點，總收入重返50億美元大關，增長13.7%至55.8億美元；毛利亦做得不錯，升17%至30億美元，毛利率達53.8%；除稅前利潤則按年升43%至5億美元。不過，公司純利只有2.83億美元，純利率僅5.1%，較大眾休閒品牌Uniqlo母企迅銷﹙6288﹚的7.3%，又或佐丹奴﹙0709﹚的8.9%。究其原因，主要是因會計準則安排，令Levi's期內利得稅支出大增至2.15億美元，拖低純利率。

文件顯示，Levi's計畫通過IPO募資1億美元，惟此金額後續或會調整，皆因《CNBC》引述消息人士指，Levi's有意集資6億至8億美元（約46.8億至62.4億港元），估值逾50億美元（約390億港元）。

美國牛仔褲生產商Levi's已向美國證交會申請重新上市，擬在紐交所掛牌。（視覺中國）

501系列最熱銷​

事實上，這間牛仔褲巨頭經過多重波折才有今天。2003年，Levi's一度陷入破產邊緣，直至現任行政總裁Chip Bergh於2011年加盟後，帶領公司重上正軌。

雖然公司擁有多個時裝品牌，但Levi's仍是主力，佔總收入的86%。Chip Bergh於文件亦提到，公司的男士褲款為全球牛仔褲市場佔領導地位，最熱銷為經典牛仔褲系列──501系列。他又表示，收入提升主要得益於新品類的開發、直營零售管道業務規模擴大以及與全球消費者互動度的提升。

從業績去看，Chip Bergh已經將Levi’s由低潮拯救出來，但Levi’s要在這個時候宣布睽違34年後再度提出上市申請，離不開為儲夠「彈藥」，為攻佔新市場做準備。

女性市場佔Levi's整體銷售只有約30%，潛力龐大。（Facebook圖片）

女士品牌潛力大

雖然近年「運動休閒風」一度大行其道，令不少消費者轉向運動服裝。不過，「Fashion」總是不停轉變，牛仔市場復蘇，成Levi's重要增長動力。NPD Group數據亦指出，牛仔行業於去年錄得5%增長，遠高於整體服裝行業1%增幅。

雖然Levis的產品一向較受男士歡迎，不過，公司近年積極發展女士，以及其他非褲類品牌。這策略果然有效！上市文件顯示，Logo T-shirt成增長驅動力之一，而且未來頂級及女裝市場都有很大的發展空間，長遠將擴大其他產品類別，如鞋類及外衣等。

而在所有的品牌中，褲子包括牛仔褲、休閒褲與正裝褲，所佔的總銷售比率，由2016年的77%，逐步下跌至去年的68%；而男士產品淨銷售總額，佔比亦由2016年76%，持續下調至69%，已見Levis逐步減少對男性市場的依賴，嘗試開發新市場。

Levi's近年力邀日本巨星木村拓哉，及王菲女兒竇靖童成代言人，強攻大中華市場。（Facebook圖片）

中國市場未開發 有望成新增長點

除此之外，中國有逾13億人口的市場已成重要據點。雖然中國佔全球兩成服裝市場，但Levi's只以美洲為收入主力，佔整體銷售55%至30.43億美元；歐洲則佔30%至16.46億美元；亞洲則佔15%至8.87億美元。以全公司計，僅約3%收入來自中國。

上市文件亦明言，公司將持續開發包括中國及印度等新興市場。據機構Euromonitor預計，中國成人服裝市場今年將達15,920億元人民幣。若Levi's在中國銷售佔市場規模僅5%，已經是近800億元人民幣的生意。因此截至去年11底，公司廣告開支按年大增23%至4億美元，近期力邀日本巨星木村拓哉，及王菲女兒竇靖童成代言人，顯然想強攻大中華市場。