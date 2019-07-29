恒生人工智能Chatbot升呢　新增唱錢功能　冀日後「掣都唔使撳」

本港首批8間虛擬銀行，有望於年底前正式面世，一眾本地大行正在密鑼緊鼓推動數碼化應戰。恒生銀行（0011）早於去年初推出人工智能聊天機械人（Chatbot）「HARO」，客戶可透過聲控使用銀行服務，並於昨日（28日）再度「升呢」，新增外匯兌換服務，客戶可於對話介面上直接登入戶口，並將港幣兌換成12種外幣。

冀Chatbot終可全聲控操作

恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，「對話式銀行」（Conversational Banking）將是未來銀行業的大勢所趨，期望繼續提升線上線上的服務渠道，「想像將來只要進入HARO，就可以進行所有銀行服務，連掣都唔使撳。」他又指，HARO現時仍靠客戶人手輸入文字訊息，最終目標是轉為全聲控操作。根據資料，HARO於去年1月推出，現可提供查詢戶口結餘、小額P2P轉賬、繳付賬單及外匯兌換等服務。

但與機械人對話處理「真金白銀」的交易，或許仍有不少人尚未習慣。鄭維章介紹，恒生有意加強「有血有肉」的真人服務渠道，除了維持分行服務，亦計劃下半年推出「Live Chat」服務，客戶服務主任可在線上解答客人疑難，甚至直接提供銀行服務。

本港首批虛擬銀行有望於年底前正式誕生，恒生等本地龍頭行亦加緊推動數碼化（資料圖片）。

雖然銀行數碼化的大勢不可逆轉，但有不少銀行客戶仍未搭上金融科技的「順風車」，包括部分不諳網上銀行運作的「老友記」。鄭維章指出，該行已於50間分行部署專員，協助解決客戶與數碼服務有關的疑難，計劃日後每間分行均有一名兩名專員駐守。

App介面更新後 登入人次錄4成升幅

恒生銀行曾於3月提升旗下流動理財手機應用程式（App）的介面，包括容許客戶自訂戶口結餘顯示列、快速連結等功能。鄭維章透露，新介面推出以來，該App的每月平均登入人次較之前上升超過4成，而過去一年累積登入人次已超過1億，並已超越桌面版的個人e-banking的登入人次。他續稱，自該行於2月於手機App加入電子月結單功能，現時客戶查閱電子月結單的次數增加一倍，另亦有近5成網上證券開戶是經手機App完成。

客戶體驗「升呢」，同樣有助該行保險產品的銷情。鄭維章指出，今年首5個月經網上投保的保單數目，按年增加2倍，涵蓋旅遊保、家居保及醫保等，而經手機購買的旅遊保險保單數目增幅更達1.5倍。

恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，「對話式銀行」是該行數碼化的大方向。（葉家豪攝）

正研究推出遙距開戶服務

展望未來發展，鄭維章表示，恒生去年已與騰訊（0700）合作開發遙距開戶方案，但目前仍處研究階段。問及該行是否有自行開發電子錢包的計劃，他回應指快速支付系統「轉數快」的推出，已解決了不少電子錢包的需求，包括小額轉賬、賬單支付等，該行將繼續觀望市場發展。