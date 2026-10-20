長者記性差常答「不知道」未必是腦退化　醫生列假性失智症5特徵

每逢年節前後，門診常會出現假性失智（假性腦退化）潮，都是返鄉遊子帶著父母前來就醫。精神科醫生指出，「老年憂鬱」又稱為「假性失智症」，因為兩者症狀有相似處，因此常被搞錯。建議家人應帶長輩積極就醫，幫助家中長輩擺脫老年憂鬱的同時，也讓家屬放心。



一名中年男子帶著他70多歲的媽媽到醫院就診，提到媽媽的記憶力明顯大不如前，全家人都很擔心是不是得了失智症（認知障礙症），所以著急地尋求醫生確認。

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男子提到母親近來對於參加活動失去興趣、食慾減少，晚上睡眠也變得不好。台灣安南醫院精神醫學科主任張俊鴻建議先做詳細的檢查，包括大腦電腦斷層掃描（CT）、抽血，還有由臨床心理學家進行記憶測試，再下診斷。結果顯示大腦並無明顯出血或血管問題。

不用太擔心，你媽媽的情況，看起來像是假性失智。

張俊鴻給出初步結果，並安排進一步的治療，例如開了一些新型藥物。2星期後，患者與家屬再次來訪，他注意到男子的眼神放鬆許多，不再如初見般焦急，表示母親不但這幾天睡得比較好，情緒也穩定了很多。

「老年憂鬱」常出現造成類似失智的症狀

張俊鴻指出，有時候「老年憂鬱」也會造成類似失智的症狀，但這並非真正的失智症，藉由耐心、適當的支持和治療，便能有所改善。張俊鴻也提到，每逢年節前後，門診常會出現假性失智潮，都是難得回鄉的遊子帶著父母來就醫。

什麼是「假性失智」呢？其實就是所謂的「老年憂鬱」，跟一般年輕人的憂鬱不太一樣。

老人假性失智的5大特徵（01製圖）

「假性失智症」包含5大特色：

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1. 不注重個人儀容與服裝

患者可能不再關心個人的儀容和服裝，衣著開始出現不整齊或顏色黯淡。

2. 誇大認知功能缺損

患者可能會過分強調自己的記憶力或認知能力下降，但這種表現可能與客觀測試結果不符。

3. 在認知測驗中直接放棄

「不知道」可能成為患者常見的回答，即使在能回答的情況下也選擇放棄。

4. 過度專注於身體不適

患者可能會過分關注自身的健康問題，經常擔心生病並頻繁要求進行醫學檢查。

5. 功能喪失無明顯醫學原因

表現出的認知或功能喪失，在醫學檢查中往往找不到明確的原因。

3個假性失智症常見治療重點

相比之下，真正的失智症如阿茲海默症，其典型表現是緩發漸進的，患者可能會穿著不適切，但多會努力掩飾自己的認知缺陷，且在進行認知功能測驗時，他們通常會配合，甚至努力嘗試，儘管測試結果可能不佳。

另外，他們可能間斷地抱怨身體不適，但很快就會忘記，甚至出現失語、失用或認識不能的情況。

阿茲海默症患者常忘記身體不適，甚至出現失語或失用等情況。 （AI生成圖片）

針對假性失智症，張俊鴻提出3個常見治療重點，分別是：

• 心理治療

• 血清素藥物

• 經顱磁刺激（TMS）



在治療假性失智症時，結合心理治療、藥物治療和創新的腦部刺激技術，可以達到更好的療效，幫助患者擺脫老年憂鬱的同時，也讓家屬得以放心。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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