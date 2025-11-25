老年抑鬱易致認知障礙？減緩記憶力衰退　打牌唱K比追劇有助益

憂鬱症（抑鬱症）和記憶力衰退經常同時發生在老年人身上，但哪個先發生尚不清楚，根據1份2024年6月發表於《美國醫學會期刊網路版（JAMA NetworkOpen）》的研究指出，憂鬱症狀與老年人之後的記憶力衰退狀況有高度雙向關聯。



台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，台灣年長者的自殺率一直是所有年齡層最高，主要是高齡者就醫率不高，缺乏病識感，容易與失智症混淆，研究中提到監測記憶變化，將有助於辨識及預防憂鬱與失智症。

相關文章：失智症｜熟悉地方迷路屬失智症警號 10大前期徵兆放任不管恐惡化👇👇👇

+ 7

國際研究證實！老人罹憂鬱症比一般人更易失智

該研究由倫敦大學學院學者進行，採用英國老齡化縱向研究（ELSA）分析，ELSA每隔1年收集資料，研究對象是針對8268位居住在社區的英國人，平均年齡64歲且其中55%為女性，觀察2002至2003年到2018至2019年間的變化，追蹤長達16年。發現一開始呈現較多憂鬱症狀者更可能在後期經歷較快的記憶衰退，而在一開始記憶較差的人則更可能在後期經歷更多憂鬱症狀，同時也發現有效的干預措施，有助於減緩記憶力衰退。

台灣中山醫學大學醫學研究所暨醫學系兼任教授賴德仁說明，人類在應對壓力時會分泌皮質醇，適量分泌對身體有益，但若持續分泌過量恐會傷害大腦，造成海馬迴、前額葉萎縮。憂鬱症患者大腦中的腦源性神經營養因子（BDNF）減少，會造成海馬迴萎縮變小而影響記憶，特別在中老年族群中，患者有更多的記憶障礙，未來較容易面臨失智的風險。

至於腦部退化產生的記憶障礙，未來也有可能會引發憂鬱，所以老年憂鬱症與記憶力衰退兩者間的確有所關聯，且與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智，醫師須特別留意兩者的症狀，了解先後順序、原因。

賴德仁解釋，失智症是大腦認知功能退化的疾病，近期的記憶力會出現障礙，東西忘了放哪裡或重複問他人同樣的問題，較嚴重的話會有被偷妄想、忌妒妄想、視幻覺與情緒不穩定等症狀；老年憂鬱症則可能來自腦部退化、腦血管梗塞、甲狀腺低下及一些與老化相關的事件（例如孤單、經濟不佳、身體疾病等），變得比平常沒精神、常抱怨身體病痛、不想吃東西、對事物失去興趣……等症狀。

長輩多參與有互動性的活動 可降低憂鬱、失智風險

葉雅馨指出，雖然隨著年齡增長，民眾在睡眠、食量及活動量上會漸漸減少，如果是憂鬱症疾病而導致，應在2個禮拜到1個月間會明顯察覺到。因此建議，家中有年長者的家人需先認識老年憂鬱症症狀，平常也要多留意長輩的生活狀況，若在食量、睡眠狀態、對原來喜歡做的事情起勁程度等方面，與先前差異很大，就得提高警覺。若長輩有疑似不適的狀況需就醫，但又對看精神科有忌諱，家人也不妨可先陪同去看家庭醫生確認。

該如何及早預防憂鬱症、失智症找上門？葉雅馨表示，無論是50歲或60歲，還沒正式步入高齡者階段或剛踏入的幼年期長者，可試著養成一些習慣，包括做運動、培養嗜好、與親友相聚、義工服務，也計畫自己想做的事情，並列成清單。

葉雅馨也強調，有效的干預措施有助於減緩記憶力衰退，年長者不妨多安排打麻將、唱歌等有互動性的活動！而長期坐著或看電視、追劇，屬於單面項活動，並無法增加反應度跟腦部記憶，對減緩失智與憂鬱症的發生沒有助益。

最後，賴德仁強調，老年憂鬱常被誤認為是正常老化現象，但老年憂鬱症患者自殺率高、會導致原來的身體疾病更惡化，且併發的認知功能障礙（尤其是記憶障礙）更會導致失智症，所以需特別留意長者的身心狀態，如果有需要時，則要尋求專業的醫療協助。

相關文章：脾氣暴躁、不睡覺？留心失智者8大行為變化！7招照護貼士輕鬆掌握👇👇👇

+ 17

延伸閱讀：

帶寵物旅行必看！ 獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

老花近視雷射看遠看近都清晰 醫師分析手術方式及原理

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

