便秘吃蔬果選錯更嚴重？醫生點名6種水果和通菜｜附排便順暢4貼士

許多人都知道改善便秘要多吃蔬果、補充膳食纖維，但並非所有蔬果都有助排便，如果吃錯，恐怕會讓便秘更嚴重！台灣外科醫師陳榮堅指出，胃下垂或大腸無力症患者腸胃蠕動能力差，若大量攝取長纖維的空心菜（通菜），恐導致蔬菜在腸胃裡吸水膨脹，更難排便。而蘋果、芭樂及沒熟的綠色香蕉，雖然富含纖維，卻也含有會吸收腸道水分的「鞣質」，一旦水分補充不足，也會加重便秘問題。



陳榮堅在粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，很多人認為便秘時應該要多吃蔬菜、補充膳食纖維，但其實攝取什麼類型的蔬果、怎麼吃才是關鍵！

他舉例，像是「胃下垂」或「大腸無力症」的患者，如果大量食用空心菜這種纖維很長的蔬菜，雖然補充了很多纖維，但由於腸胃蠕動功能較差，這些蔬菜在腸胃裡吸水膨脹，便秘反而會變得更嚴重。因此建議這類患者，可以盡量「把蔬菜切成小段」，減少腸胃道阻塞及消化不良的情況發生。

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這些水果含「鞣質」，水喝不夠易卡腸

除此之外，有些人顧慮血糖控制與減重，會刻意選擇沒熟的綠色香蕉來吃，但其實未成熟的青蕉與蘋果、芭樂（番石榴）等含有「鞣質」——單寧酸，會吸收腸道的水分，如果水分補充不足，反而會加重便秘的問題。

吃錯水果反而會加重便秘問題（AI生成圖片）

其中，青蕉含有70％抗性澱粉，由於抗性澱粉不易被消化、分解，會在腸道中停留很久，而芭樂籽的單寧酸含量更高於果肉，因此建議消化不好的人，吃芭樂時可以去籽食用。其他如柿子、葡萄、石榴也都是高單寧酸的水果，腸胃不好的人要注意別吃過量，同時也要適度補充水分。

那麼，有哪些蔬果可以協助排便順暢？陳榮堅建議可以多吃奇異果、柑橘、熟透的黃色香蕉等。至於日常想排便順暢，可以謹記4要件：

1、維持均衡飲食，補充足夠的水分

2、適度補充益生菌、維生素

3、培養規律運動習慣，促進腸道蠕動

4、若便秘已經影響日常生活，或危害健康，建議儘早就醫檢查



台灣營養師高敏敏則建議，除了水分、膳食纖維，也要記得適度補充油脂，才能讓排便順暢。預防便秘可以遵循「4381+1/3」法則，每天吃足4份蔬菜、3份水果，也要喝8杯水、吃1湯匙堅果，以及每餐攝取1/3的「未精緻全穀雜糧」等，照表操課，就能與便秘說再見。

遵循「4381+1/3」法則，輕鬆改善腸道健康。（高敏敏營養師@facebook）

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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