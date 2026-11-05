失智症長者轉季變暴躁非病情惡化？中醫師：作息受影響宜多曬太陽

一名失智症（認知障礙症）患者家屬發現，長輩進入秋天後，除了記憶力退化之外，白天精神不濟、晚上卻特別清醒，而且一直在問相同的問題。



台灣中醫師周大翔表示，臨床上部分患者在季節轉換、作息受影響時，確實出現記憶、睡眠或行為問題更明顯的情況，尤其對原本失智的長者來說，秋冬更值得注意。

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季節變換、作息影響 失智症者情緒記憶行為明顯

台灣初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師表示，失智症本身是一種慢性進行性的神經退化疾病，臨床上確實有部分患者在季節轉換、日照時間改變、作息受到影響時，可能出現記憶、睡眠、情緒或行為問題更加明顯的情況。

秋天對年長者而言，白天接觸陽光的時間減少，加上天氣轉涼後比較不願意外出活動，很容易變成白天活動量下降、晚上睡眠品質不好，甚至出現白天一直睡、晚上卻精神特別好的情況。

睡眠一旦被打亂，隔天的認知功能與情緒也可能受到影響。



失智症患者因此變焦躁、易怒，甚至出現重複詢問、找不到東西、一直想回家等情況。家屬如果沒有注意到是作息改變所造成，很容易誤以為「失智突然惡化」。

活動量下降 醫：失智症整體精神狀態更退縮

周大翔中醫師提到，除了睡眠，秋天的氣溫變化也可能影響長輩的生活。天氣變冷後，很多長輩活動量下降，對失智症患者來說，建議家屬可以刻意幫長輩維持規律的生活節奏，例如早上起床後安排適度的戶外活動，接觸自然光線。

秋天降溫易影響失智症患者，建議家屬患者多接觸戶外光線，維持規律生活。（AI生成圖片）

飲食部分，長輩可能比較喜歡吃熱湯、燉補或高油脂食物，但飲食不需要過度進補，而是以均衡、清淡、容易消化為原則，確保蛋白質、蔬菜及水分攝取。

秋天氣候開始轉變，與其等到長輩症狀變得明顯才處理，不如從生活細節開始調整，讓長輩在季節交替時，也能維持熟悉而穩定的生活步調。

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