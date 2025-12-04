秋冬養生｜吃粥養胃生薑驅寒？護脾胃4誤區 中醫教飲食4重點+食療

秋冬交替，早晚温差逐漸增大，身體迎來了新的調整期。不少朋友感覺胃口不好，吃得少吸收也不好，稍不注意就腸胃不適。這究竟是怎麼一回事呢？



養脾胃避開誤區

《脾胃論》提到「百病皆由脾胃衰而生」，隨着中醫養生文化的流行，越來越多的人注重脾胃的調養。提到養脾胃，仍有不少人存在認識誤區：

有的人總認為喝粥最養胃，卻忘了咀嚼的重要性；

有的人認為生薑驅寒養胃，就拼命吃，卻忽略過量食用也有可能傷胃；

有的人以為養胃只需要關注飲食，其實運動和情緒管理也很大程度影響脾胃健康；

還有的人認為養胃就要補，濫用補品或藥物，反而可能傷了脾胃的根本。



脾胃作為氣血生化之源，其運化功能的好壞直接影響到全身的營養供給和能量代謝。中醫強調脾胃應「嬌養」，要求人們在日常生活中注意飲食調養，從而實現對脾胃温和、細緻的養護。

秋冬養脾胃指南（01製圖）

飲食調養

1. 温補為主

秋冬季飲食應以温補為主，適量增加富含蛋白質、維生素和礦物質的食物，如瘦肉、魚類、蛋類、奶類及新鮮蔬菜、水果等。同時，應避免過多食用生冷、油膩、辛辣等刺激性食物，以免損傷脾胃。

秋天素來乾燥，像銀耳、蓮藕、百合、梨、鴨肉等食材都是不錯的選擇。

2. 健脾食物

多食用具有健脾益氣作用的食物，如山藥、紅棗、蓮子、薏米、芡實、南瓜等。這些食物不僅能夠增強脾胃功能，還能促進營養物質的吸收和利用。

3. 少食多餐

冬季氣温下降，人體代謝相對減緩，因此應適當減少每餐的進食量，採取少食多餐的方式，以減輕脾胃負擔。

4. 合理搭配

以五穀雜糧為基礎，搭配適量的肉類、蔬菜和水果，保證營養均衡。注意不要只吃素或吃太多肉類，合理搭配葷素食物，有助於滿足身體對多種營養素的需求。

此時應特別注意腹部保暖，避免寒涼刺激腹部，影響腸胃，繼而容易出現腹痛、腹瀉等症狀。

下面給大家推薦一些調養脾胃的食療方👇👇👇

1. 山藥薏米芡實粥

做法：

取山藥粉、芡實粉、薏米粉各30克，先用熱水調開，然後放入白粥中加水煮，最好邊煮邊攪拌，以免糊鍋，15~20分鐘左右即可。

功效：

此粥有健脾益胃之效。大家在使用山藥、薏米、芡實時也可有側重，其中山藥可補五臟，脾、肺、腎兼顧，益氣養陰，又兼具澀斂之功；薏米健脾而清肺，利水而益胃，補中有清，以祛濕濁見長；芡實健脾補腎，止瀉止遺，最具收斂固脱之能。

2. 陳皮三仙飲

做法：

取陳皮10克，焦山楂15克，炒麥芽、炒谷芽各10克，用沸水沖泡，浸泡10分鐘，代茶飲，每劑沖2~3次，每日1~2劑。

功效：

消食除脹、健脾和胃，適用於因過食肉類或面類而出現的腹脹不舒、胃部不適、食慾不振等。

3. 白朮椒薑燉豬肚

做法：

準備豬肚1個，用食鹽、白酒揉洗乾淨；100克糯米用水泡透，10克陳皮切成細粒，12克生薑切片，適量胡椒搗碎，25克白朮用紗布包好，一起放入豬肚內，加入食鹽、料酒，豬肚兩端用線紮緊。將豬肚放入燉鍋中，加入適量清水，燉煮1小時左右，至豬肚、糯米爛熟。取出豬肚內容物，將豬肚切片，每日食用2次，可於2日內吃完。

功效：

本品能補脾益氣、温中健胃。適用於脾胃虛弱、疲倦乏力、食慾不振、脘腹喜温、隱痛脹滿、大便溏薄之人。

