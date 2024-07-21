咩時間做運動最好？專家揭這時間運動減肚腩2倍、1時段有效降血壓

做運動除了可以令身體更強壯，對不少人來說也可助減肥增肌。有外國研究報告就曾指出，不同時段做運動可達致不同效果，而男女做運動的最佳時間原來也有不同！



女生早上做運動可以減肚腩

減重醫生蕭捷健近日在其Facebook專頁發文指，美國斯基德莫爾學院（Skidmore College）曾在期刊《前沿生理學》（Frontiers in Physiology）發表一項研究，發現男性女性在不同時間運動，燒脂、增肌和降血壓的效果均有明顯差異。

該研究招募了30名女性和26名男性，隨機分配到返工前（06:00-08:00）或放工後（18:30-20:30）進行為期12週的多模式運動。結果發現如下:

《男排女將》劇照

女生早上做運動：脂肪減少了1.0 kg、 腹部脂肪減少了2.6 kg、臥推重量增加了8 kg

女生晚上做運動：脂肪減少了0.3 kg、 腹部脂肪減少了0.9 kg、 臥推重量增加了12 kg。

男生早上做運動：差異不大，收縮壓減少了3.5mmHg

男生晚上做運動：差異不大，收縮壓減少了14.9mmHg

《殺手》劇照

總括而言，女生若早上做運動，可以有效減少腹部脂肪，而且成效差距達2倍；而晚上運動則能顯著增加肌肉。至於男生，晚上運動的降血壓效果比早上運動更顯著。

男女早晚做運動的結果之所以有差異，研究者指出，這跟人體的生理節律和荷爾蒙分泌有關。晚上運動後，身體會經歷一個較長的休息和恢復期有助降低血壓。運動後的降壓效果可能與夜間的血壓自然下降（nocturnal dipping）有關，或者可能是因為晚上運動可以減少早晨的血壓上升（morning surge）。不過，仍是要避免在睡前兩小時內禁能過度劇烈的運動，以免影響睡眠。

資料來源：減重醫師 蕭捷健