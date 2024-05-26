深圳福田老字號鹽焗雞客家人美食　龍華大排檔環境差味道五粒星

客家菜注重火功，以燉、烤、煲、釀見長。沒有一隻雞能逃出廣東，除了經典的白切雞，客家的鹽焗雞也很受歡迎。以及有着包羅萬象氣勢的「釀」，也是客家菜中特有的做法，呈現出一種只有想不到、沒有不敢釀的創造感和大膽性。



今天就整理了深圳福田和龍華的5家客家美食，全是客家人傾情推薦的。

福田區

1. 梅林20年老字號客家菜：興寧客家菜館

它是客家人推薦榜單上的常客，一家在梅村路，一家在中康路，都開了十幾年。每當飯點，室內室外都坐滿了人，熟客們用客家話閒聊，頓時湧出一股親切感。

首先下單鹽焗雞，雞皮透薄彈牙，雞肉鹹香入味，是老饕們認證的優秀。

蘿蔔丸煲是他家特色，蘿蔔絲加糯米粉揉成圓，外皮炸得焦脆，內餡糯口粘牙。

此外還有酸菜炒大腸、三杯鴨、釀三寶等家常菜，都是再熟悉不過的味道了。

興寧客家菜館

梅村路店

地址：福田區上梅林梅村路22號（與梅華路交口）

交通：地鐵9號線梅村站C1出口，步行450m

營業時間：09:00-24:00

中康路店

地址：福田區上梅林中康路奧士達大廈8號

交通：地鐵4號線蓮花北站A1出口，步行600m

營業時間：09:00-22:30



2. 主業收租，副業做客家菜：科深客家菜館

它是深圳最老牌的客家菜館之一，也是園嶺人的私藏食堂。傳聞老闆家裏有七八棟樓收租，但秉承着「收租哪有開飯館開心」的心態，一做就是30多年。

招牌清燉雞，完全擔得起廣東人「雞有雞味」的硬性要求。它是科深獨創的秘密做法，據説不放一滴水，雞汁鮮濃，藥膳飄香。

釀豆腐、沙姜浸豬肚、啫啫生腸煲等，也都是客家人常點的。

科深客家菜

地址：福田區紅嶺中路與園嶺七街交叉口109棟1樓

交通：地鐵9號線園嶺站B出口，步行260m

營業時間：09:30-14:00，16:30-22:00



3. 糯嘰嘰的綠豆茶粿：本地味

福田這家本地味，也算是糯嘰嘰界的大熱門，獨創的7元綠豆茶粿，深圳只有這裏能吃到。綠豆、葱花、花生組成的餡料，一口咬下，鹹、香、軟、糯，舌頭被驚豔到差點忘記工作。

還有手工糯米糍，25元/盒，每盒6個，有芝麻和花生兩種口味，皮薄餡多，火到代購經常搶斷貨。

本地味

地址：福田區沙尾東村236-1

交通：地鐵7號線沙尾站B出口，步行270m

營業時間：10:30-12:30；14:00-19:00



龍華區

4. 開得偏，環境差，口味五顆星：邱記大排檔

這裏藏得隱蔽，也沒有環境可言，菜單已經被翻閲得非常破舊，看得出年歲。但熟客們點菜時輕車熟路，熟得好像在家吃飯一樣。

+ 1

呼聲最高的紅燒土豆片做法很特別，土豆片下鍋油炸一遍，再勾芡和青椒瘦肉一起爆炒，吃起來整體水潤潤，邊緣還有薯片般的焦脆。

用高壓鍋鎮壓的花生豬腳，吃起來是辣口的，燉得很是軟爛。

邱記大排檔

地址：龍華區長坑村長興路160號

營業時間：10:00-14:00；17:00-23:00



5. 龍華人的童年客家飯堂：安迪西餐廳

它在龍華開了三十幾年，龍華的60後至90後都知道它。總被誤以為是賣西餐的，但在那本帶着歲月痕跡的厚菜單裏，全是耳熟能詳的客家菜。

+ 1

飯點全靠搶的安迪排骨，肉量多骨頭少，外酥裏嫩又滋味足。

另一道推薦菜梅菜蒸豬肉，用的是惠州矮坡梅菜，搭配稍肥的豬肉餅蒸製，鮮香甘鹹，拌飯是一絕。

安迪西餐廳

地址：龍華區龍峯一路550號（近國寶通）

交通：地鐵4號線龍華站C出口，步行710m

營業時間：08:00-22:00



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