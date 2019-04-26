【Fresh Grad】CV必備8大內容　避開常犯錯誤　輕輕鬆鬆跟住寫！

說時遲那時快，Sem1就快完結，Year4的同學還有一個學期便要告別校園進入社會。但對於CV點寫依然一頭霧水？《開罐Opener》為Fresh Grad同學們度身訂造職場白紙CV撰寫攻略，不但有8大必備內容，更有溫馨小貼士及常見錯誤提醒！跟住照寫萬無一失！

一份好的履歷，清晰的架構絕不可少。小編為你總結8點CV必備內容：

【1】 基本個人資料

以為這項是「阿媽係女人」？個個都知道要填個人資料，但總有冒失鬼忘記留下聯絡資料！一定要清楚列明姓名、電話、電郵地址，否則HR有意邀請你面試也無法通知你！

常犯錯誤：

【1】寫得太多

雖說個人資料一定不能漏寫，但其實只寫姓名、電話、電郵便足夠。身份證號碼、生日、地址等留返面試時填報名表先啦！

【2】Email派膠

這一點有許多人都沒有留意到，大家在改電郵名時大多都創意爆棚，明星名、動漫人物名應有盡有，若用來應徵則略嫌幼稚。牽涉到公事時還是最好開個工作用電郵吧，用自己名字就實冇死！

【2】個人簡介

CV可說是應徵者的第二張臉，想HR在面試之前便能感受到你的性格，一段精簡獨到的個人簡介形容自己的個性及長處便最好不過！長度介於最好於20-30字內為佳。

常犯錯誤：

【1】個人照片附上自拍一張

對於是否需要在履歷附上照片這個問題，大家都眾說紛紜。但無論如何，若要在履歷附上照片，麻煩請到影相舖拍張「sharp醒」的證件相，自拍還是留給IG的follower吧。

【履歷範例1】CV就像個人卡片，最首要當然要令自己的名字一目了然！之後便是你的聯絡資料以及自我簡介。

【3】 學歷

學歷絕對是必不可少的一點，撰寫時記得列明畢業時間、主修課程全名，若GPA相當優異或有重要得獎經驗亦不妨「show-off」一下！

【履歷範例2】學歷要寫清楚就讀年期、學校名字及課程/文憑全稱是常識吧！

【4】工作經驗

一般來說，工作經驗一欄通常從最近的經驗開始寫，包含公司名稱、職位、在職時間及工作內容。別以為工作內容可以Hea寫，HR通常會留意你的過往工作內容是否符合該職位要求，因此請盡量緊貼Job ads要求，簡潔列點撰寫工作內容！

小貼士：冇做過Intern點算？

對於實習經驗欠奉的Fresh Grad來說，填寫工作經驗經常無從入手。但如過往兼職工作經驗與你心儀領域有共同點的話，亦可照寫無妨！例如你對客戶服務類工作有興趣，就算是兼職售貨員的經驗亦適用。

【履歷範例3】工作經驗通常從最近的經驗開始寫，必備公司名稱、職位、在職時間及工作內容四點，緊記簡潔列點。

常犯錯誤：

【1】錯字錯Grammar

撰寫工作內容是履歷的重要一環，但如果連文法及單字都出錯便會予人粗心大意的印象了！順帶一提，英文文法以及句子結構亦盡量統一為佳，如果上一句用被動句，下一句卻用主動句則同樣會予人不統一的感覺！

【5】課外活動

如果工作經驗單薄，那麼課外活動、比賽經驗、甚至是「上莊」經驗便是你的救命稻草了！參加課外活動亦能顯示你的興趣、能力和責任感。撰寫時參照工作經驗格式，將活動／學會名稱、擔任角色及活動內容或職責等簡述即可。

常犯錯誤：

【1】課外活動大晒冷

Fresh Grad經驗不足，大家都想絞盡腦汁充撐版面，但其實只需列出在大專/大學時的重要經驗便可。連中學社長、小學班長這些經驗都一併晒冷？「不了」。

【履歷範例4】對於經驗不多的畢業生來說，記錄課外活動等領導經驗絕對是充撐版面的好方法。但切忌貪心，連瑣碎的經驗都列入便會適得其反。

【6】相關技能

如具備技能亦請清晰列明，例如精通哪些軟件、語言能力等。

【履歷範例5】列出自己擁有的工作相關技能，例如精通哪些電腦軟件、語言能力、工程牌照等。

【7】可上班日期

不少公司招聘時都會關注應徵者的可上班日期，越快上班越理想。但如果撞正已安排行程，便請預留日子以免失約。

【8】期望薪酬

對於CV到底寫不寫期望薪酬，不同人都有不同看法。有人認為CV寫期望薪酬會太快揭開自己底牌，失去議價能力。其實寫清楚期望薪酬亦有助HR了解你對自己的信心，只要你的能力符合職位要求、提出的期望薪酬價錢合理，就總會有面試機會。（當然，若招聘廣告列明要提供預期薪酬，就當然要乖乖填寫！）

【履歷範例6】將可上班日期及期望薪酬列明，放在履歷最尾即可！

小貼士：Expected Salary點填？

按小編個人經驗，最重要是了解行情！多上討論區或問問身邊的朋友，查清楚心儀行業的入行市價是多少。HR亦多數會按你預期薪酬再壓價，因此寫預期薪酬時，最好是市價+$1000。不至於開價太高，亦有空間預HR壓價。

此外小編亦想奉勸各位Fresh Grad，要清楚自己理想薪酬的底線，不要因為有offer就屈就自己！你總會找到更好的！