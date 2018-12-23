【實試】狗頭梵高身　畫師教你把愛犬畫進名畫　美術零分也能做到

寵主們留意！又有新玩意可以做了，如果想為愛寵留下紀念與回憶的話，不妨試試將寵物畫進名畫中，讓寵物們有機會一躍成為世界知名人物！ 這次《開罐Opener》記者就去到觀塘找畫師拜師學藝，畫一幅動物名畫！

動物名畫的課程只有兩個半小時，所以大家要把握好時間，不要畫得太慢。（植加佑攝）

測試員Cynthia評分👇 容易度：★★★☆☆ 滿足度：★★★★☆ 環境：★★★☆☆​ 推薦指數：★★★★☆

這次記者就選擇了畫梵高的自畫像，

並帶同了自己養的狗狗照片，

試一試將狗狗變成世界知名的畫家梵高！

在選好要畫的名畫之後，就可以開始在畫板上起稿。（植加佑攝）

然後就上色，記得要先油背景，再油衣服的位置。（植加佑攝）

最後畫好狗狗的面部就大功告成了。（植加佑攝）

容易度：溝色要快手★★★☆☆

記者最初落筆的時候都有猶豫，

會不會畫錯？

這個比例對不對？

顏色油出界了怎麼辦？

但慢慢發現即使畫錯了也不要緊，

導師阿One會教你怎麼補救，

亦會因應你的程度逐步教你，

如要用筆尖才畫到直線，

油背景時可多加水等等，

非常仔細！

所以即使你不是個畫畫小能手，

也可以將你的愛寵畫得唯肖唯妙。



唯一要注意的一點就是，

混色時要快，

因為塑膠彩的特性是快乾，

乾了就混不了色。

阿One會很仔細地逐個步驟講解要怎麼畫，亦會在你畫錯時，出聲提點及指導。（植加佑攝）

滿足度：★★★☆☆



平日上學或工作久了，

都會想畫一畫畫，

放鬆一下，

或者抒發一下情緒，

但不是顏料都已經乾了，

就是畫筆不見了，

但來到這裏就能有齊所有工具，

還有專業的畫架與畫板，

讓你有機會一展拳腳。



比較可惜的一點是，

導師們都不建議學生，

帶同自己的寵物一起到場，

因為不只會影響其他學生，

亦會令你難以集中畫畫。

工作室內有齊專業的畫具，讓你盡情發揮，一嘗做畫家的感覺。（植加佑攝）

環境：藝術氣息濃厚★★★☆☆​

工作室內放滿了各種畫具，

牆上亦掛了各種畫作，

充滿了藝術氣息，

若你有朋友同行的話，

即使朋友不畫畫，

也可以窩在角落的小沙發打發時間，

在畫畫過程中，

被顏料弄髒了手的話，

工作室門外就有洗手間可以清洗。



另外，工作室的位置也很方便，

距離地鐵站只是5分鐘路程，

附近餐廳林立，

畫完畫肚餓也不怕找不到東西吃。

+ 3 + 2

推薦指數：為愛寵留紀念★★★★☆

雖然記者不擅長於畫畫，

但能在最終畫出一幅名畫，

甚至是將自己寵物的樣子畫出來，

真的相當有成功感，

而且畫作也很有價值，

滿足自己之餘，

也為寵物留個紀念，

而且將畫作放在家中，

也能裝個文青的樣子，

真的是一舉兩得！

但有一點需要提提大家的是，

工作室並沒有提供膠袋，

只有提供紙張用以包着畫作，

所以記者建議大家準備一個大袋，

以將畫作袋回家。

可以親自將愛寵畫下來留作紀念，真的非常有價值！（植加佑攝）

自由無價

L'b3 Workshop是由3位女生所開辦，

其中兩位就是阿One和Olivia，

兩人都有5年以上的教畫經驗，

深知打工永無機會做到自己真正想做的創作，

於是把心一橫就走出來，

開立一間屬於自己的畫室，

Olivia指：

「頭半年都比較辛苦，

個陣一有人打嚟查詢，

都未必真係報名，

我哋都好緊張，

好似未見過大場面咁。」

不過阿One就非常看得開地說：

「自由無價，

係需要換返嚟嘅！」

Olivia最初也有擔心過自己會捱不下去，也不敢讓家人知道自己過得很辛苦。（植加佑攝）

領養遺棄街貓

開辦了自己的畫室之後，

兩人終於能做到自己想做的創作，

畫多一點的動物畫，

因為3位創辦人都非常喜歡動物，

亦有養寵物，

其中阿One更曾領養棄貓，

「我就識一班好鍾意喺街邊餵貓嘅人，

嗰時我就想養貓，

佢就俾咗隻女仔我，

之後又話有一批貓，

開頭我都諗咗好耐，

但唔領養嘅話，

就會送去漁農署，

可能被人人道毀滅，

我就養多一隻，

其他就再搵其他人養。」

阿One和Olivia兩人都認為能開立自己的工作室，最開心莫過於擁有自由。（植加佑攝）

L'b3 Workshop

地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈第2座4樓A5室

價格：​$390（2.5小時）

電話：55300218

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