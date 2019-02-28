財政預算案2019增公務員職位　一次看清政府工考試資訊　CRE、BLT

財政司司長陳茂波於財政預算案中表示，將於2019/2020年度淨增加3481個公務員職位。說到入政府做公務員，大家都恨不得馬上「狗衝」。但總有不少人被不同的考試要求、英文簡稱、試題形式等擾亂得頭昏腦脹。《開罐Opener》特意為大家整理CRE及BLT的應試要求及考試須知，一次過看清楚如何獲得政府工入場券！

下 一 次 的 綜 合 招 聘 考 試 及 基 本 法 測 試 ， 將 於 2019 年 6 月 1 日 及 8 日 舉 行 ， 申 請 日 期 由 2019 年 3 月 29 日 至 4 月 11 日 。 －公務員事務局網頁

CRE、BLT是甚麼？考嚟做咩？

公務員向來是畢業生的Dream Job之一，而在芸芸公務員職位中，「學位/專業程度職系」則最受大學畢業生青睞。不但需要具備相關大學學歷，亦需參加「綜合招聘考試（簡稱﹕CRE）」及「基本法測試（ 簡稱﹕BLT）」，CRE著重應試者的語言能力及邏輯能力，而基本法測試則為評估應試者對《基本法》的認知。考試成績需達到職位要求方可應聘，可說是政府工入場券！

申請資格

CRE及BLT申請人必須

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 現正就讀學士學位課程最後一年；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

CRE考試基本資訊 試卷數目：三份卷：英文運用、中文運用和能力傾向測試（Aptitude Test） 考試時間：各卷45分鐘 考試形式：選擇題 成績等級：中、英文運用：二級、一級或不及格（二級為最高等級）、能力傾向測試：分為及格或不及格 *中英文試卷的二級及一級成績以及和能力傾向測試及格成績永久有效。

試卷 考試時間 題目數量 試題類型 中文運用 各45分鐘 45 閱讀理解（12題）

字詞辨識（8題）

句子辨析（8題）

詞句運用（15題） 英文運用 40 Comprehension（10題）

Error Identification（10題）

Sentence Completion（10題）

Paragraph Improvement（10題） 能力傾向測試 35 演 繹 推 理（8題）

Verbal Reasoning (English)（6題）

Numerical Reasoning（8題）

Data Sufficiency Test（5題）

Interpretation of Tables and Graphs（8題）

CRE考試時間緊湊，平均每分鐘需完成一題。考官只會在考試結束前五分鐘提醒考生，大家需善用時間！

點擊圖片查看更多CRE中文運用試卷例題：

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點擊圖片查看更多CRE能力傾向測試例題：

曾考獲以下指定公開試成績 可視為CRE同等資格：

CRE英文運用二級 CRE中文運用二級 =HKDSE英文科第5級或以上

=HKALE英語運用科C級或以上

=GCE ALevel English Language科C級或以上

=IELTS達6.5分+各分項不低於6分 =HKDSE中文科第5級或以上

=HKALE中化、中國文學或中國語文科C級或以上 CRE英文運用一級 CRE中文運用一級 =HKDSE英文科第4級成績

=HKALE英語運用科D級或以上

=GCE ALevel EnglishLanguage科D級 =HKDSE中國語文科第4級成績

=HKALE中化、中國文學或中國語文科D級

*IELTS成績有效期限只有兩年，考生可衡量應徵要求選擇是否報考CRE英文卷。

**持有上述等同CRE中英文二級成績，則毋須應考中英文運用試卷。

***持有上述等同CRE中英文一級成績的申請人，可考慮是否報考CRE中英文卷考取更好成績。

考完CRE就「包生仔」？

CRE與公務員職位的招聘程序是分開進行的，如果有心儀職位應直接向招聘部門提交職位申請。就算取得所需的CRE成績，招聘部門亦會再核實你的學歷及專業資格，並另設其他考試/面試。

CRE一定要全部卷都考到最高分？

如果你在CRE中英文卷都考獲最高的二級成績，恭喜你！你已符合所有學位或專業程度職系的語文能力要求。

但其實每個招聘部門都有不同成績要求，不一定要全部考試都考獲最高級。例如會計主任只需在英文運用試卷獲二級、中文運用試卷獲一級以及在能力傾向測試中取得及格。



此外，並非每個職位都要求應徵者於能力傾向測試取得及格成績，例如政府產業測量師、電子工程師等。建議先留意各職系的成績要求，設定考試目標。

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基本法測試資訊 試卷數目：一份卷，設有中英文版本 考試時間：20分鐘 考試形式：選擇題 題目數量：共15題 成績等級：滿分為100分，並無設定及格分數

點擊圖片查看更多基本法測試例題：

基本法測試才是隱藏BOSS？

由於BLT沒有設定及格分數，所以多數考生都會以15題全對為目標，壓力頗大。加上BLE以《基本法》條文為出題範圍，要熟記條文細項並不容易。考試前除了要熟讀《基本法》，建議多做坊間的模擬練習題！