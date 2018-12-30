盤點8首Sia為別人創作的大熱金曲　世界盃主題也是其中之一？

說起Sia這位來自澳州的神級創作才女，除了想起她那頂招牌巨型假髮，還有超卓的創作能力。《開罐Opener》為你搜羅八首大熱金曲，這些歌你或許全部都耳熟能詳，但絕對沒想到竟然出自Sia手筆！

雖然Sia早於1997年出道，

但一直在主流音樂市場表現欠佳。

直至與著名DJ David Guetta合作

獻唱名曲《Titanium》

才令世人聽見她高亢激昂的獨特聲線。

《Chandelier》、《Cheap Thrill》等

都是近年為人熟悉的名曲，

更曾經雄據Billboard單曲榜冠軍。

其實才華洋溢的Sia亦是一眾天王天后的

「御用名曲製造機」，

聽完以下8首金曲，

你必定會為Sia的創作能力所感嘆！

【1】《Try Everything》- Shakira

大家都熟悉Sia的黑暗抒情曲風，

但沒想到連輕快的卡通主題曲也難不倒她。

這套奧斯卡最佳動畫片《優獸大都會》，

一上畫便大受好評，

更在全球大收逾十億美元票房。

主題曲《Try Everything》由拉丁天后Shakira獻唱，

並為電影中的羚羊巨星嘉西BB配音。

你知道嘉西BB原來是生理雄性嗎？

因為只有雄性羚羊才有長長的角！

拉丁天后Shakira為《優獸大都市》獻唱主題曲。（視覺中國）

【2】《We Are One (Ole Ola) 》－

Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leitte

作為天王天后御用創作人，

節奏強烈的森巴曲風同樣得心應手。

這首2014年巴西世界盃主題曲，

Sia亦是幕後功臣之一。

（小編做資料搜集時亦被驚訝，

原來森巴節奏都難不倒Sia）

配合Pitbull奔放的饒舌、

以及拉丁裔巨星J. Lo和

巴西國民歌手Claudia Leitte的鼎力合作，

盡顯巴西足球熱情！

三人在巴西世界盃開幕禮獻唱主題曲，亦令Sia的創作響盡國際體壇盛事。（視覺中國）

【3】《Flashlight》- Jessi J

這首是歌舞青春電影

《Pitch Perfect 2》的插曲，

繼上一部捧紅插曲《Cup Song》後，

又誕生這首勵志神曲。

寓意生命中總有人如電筒般為你指引。

電影中表演此歌時，

台下觀眾都亮起手電筒揮舞，

場面非常感動。

但此曲起初在YouTube點擊率平平，

網民戲稱是被影片縮圖的濃妝Jessi嚇到。

網民戲稱被YouTube縮圖的濃妝Jessi嚇到。（YouTube截圖）

【4】《Crying in the Club》- Camila Cabello

Camila Cabello從當紅組合

Fifth Harmony中單飛後首張個人單曲，

便找來Sia共同製作。

仔細聽更能發現歌曲採樣了

天后Christina Aguilera的名曲

《Genie In A Bottle》。

雖然外界認為Camila的演繹太有Sia影子，

但仍不失為一首好歌。

歌曲採樣了天后Christina Aguilera的名曲《Genie In A Bottle》。

【5】《Pretty Hurts》- Beyoncé

據說此曲本為Katy Perry製作，

可惜Katy忘記檢查電郵錯失良機，

輾轉成為天后Beyoncé的囊中物。

歌名「Pretty Hurts」一語雙關，

既能解作「非常痛苦」，

又能譯作「美麗的傷痛」。

相當切合歌曲中批判社會對

女性審美價值觀的深層意義。

MV以選美比賽情節批判社會對女性的美麗極盡苛求，Beyonce在拍攝過程要求極高，更被導演形容為史上最難拍的MV。（《Pretty Hurts》MV截圖）

【6】《Let Me Love You》 - Neyo

Neyo向來以R&B抒情為人著稱，

名曲如《Mad》、《So Sick》都較為柔情。

2012年卻踏出舒適圈，

找來Sia製作這首電音舞曲。

雖然與過往風格截然不同，

卻令外界眼前一亮，

令大家感受到Neyo對不同風格的駕馭能力。

而有趣的是當年Neyo還是作曲家時，

曾為歌手Mario製作過一首大熱歌曲，

歌名亦正正是「Let Me Love You」！

當年Neyo還是作曲家時，曾為歌手Mario製作的大熱歌曲「Let Me Love You」，緣份真奇妙！

【7】《Chained to the Rhythm》 - Katy Perry

上次大意失名失荊州，

錯失好歌《Pretty Hurts》的Katy，

終於在2017年與Sia合作，

旋律琅琅上口之餘，

歌詞具有諷刺政治現況的意義。

作為希拉里支持者的Katy，

更在MV表達自己的政治看法。

不但暗示國民生活在表面的安逸，

更出現不少諷刺特朗普政策的畫面，

例如美墨圍牆、槍枝管制、移民政策等。

MV情節諷刺美墨圍牆。（《Chained to the Rhythm》MV）

MV情節諷刺特朗普常掛在口中的美國夢。（《Chained to the Rhythm》MV）

【8】《Diamond》 - Rihanna

在Sia為他人作的眾多「嫁衣」之中，

寫給Rihanna的《Diamond》

絕對是最知名的代表作。

據說這位才女不消15分鐘，

便洋洋灑灑寫出這首復古風名曲，

顛覆Rihanna一貫的舞曲歌路之餘，

更成為Riri第十二首告示板冠軍單曲。

專輯製作人更透露，

為捕捉Sia獨有的曲風神韻，

Rihanna花費3天錄製此曲，

令Sia起初乍聽還以為是自己的聲音。

（小編推薦大家試聽

二人合唱的《Consideration》，

看看是否聽得出兩人聲線的分別～）

小編個人推薦Rihanna在Victoria Secret Show演唱的《Diamond》現場，超高水準！