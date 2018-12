盤點8首Sia為別人創作的大熱金曲　世界盃主題也是其中之一？

說起Sia這位來自澳州的神級創作才女,除了想起她那頂招牌巨型假髮,還有超卓的創作能力。《開罐Opener》為你搜羅八首大熱金曲,這些歌你或許全部都耳熟能詳,但絕對沒想到竟然出自Sia手筆!

雖然Sia早於1997年出道,

但一直在主流音樂市場表現欠佳。

直至與著名DJ David Guetta合作

獻唱名曲《Titanium》

才令世人聽見她高亢激昂的獨特聲線。

《Chandelier》、《Cheap Thrill》等

都是近年為人熟悉的名曲,

更曾經雄據Billboard單曲榜冠軍。

其實才華洋溢的Sia亦是一眾天王天后的

「御用名曲製造機」,

聽完以下8首金曲,

你必定會為Sia的創作能力所感嘆!

【1】《Try Everything》- Shakira

大家都熟悉Sia的黑暗抒情曲風,

但沒想到連輕快的卡通主題曲也難不倒她。

這套奧斯卡最佳動畫片《優獸大都會》,

一上畫便大受好評,

更在全球大收逾十億美元票房。

主題曲《Try Everything》由拉丁天后Shakira獻唱,

並為電影中的羚羊巨星嘉西BB配音。

你知道嘉西BB原來是生理雄性嗎?

因為只有雄性羚羊才有長長的角!

拉丁天后Shakira為《優獸大都市》獻唱主題曲。(視覺中國)

【2】《We Are One (Ole Ola) 》-

Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leitte

作為天王天后御用創作人,

節奏強烈的森巴曲風同樣得心應手。

這首2014年巴西世界盃主題曲,

Sia亦是幕後功臣之一。

(小編做資料搜集時亦被驚訝,

原來森巴節奏都難不倒Sia)

配合Pitbull奔放的饒舌、

以及拉丁裔巨星J. Lo和

巴西國民歌手Claudia Leitte的鼎力合作,

盡顯巴西足球熱情!

三人在巴西世界盃開幕禮獻唱主題曲,亦令Sia的創作響盡國際體壇盛事。(視覺中國)

【3】《Flashlight》- Jessi J

這首是歌舞青春電影

《Pitch Perfect 2》的插曲,

繼上一部捧紅插曲《Cup Song》後,

又誕生這首勵志神曲。

寓意生命中總有人如電筒般為你指引。

電影中表演此歌時,

台下觀眾都亮起手電筒揮舞,

場面非常感動。

但此曲起初在YouTube點擊率平平,

網民戲稱是被影片縮圖的濃妝Jessi嚇到。

網民戲稱被YouTube縮圖的濃妝Jessi嚇到。(YouTube截圖)

【4】《Crying in the Club》- Camila Cabello

Camila Cabello從當紅組合

Fifth Harmony中單飛後首張個人單曲,

便找來Sia共同製作。

仔細聽更能發現歌曲採樣了

天后Christina Aguilera的名曲

《Genie In A Bottle》。

雖然外界認為Camila的演繹太有Sia影子,

但仍不失為一首好歌。

歌曲採樣了天后Christina Aguilera的名曲《Genie In A Bottle》。

【5】《Pretty Hurts》- Beyoncé

據說此曲本為Katy Perry製作,

可惜Katy忘記檢查電郵錯失良機,

輾轉成為天后Beyoncé的囊中物。

歌名「Pretty Hurts」一語雙關,

既能解作「非常痛苦」,

又能譯作「美麗的傷痛」。

相當切合歌曲中批判社會對

女性審美價值觀的深層意義。

MV以選美比賽情節批判社會對女性的美麗極盡苛求,Beyonce在拍攝過程要求極高,更被導演形容為史上最難拍的MV。(《Pretty Hurts》MV截圖)

【6】《Let Me Love You》 - Neyo

Neyo向來以R&B抒情為人著稱,

名曲如《Mad》、《So Sick》都較為柔情。

2012年卻踏出舒適圈,

找來Sia製作這首電音舞曲。

雖然與過往風格截然不同,

卻令外界眼前一亮,

令大家感受到Neyo對不同風格的駕馭能力。

而有趣的是當年Neyo還是作曲家時,

曾為歌手Mario製作過一首大熱歌曲,

歌名亦正正是「Let Me Love You」!

當年Neyo還是作曲家時,曾為歌手Mario製作的大熱歌曲「Let Me Love You」,緣份真奇妙!

【7】《Chained to the Rhythm》 - Katy Perry

上次大意失名失荊州,

錯失好歌《Pretty Hurts》的Katy,

終於在2017年與Sia合作,

旋律琅琅上口之餘,

歌詞具有諷刺政治現況的意義。

作為希拉里支持者的Katy,

更在MV表達自己的政治看法。

不但暗示國民生活在表面的安逸,

更出現不少諷刺特朗普政策的畫面,

例如美墨圍牆、槍枝管制、移民政策等。

MV情節諷刺美墨圍牆。(《Chained to the Rhythm》MV)

MV情節諷刺特朗普常掛在口中的美國夢。(《Chained to the Rhythm》MV)

【8】《Diamond》 - Rihanna

在Sia為他人作的眾多「嫁衣」之中,

寫給Rihanna的《Diamond》

絕對是最知名的代表作。

據說這位才女不消15分鐘,

便洋洋灑灑寫出這首復古風名曲,

顛覆Rihanna一貫的舞曲歌路之餘,

更成為Riri第十二首告示板冠軍單曲。

專輯製作人更透露,

為捕捉Sia獨有的曲風神韻,

Rihanna花費3天錄製此曲,

令Sia起初乍聽還以為是自己的聲音。

(小編推薦大家試聽

二人合唱的《Consideration》,

看看是否聽得出兩人聲線的分別~)

小編個人推薦Rihanna在Victoria Secret Show演唱的《Diamond》現場,超高水準!