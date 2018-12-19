Netflix首部韓劇1月播　朱智勛演古裝《屍殺列車》3大原因你必睇

Netflix首部韓劇終於要出爐！這套預計2019年1月播出的韓劇，由大熱電影《與神同行》中的朱智勛當主角，飾演皇太子殺喪屍。每集製作費高達15億韓圜，即約1千萬港元。

《Kingdom》劇照

【必看原因1】古裝版《屍殺列車》用劍殺喪屍



Netflix首部韓國電視劇《Kingdom》

預計2019年1月25日播出，

由朱智勛做主角，

講述在15至16世紀的朝鮮，

皇室因為權力鬥爭

而忽視百姓的民生疾苦，

令他們漸漸演變成「怪物」。

朱智勛飾演皇太子，

將解開這些可怕的疑問，

解決朝鮮的喪屍病毒。

《Kingdom》海報

【必看原因2】製作費比一般韓劇高5倍



《Kingdom》雖然只有6集，

但每集的製作費

高達15至20億韓圜

即約1千萬至1.4千萬港元

比一般韓劇高出5倍。

導演金成勳表示，

早在2011年已經開始策劃該劇，

但因劇內較多血腥場面，

在製作劇本過程遇到很多難處，

但幸好在Netflix這個平台，

可以自由地創作。

雖然這套劇尚未播出，

但已經正在製作第二季。

朱智勛（《Kingdom》劇照）

【必看原因3】《Tunnel》導演 與《Signal》作家合作



《Kingdom》台前幕後班底強勁，

是電影《Tunnel》導演金成勳，

與電視劇《Signal》作家金銀姬

的合作作品。

加上最近在《與神同行》

有出色表現的朱智勛當主演，

因此劇集尚未開播，

外界已經高度期待。

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