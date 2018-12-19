必搶福袋日本2019！不用飛日本　3個日本網安在家中就買到

快將踏入2019年，相信各位女士們最關心的，就是一年一度的日本福袋。事實上近年的日本福袋已經不用親自去購買，不同日本網站都設有網上預約的功能，好讓你能安在家中都能買到福袋。以下介紹3個網站，正正就可以讓你在香港輕鬆買到福袋，不用再親自飛日本！

【1】Fashion Walker

Fashion Walker是其中一個非常熱門的日本購物網站，

不同牌子的時裝都可以在這裡找到。

除了在福袋購買期間，

平時也會不定時有限定優惠。

MASJESTIC LEGON (6480円)

MASJESTIC LEGON主打甜甜的日系少女風，

無論是上班還是約會都適合！

福袋內有外套、毛衣、針織外套、連身裙等，

總共有5件單品。

另外它附送的福袋亦超級可愛，

用來當作出街的手袋也非常ok！

不過需要注意的是，

它的尺寸全部都是freesize（等同於M size），

因此購買前最好先量度好尺寸。

earth music & ecology (10,800円)

相信這個品牌對於香港人來說並不陌生，

它的休閒風格及便宜的價格，

非常適合一眾學生。

福袋內總共有12樣單品，

分別是外套、上衣、短裙、背包、頸巾等。

除開每件單品只需900円，

簡直是超值之選！

而且它亦有分不同的尺寸，

不同身型的女生都可以購買！

不過，它並沒有如MASJESTIC LEGON一樣，

將所有單品清楚地拍出來，

所以在未知的情況下，

可能很容易中伏！

【2】MAGASEEK

這個網站同樣都是以時裝為主，

然而它於品牌上比較多元化，

很多香港人熟悉的品牌，

都可以在這裡找到。

WEGO (8,640/10,800/21,600円)

主打原宿系的WEGO近年進駐香港，

這個福袋有分為3種，分別是低中高價。

低價的包含14件貨品，

包括有1件外套、3件上衣、1件下身、1條裙及8件飾物，只需8,640円。

而中價的福袋則是10,800円，包括2件外套、4件上衣、2件下身及10件飾物，共有18件貨品。

高價的則需要21,600円，

雖然價格比較貴，

但所包含的貨品可是有34樣，

是以上的近兩倍，

其中包括2件外套、11件上衣、2件下身、2條裙及17件飾物，

除開只是635円一件，性價比極高！

與以上一樣，WEGO都的尺寸都是freesize，而且沒有所有商品的照片，因此購買前需要考慮清楚。

joutie (10800円)

每年都會售罄的joutie福袋，

今年再次成為焦點。

原本價值41,000円的商品，

現在只需10,800円。

福袋內包含5件商品，

其中重點是帥氣度滿分的外套。

此外，它的福袋容量亦非常大，

當作旅行用適合不過。

【3】LOHACO

與以上不同，

LOHACO售賣的主要都是生活用品、食品及化妝品等。

類種上比較生活化，

用來送禮及自用都非常適合。

CANMAKE(3,240円)

CANMAKE這個品牌，

是一個性價比極高的化妝。

很多日本女學生都是用CANMAKE化妝品，

因此它每年的福袋都非常受注目。

今年的福袋共有10件貨品，

包括睫毛液、粉餅、眼影盤，唇膏等。

單用這個福袋，

女生們已經可以化完整個妝。

米肌 (10,800円)

米肌是一個著名的日本保養品品牌，

保濕度非常高，

更曾經被cosme推薦。

它的福袋價格是10,800円，

是化妝水及面霜的set。

商品共有10樣，

不論是卸妝及保養的商品，都應有盡有！

+ 2

轉運教學

說到日本的轉運網站，

最著名的都是Buyee及Tenso。

由於以上三個網站都分別有與Buyee和Tenso合作，

因此只需在網站申請會員，

獲得日本倉庫地址及電話號碼。

貨品就會寄到日本的貨倉，

然後再根據重量計算運費，

用家可自行選擇透過EMS或船運等不同形式，

運到香港。