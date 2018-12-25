盤點泫雅E'Dawn復古、街頭穿搭風格！一文變身韓風情侶閃爆IG

韓國歌手泫雅（현아）與男友E'Dawn金曉鐘（김효종）經歷認愛、退社事件後，離開 Cube 娛樂的兩人，已經可以大方在 Instagram 上放閃，而且還閃得沒有極限！兩人不只 PO 出為對方拍的照片、影片、同框合影，還有雙人舞蹈影片，甚至公開出席活動、為雜誌拍攝情侶海報！

兩人為DAZED KOREA拍攝了情侶雜誌照。（Instagram@ hyunah_aa）

在這之中，兩人的情侶時尚也成為焦點，一起來看泫雅與金曉鐘的情侶穿搭吧！

1）舞者街頭潮流造型

在舞蹈練習影片中，兩人穿着同樣氛圍的古著感撞色圖騰毛衣。兩人公開出席活動，一直以來以性感形象在舞台上表演的泫雅成為戀愛中的少女！雖然不是一模一樣的情侶衣，兩人的穿搭還是具有整體性，關鍵在於呈現同樣的氣氛，例如「帽子」、「條紋」、「絨布」等。

按圖看看這對恩愛情侶的舞者風格的街頭穿搭造型▼

2）混搭休閒風格

正式服裝混搭休閒！金曉鐘在格紋西裝內着帽T，泫雅則是在閃亮的小禮服中穿了粉紫色的襪子，以及兩人都穿着Dr Martens情侶鞋。

按圖看看這對恩愛情侶的混搭休閒風格造型▼

3）古著情侶穿搭

黑色上衣、寬褲、尖頭鞋，徹頭徹尾的情侶穿搭。兩人都穿着皮衣，以及撞色的搭配，復古又俏皮可愛。這對戀人恐怕要成為古著感情侶穿搭的最佳代表人物！

按圖看看這對恩愛情侶的古著造型▼

結語： 雖然當初認愛、退社、退團、解約等事件鬧得轟轟烈烈，也引起許多非議，不過最後泫雅和金曉鐘兩人成功與公司分手，並且在Instagram上展現了兩人現在幸福的模樣，讓祝福他們的粉絲感到開心，未來恐怕會有更多喜歡「這對情侶」的粉絲出現吧！

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原文：退社後放閃無極限！盤點「泫雅與 E'Dawn 金曉鐘」的情侶穿搭

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