【完SEM去旅行】5類做作旅行Caption老是常出現　最後一類實見過

12月是完SEM的季節，亦都是旅行的時節，每天「碌」Instagram你都會發現全世界的人都在去旅行，昨天還在台灣的人，今天又飛到了日本，Story多到看不完！ 近日就有連登討論區的網民盤點出5類在IG老是常出現的做作Caption。

大家在IG都像歌神一樣，最愛用歌詞做Caption。（《閏蜜》劇照）

【1】歌神型

每個人身邊都總會有個朋友，

每時每刻都在唱歌，

即使他很好的唱功，

即使你已經說了很多次「很煩！」

也無法阻擋他對唱歌的熱情，

甚至在去旅行Post IG時，

Caption也是留歌詞，

像是「豁出去漫遊 不通知親友」

「天氣不似預期 但要走總要飛」

「休息是為了走更長的路」

「逃離人類荒謬」

真的只看字都能聽到聲。

平日電視撈飯的朋友就最愛用廣告台詞和劇名做Caption。（《螢之光》劇照）

【2】電視精型

亦有一種人，

像個百科全書一樣，

對所有電視節目、劇集甚至廣告，

都瞭如指掌，

還會比讀書更認真地去背那些台詞，

去旅行時也不忘打以下這些Caption：

#去旅行去到盡

#我在乜乜天氣晴

#x個小生去旅行

#跟著xx去旅行

真的看厭了，

換一句好嗎？

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那些愛裝格調的人，就會打一些好像有點詩意的Caption。（《男朋友》劇照）

【3】偽文青型

還有一種人，

平日都說話都非常膠，

但當去旅行時，

就會裝個文青，

打些好像有點詩意的說話，

像是「#博盡無悔」

「捉緊夏天的尾巴」

「來一場說走就走的旅行」

看完這些Caption，

再聯想起那位朋友平日的樣子，

那一刻真的打了個冷震。

有些人總不愛打字，每次Caption都只打兩個字加個#就算。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

【4】冷酷型

有些人就是在IG塑造出，

「我是型男我很瀟灑」的感覺，

相片從沒有正面照，

亦不懂得笑，

Caption更不會多於3個字，

例如：

#出走

#流浪

#精神

#勿念

真是個冰山美男啊！

不少人都喜歡在外國影影地影影天，然後再加一句「你好，沖繩」來強調自己去了旅行。（《沒關係是愛情啊》劇照）

【5】強調地點型

還有一類人，

非常喜歡隨便影影天影影地，

之後加一句「早晨，巴黎」

或者「你好，日本」，

強調自己已經離開香港，

不然就說「返鄉下」，

說得好像經常去，

其實也不過一年去兩次，

甚至用同一句式多次強調這是外國的東西，

像是「#泰舒服」、「#泰好味」、「#泰開心」、「#泰…

知道了知道了，

你去了旅行很厲害！😉

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