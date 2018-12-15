【完SEM去旅行】5類做作旅行Caption老是常出現　最後一類實見過

12月是完SEM的季節，亦都是旅行的時節，每天「碌」Instagram你都會發現全世界的人都在去旅行，昨天還在台灣的人，今天又飛到了日本，Story多到看不完！
近日就有連登討論區的網民盤點出5類在IG老是常出現的做作Caption。
大家在IG都像歌神一樣，最愛用歌詞做Caption。（《閏蜜》劇照）
【1】歌神型
每個人身邊都總會有個朋友，
每時每刻都在唱歌，
即使他很好的唱功，
即使你已經說了很多次「很煩！」
也無法阻擋他對唱歌的熱情，
甚至在去旅行Post IG時，
Caption也是留歌詞，
像是「豁出去漫遊 不通知親友」
「天氣不似預期 但要走總要飛」
「休息是為了走更長的路」
「逃離人類荒謬」
真的只看字都能聽到聲。
平日電視撈飯的朋友就最愛用廣告台詞和劇名做Caption。（《螢之光》劇照）
【2】電視精型
亦有一種人，
像個百科全書一樣，
對所有電視節目、劇集甚至廣告，
都瞭如指掌，
還會比讀書更認真地去背那些台詞，
去旅行時也不忘打以下這些Caption：
#去旅行去到盡
#我在乜乜天氣晴
#x個小生去旅行
#跟著xx去旅行
真的看厭了，
換一句好嗎？
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那些愛裝格調的人，就會打一些好像有點詩意的Caption。（《男朋友》劇照）
【3】偽文青型
還有一種人，
平日都說話都非常膠，
但當去旅行時，
就會裝個文青，
打些好像有點詩意的說話，
像是「#博盡無悔」
「捉緊夏天的尾巴」
「來一場說走就走的旅行」
看完這些Caption，
再聯想起那位朋友平日的樣子，
那一刻真的打了個冷震。
有些人總不愛打字，每次Caption都只打兩個字加個#就算。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）
【4】冷酷型
有些人就是在IG塑造出，
「我是型男我很瀟灑」的感覺，
相片從沒有正面照，
亦不懂得笑，
Caption更不會多於3個字，
例如：
#出走
#流浪
#精神
#勿念
真是個冰山美男啊！
不少人都喜歡在外國影影地影影天，然後再加一句「你好，沖繩」來強調自己去了旅行。（《沒關係是愛情啊》劇照）
【5】強調地點型
還有一類人，
非常喜歡隨便影影天影影地，
之後加一句「早晨，巴黎」
或者「你好，日本」，
強調自己已經離開香港，
不然就說「返鄉下」，
說得好像經常去，
其實也不過一年去兩次，
甚至用同一句式多次強調這是外國的東西，
像是「#泰舒服」、「#泰好味」、「#泰開心」、「#泰…
知道了知道了，
你去了旅行很厲害！😉
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