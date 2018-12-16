不再寫聖誕卡、消失的長假　5個越大越唔想過聖誕的理由

聖誕節可說是大家最全年最喜愛的節日，大家都興奮地迎接它的來臨。但對於有些人來說，人越大就越不想過聖誕節，只因聖誕的感覺與小時候相比，已經不再特別。

（圖片來源：lihkg）

1.【燈飾一年不如一年】

還記得小時候

聖誕節的指定活動，

就是與家人到尖沙咀海旁看燈飾。

寒冷的天氣

再加上美輪美奐的燈飾，

濃濃的聖誕氣氛。

但近年冬天越來越不似冬天，

聖誕裝飾更越來越「走樣」，

再沒有那份吸引力。

（《花遊記》劇照）

2.【可有可無的PARTY】

燈飾不好看，去Party呢？

中小學時代，聖誕等於有假放，

也等於有得玩，

一年一度的聖誕聯歡會令人期待。

大家趁著這時候，

做著平時在課室做不到的事。

長大後各有各忙，

別說開Party，

能不能約齊朋友都成問題，

很多時候只是隨便吃個晚飯，

就當一起慶祝了。

►M記薯餅、譚仔雞翼 5款side dishes比主角更吸引！

（《請回答吧1988》劇照）

3.【不再寫的聖誕卡】

還記得中學的時候，

朋友們都會迫大家

一定要寫聖誕卡，

「唔寫就唔係friend！」

因此每次在聯歡會前一晚

都好像在做功課一樣，

一晚寫數十張聖誕卡，

甚至比做功課還要認真。

現在大家都懶得再寫字，

WhatsApp一段字，

不用「罐頭」，

親手打已算有誠意。

（《聖誕怪怪傑》劇照）

4.【約不到的朋友】

「聖誕一齊倒數okay？」

以前一說約出街倒數，

大家都會一秒答應，

只因大家都是孤苦伶仃一個人。

但當朋友們逐漸有自己的情人，

「已讀不回」大概是常識吧…

（《無法成為野獸的我們》劇照）

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5.【消失的假期】

學生的時候，

聖誕和新年都是最長的假期，

每次都會有超過一個星期的長假，

加上sem break的時間

去一個歐洲的旅行也不是夢。

現在成了打工仔，

最長都只有三日，

要去一個長的旅行還需要攞假。

慶祝聖誕？

要返工，不了。

（《好朋友們》劇照）

但其實聖誕開不開心，

只在乎自己的心態，

「其實毒L一個更開心」，

即使是一個都可以過得很開心。

當然有一大群朋友一起過，

絕對會開心得多。

快點拿起你的電話，

約那些很久不見的朋友吧。

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