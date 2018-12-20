《VOICE》恐怖殺人魔毛泰久復活　最新漫畫暗示下季劇情？

有最帥的變態殺人魔之稱的金材昱，因為在2017年飾演過OCN懸疑劇《VOICE》的變態殺人魔毛泰久而得到此稱號。雖然《VOICE》第2季已於今年播出，但不少觀眾對於毛泰久沒有回歸而感到失望。不過大家不用灰心！最新漫畫的劇情暗示，毛泰久已「復活」！

《VOICE》劇照

OCN經典懸殊劇《VOICE》，

過去的9月已經播出第2季，

預料明年將會播出第3季。

不少觀眾對

第一季的變態殺人魔毛泰久（金材昱飾）

沒有於第二季出現而大感失望。

不過最近由

OCN Original與漫畫作家合作

推出漫畫《Original Sin 2》，

透露毛泰久已復活。

《VOICE》劇照

還記得《VOICE》第一季最後的劇情嗎？

毛泰久被警察抓了之後，

被送往精神病院，

他在那裡被多名精神病人用鐵鎚攻擊，

滿身鮮血，

不過他是死是活，

倒是沒有明確交代。

《VOICE》劇照

OCN日前與漫畫家姜亨圭（강형규）合作，

推出網絡漫畫《Original Sin 2》。

在漫畫中透露，

毛泰久因為受到《VOICE》第2季中的

殺人魔方濟秀的幫助而脫離危險，

前往孤島逃難，

並再計劃新的殺人計劃。

《Original Sin 2》毛泰久與方濟秀見面

除了《VOICE》的人物之外，

漫畫還出現了其他OCN劇集的人物，

例如《神的測驗》、《PLAYER》等。

《PLAYER》劇照

雖然不知道漫畫和電視劇有沒有關係，

不過《VOICE》第3季預料下年播出，

韓國網民當然最想有看到金材昱的演出，

不過不少人亦支持

朱智勛、朴寶劍、任時完等人演殺人魔！

朱智勛、朴寶劍、任時完（左至右）

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