【完sem旅行】旅行=友情考驗　7種極品旅伴　你又有沒有遇過？

正式踏入sem break，大家都等著去旅行。然而在旅行當中，有一個好旅伴是非常重要的。如果遇上一個極品旅伴，可能會將你整個旅途破壞！以下7種極品超雷旅伴，不知道你和你的朋友又有沒有份呢？

（《小丸子》截圖）

【叫極唔醒型】

旅行的時間大多數都是3-7日，

說短不短說長不長。

遇著一個連去旅行都賴床的朋友，

簡直是一場惡夢。

原本旅行已經是一個要「爭分奪秒」的活動，

不斷拖延時間只會令能去得地方變得更少。

小編試過準時十點起床，

但最後等到下午三點才出到門口。

（《康熙來了》截圖）

【長期黑面型】

出門旅行，

本是一件開開心心的事。

但旅伴中總會有人一到外地，

就換上一副臭臉，

好像全世界都得罪他一樣。

拜託，其實沒有人拿著槍逼你出國去旅行，

既然難得去旅行，

大家應該互相遷就，

放下黑面，不要令大家的心情都被破壞。

（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

【全程篤機型】

以前去旅行沒有網絡，

大家都非常專注於不同景點中。

但隨著wifi蛋及sim card的興起，

一路旅行一路上網不是夢。

有的人總是喜歡在旅行途中才瘋狂用電話，

煲劇、打機、同男友傾電話樣樣齊。

最令人討厭的是，

他們一旦開始用電話，

就會「十問九不應」，

令自己好像在獨遊沒一樣。

其實這些事在香港在家中都能做，

為甚麼非得要在外地才做呢？

（《屍殺列車》劇照）

【自我中心型】

還有一種旅伴是一意孤行型，

原本是一大群人出動，

而他總是喜歡一個走捷徑，

最後更會迷路，

要勞師動眾將他找回來。

又或者總是喜歡控制著大家的時間及行程，

「夠鐘啦走啦」可能是他們的口頭禪。

（《我們這一家》截圖）

【嫌三嫌四型】

去旅行少至3日，

最多可能一個星期。

如果剛好你的旅伴是個意見多多，

只會不斷挑剔的人，

我真係恭喜你啊！

這種旅伴不但在事前準備零貢獻，

在旅途中更對所有行程都不滿意，

「點解咁無聊」、「都唔好食嘅」，

這些埋怨簡直是難聽過粗口。

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

【沒有意見型】

「冇所謂啦」、「是但啦」，

在日常生活中如果聽到這些說話，

你可能會覺得對方是個很隨和的人。

但同樣的說話放在旅行上，

卻會令人冒名火起。

本身旅行的時間已經不長，

大家還要玩互相推讓的遊戲。

再加上他們口中的無所謂，

可能並不是真正的無所謂，

真的會令非常掃興。

（《來自星星的你》劇照）

【自戀打卡型】

去旅行時，

很多人都會帶相機去拍下最美的一刻，

這可說是必需做的事。

但總是有人對影相太有要求，

每一個地點都要拍夠幾百張，

不同角度不同姿勢都要有。

要全部人等他一個拍照，

認真令人「燥底」。