年尾倒數聚會穿甚麼？從Mamamoo打歌服尋找派對服裝靈感！

聖誕節剛剛結束，各個年末倒數聚會接踵而來，你決定好要穿甚麼衣服迎接2019了嗎？韓國女團Mamamoo除了歌曲受歡迎，姐姐們的打歌服時尚同時散發成熟魅力，深受女生追捧！四名成員各具特色，相信你一定可以在她們的衣著裏取得派對服裝的靈感！ 其實，在香港可以也買得到Mamamoo打歌服的相似款，一起發掘她們的專屬時尚吧！

【1. 旼星】西裝套裝

（影片截圖）

西裝外套今季已經Hit到幾乎人人一件，

不過媽媽木的Fashion永遠帶給我們驚喜～

像是旼星在打歌舞台

穿上西裝套裝。

上衣採用修身的設計，

下衣同樣以較合身的闊腳褲配搭。

（影片截圖）

現在街上不難發現許多女生

以短裙搭配穿西裝外套，

如果想再突出成熟氣質的話，

不妨參考旼星的穿搭！

特別適合出席年末聚會和派對，

絕對可以帶給人眼耳一新的感覺！

香港可以買到類似的單品：

1. ZARA格紋西裝外套 $699 ; ZARA格紋長褲 $299

（ZARA）

2. Pull & Bear Double-breasted corduroy blazer ; Pull & Bear Corduroy flared trousers

（Pull & Bear）

【2. 華莎】高領橙黃色毛衣

（影片截圖）

華莎可以說是整個組合衣著

最性感、大膽的成員！

每個MV和打歌造型

都能牢牢吸引小編的目光，

即使是女生都會被她迷倒啊～

（影片截圖）

高領和橙黃色同樣是這個冬天

不能缺少的元素。

顏色看似大膽難Carry，

其實簡單的牛仔或淨色下身

已經輕鬆穿出時尚感！

香港可以買到類似的單品：

1. Bershka Turtleneck sweater $169

（Bershka）

2. Bershka Cropped fuzzy sweater $169

（Bershka）

【3. 輝人】復古緞面襯衫

（影片截圖）

Wind Flower裏各成員的服裝都相當有心思，

輝人大膽挑戰了條紋緞面襯衫，

顏色方面放棄了尋常的黑白灰，

以鮮艷的顏色抓住大家的眼球！

（影片截圖）

如果你怕復古襯衫顯土氣，

可以像輝人那般挑選Oversized的襯衫，

讓整體造型更帥氣和時尚！

女生可以試穿男裝襯衫，

Boyfriend style能夠穿出復古味。

香港可以買到類似的單品：

1. ZARA 條紋緞面襯衫 $199

（ZARA）

2. Bershka Striped shirt $199

（Bershka）

3. Bershka Striped satin shirt $169

不常穿Oversized的女生可以從合身款下手！（Bershka）

【4. 容仙】圖案荷葉邊連衣裙加及膝長靴

（影片截圖）

容仙一直是隊中的女神擔當，

服裝充滿女人味！

想在年末聚會中散發女神磁場的話，

可以試穿容仙身上的民族風荷葉邊連身裙，

搭配今季非常流行的及膝或過膝長靴。

記得裙子千萬不要過長，

露出適當的肌膚會讓比例更修長！

（網上圖片）

有網民翻出這條裙子價值港幣7千多！

所以小編在香港買到的牌子裏找到荷葉邊連衣裙，

預算有限的學生們會較易負擔得到。

1. OHKOREABEAUTY Life As A Flower OPS $388

（ OHKOREABEAUTY）

2. Forever 21 Ruffled Floral Mini Dress $400

（ Forever 21 ）

3. Zara 荷葉邊飾花卉印花罩衫 $199

覺得連身裙難carry，也可以試一試襯衫！（ZARA）

4. Bershka Sock-style boots with stiletto heels $299

（Bershka）

5. Bershka Mid-heel boots $499