年尾倒數聚會穿甚麼？從Mamamoo打歌服尋找派對服裝靈感！

聖誕節剛剛結束，各個年末倒數聚會接踵而來，你決定好要穿甚麼衣服迎接2019了嗎？韓國女團Mamamoo除了歌曲受歡迎，姐姐們的打歌服時尚同時散發成熟魅力，深受女生追捧！四名成員各具特色，相信你一定可以在她們的衣著裏取得派對服裝的靈感！
其實，在香港可以也買得到Mamamoo打歌服的相似款，一起發掘她們的專屬時尚吧！
【1. 旼星】西裝套裝
（影片截圖）
西裝外套今季已經Hit到幾乎人人一件，
不過媽媽木的Fashion永遠帶給我們驚喜～
像是旼星在打歌舞台
穿上西裝套裝。
上衣採用修身的設計，
下衣同樣以較合身的闊腳褲配搭。
（影片截圖）
現在街上不難發現許多女生
以短裙搭配穿西裝外套，
如果想再突出成熟氣質的話，
不妨參考旼星的穿搭！
特別適合出席年末聚會和派對，
絕對可以帶給人眼耳一新的感覺！
香港可以買到類似的單品：
1. ZARA格紋西裝外套 $699 ; ZARA格紋長褲 $299
（ZARA）
2. Pull & Bear Double-breasted corduroy blazer ; Pull & Bear Corduroy flared trousers
（Pull & Bear）
【2. 華莎】高領橙黃色毛衣
（影片截圖）
華莎可以說是整個組合衣著
最性感、大膽的成員！
每個MV和打歌造型
都能牢牢吸引小編的目光，
即使是女生都會被她迷倒啊～
（影片截圖）
高領和橙黃色同樣是這個冬天
不能缺少的元素。
顏色看似大膽難Carry，
其實簡單的牛仔或淨色下身
已經輕鬆穿出時尚感！
香港可以買到類似的單品：
1. Bershka Turtleneck sweater $169
（Bershka）
2. Bershka Cropped fuzzy sweater $169
（Bershka）
【3. 輝人】復古緞面襯衫
（影片截圖）
Wind Flower裏各成員的服裝都相當有心思，
輝人大膽挑戰了條紋緞面襯衫，
顏色方面放棄了尋常的黑白灰，
以鮮艷的顏色抓住大家的眼球！
（影片截圖）
如果你怕復古襯衫顯土氣，
可以像輝人那般挑選Oversized的襯衫，
讓整體造型更帥氣和時尚！
女生可以試穿男裝襯衫，
Boyfriend style能夠穿出復古味。
香港可以買到類似的單品：
（ZARA）
（Bershka）
3. Bershka Striped satin shirt $169
不常穿Oversized的女生可以從合身款下手！（Bershka）
【4. 容仙】圖案荷葉邊連衣裙加及膝長靴
（影片截圖）
容仙一直是隊中的女神擔當，
服裝充滿女人味！
想在年末聚會中散發女神磁場的話，
可以試穿容仙身上的民族風荷葉邊連身裙，
搭配今季非常流行的及膝或過膝長靴。
記得裙子千萬不要過長，
露出適當的肌膚會讓比例更修長！
（網上圖片）
有網民翻出這條裙子價值港幣7千多！
所以小編在香港買到的牌子裏找到荷葉邊連衣裙，
預算有限的學生們會較易負擔得到。
1. OHKOREABEAUTY Life As A Flower OPS $388
（ OHKOREABEAUTY）
2. Forever 21 Ruffled Floral Mini Dress $400
（ Forever 21 ）
覺得連身裙難carry，也可以試一試襯衫！（ZARA）
4. Bershka Sock-style boots with stiletto heels $299
（Bershka）
5. Bershka Mid-heel boots $499
（Bershka）