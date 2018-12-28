【有片】以為站姐很賺錢？資深站姐解構如何賠上金錢與健康

「站姐」的意思是指經營某明星的「應援站」，出席各種大大小小的活動，拍好看的相片，偶爾還要帶領粉絲合作應援活動的人。 很多粉絲都覺得站姐是「十分神聖」的存在，而且覺得他們都一定很風光，能賺很多錢。但現實中又是否如此？由現役站姐告訴大家當站姐的真相！

在各種音樂節目的「上班路」，經常都可以看到這樣的情況。（網上圖片）

做站姐能賺錢嗎？



近日，

韓國YouTube「닷페이스」上載了一條

關於站姐的訪問片段，

隨即引起粉絲熱烈討論。

站姐A表示，

說靠當站姐就能有相等於

大企業一年的年薪等說法，

根本是沒有根據，

而且絕對沒有可能的。

另一名當了3年站姐的受訪者亦表示，

「不會有錢賺，

可說是把錢埋在地上。」

當站姐根本不能和賺錢掛上等號。

站姐賺錢的方法有甚麼？



最近十分流行一種叫「代拍」的手法。

即是在各種活動、上下班路、

明星出境入境時代為拍照的方法，

根據所拍明星紅不紅的程度來決定

代拍的價錢。

受訪者表示，

「代拍一線男、女團，

像BTS、Wanna One、Twice這些，

的確能賺錢，

但這些機會不多。

加上近年來連外國人也加入戰團，

所以競爭也越來越大。」

在twiiter上搜「代拍（대리찍사）」的話，可以發現很多人也會把自己拍的照片出售。

站姐出的周邊能賺錢？



不少粉絲很崇拜站姐，

除了因為他們拍的圖片特別高質，

也因為覺得他們所出的周邊

比官方的更美。

受訪者表示，

自己每季都會準備不同的周邊，

最常見的可說是「slogan」（手幅）

和年尾的season's greeting，

而且每次附送的特典也十分精美。



很多人以為站姐推出這麼多周邊，

一定賺很多錢。

但事實上並不如此。

受訪者表示，

「賺錢」是有盈利，

但他們做的事其實是更像「團購」，

「就算有賺也只是很小很小，

而且也不是用作私人用途，

而是撥入追行程的經費。」

站姐送甚麼給偶像？



很多人覺得既然站姐

出那麼多周邊，

賺了那麼多錢，

就一定要做出程序相若的應援來。

一般來說，

衫褲鞋襪一定少不了，

價值幾千萬won

（港元幾十萬）的衣服也送過，

有時候亦會送像按摩椅

這類的電子產品，

還有歌手專用的耳機

（至少也要上萬元一個）等等。

其實做應援送禮物的原意，

只是為表達對偶像的心意，

但受訪者表示，

慢慢已經演變成為站與站的鬥爭，

站姐只能越花越多錢去展示自己的強大。



click入去睇吓今年姜丹尼爾生日，

站姐送咗咩畀佢！

睇完包你嚇一跳！

+ 3 + 2

站姐的應援



除了送禮物之外，

站姐還會在出道紀念日

或者生日時做不同的應援。

受訪者表示，

自己做這些應援

都是「自掏荷包」。

近年來十分流行

在巴士、地鐵、cafe等地方

落廣告這種做法，

「因為別人看來，

我好像一年到晚也在賣周邊，

好像賺了很多錢，

所以到生日、出道時，

別人都覺得我一定會做很多很多應援。」

別人對他們的誤會，

造成了無形的壓力，

令很多站姐每年都把這些應援做得很大。

最花錢的是甚麼？



偶像的行程，

可分為簽名會、

演唱會、一般活動、

年尾活動和海外演唱會。

受訪者表示，

最花錢的是簽名會和海外演唱會。

以前去簽名會，

可能買十多隻已經「包中」，

但現在超碼要買過百隻，

一隻碟大約需要港元$120至$180不等，

一場的洗費大概就是大約港元$12000至$18000

受訪者表示自己每次活動都會去十場

（偶像一次活動期大約一個月），

即是一個月要花十多萬！

BTS明年將在香港開一連4場演唱會

當站姐失去了甚麼？



「首先就是錢，

其次就是健康和體力。」

既然付出這麼多，

那為甚麼還要繼續經營？

受訪者表示，

都是靠自己喜歡偶像的心去支撐著。

受訪者的朋友更覺得，

他根本是把自己的一切都放棄去追星，

當很辛苦很想放棄時，

一想到偶像的好，

就能繼續下去。

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