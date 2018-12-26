奇怪廣告年年有！　回帶7個香港經典煩膠廣告　個個有聲有畫面

無綫電視TVB近日不停Loop一個名為「蘋果廣告製作公司」廣告，風格老土，成為網民的「恥笑對象」。事實上香港仍有不少令人印象深刻的煩膠廣告，以下7個你又有沒有看過？

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（廣告截圖）

第7位【八珍甜醋】

好的廣告，

有令人印象深刻的廣告詞

是非常重要的。

雖然它已經有一段歷史，

但當聽到八珍甜醋，

一定會想起：

「八珍甜醋份外香~」

（網上圖片）

第6位【日本人字牌救心】

這亦是其中一個

非常經典的廣告，

通常與魚肝油丸廣告

一同播出。

短短的5秒就將品牌名、

功用和口號說出來，

「Kyushin Kyushin」，

人人耳熟能詳。

（廣告截圖）

第5位【旺旺QQ糖】

旺旺的廣告向來都創意十足，

同時膠味甚濃。

這個QQ糖的廣告，

不少網民都覺得

那個男孩根本不是想吃糖，

而是想「溝女」。

而廣告中的

「come on baby」和

「你要唔要食一粒」，

都成為了網絡潮語。

（圖片來源：Whatscap）

第4位【旺旺燒米餅】

一講起旺旺燒米餅，

相信大家第一個聯想到的，

一定是廣告裡那個女生。

「媽好辣呀」這句，

更成為了網民改圖必用的素材。

（廣告截圖）

第3位【時昌迷你倉】

廣告中的外國人用著唔鹹唔淡的廣東話，

不斷洗腦式大叫「8177 7778」，

令時昌迷你倉一舉成名，

他更成為了時昌迷你倉的「生招牌」。

（網上圖片）

第2位【五糧液】

大陸的廣告通常都有一種濃厚的「祖國特色」，

而這個五糧液的廣告更是完全體現了

那個有氣勢又帶黠俗氣的感覺。

其中的最後的旁白：

「中國的五糧液！世界的五糧液！」，

更是極洗腦。

（廣告截圖）

第1位【尖尖尖】

如果說近十多年來最煩膠的廣告，

一定非「尖尖尖」莫屬。

「洗腦10分鐘魔音版」、

「完整結局版」、

「倒轉嚟播版」，

這些都是網民們的惡搞。

只是一個牙刷廣告，

就可以引來這麼大的迴響，

以宣傳度來說簡直是達到滿分效果。

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