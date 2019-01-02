細數8個光洙不為人知的致命魅力　比他小9歲的李善彬也被迷倒

去年12月31日，李光洙和李善彬公開戀情，成為2018年最後一對情侶。 在《Running Man》一直擔當「容易陷入愛情」的李光洙，每次和女嘉賓一隊時，都會被成員們嘲笑，稱別人不會喜歡上他。誰知比他小9歲的女演員李善彬卻真的被他迷倒！到底光洙有甚麼魅力？

光洙曾經與李善彬在《Running Man》大發閃光彈

【1】實力派演員



雖然光洙在《Running Man》

經常都被成員笑稱他

「正職是搞笑藝人」，

但其實他也是一名演員。

去年他於《Live》飾演一名警察，

亦獲得觀眾一致好評。

《LIVE》劇照

【2】身高1.9米



光洙其實是一名model出身，

在《Running Man》被稱為

「長頸鹿」的他，

身高高達1.9米。

走失也不怕找不到他！

starship圖片

【3】結實的身材



光看光洙的身形，

大家都以為他是瘦削。

但某一次他在《Running Man》

接受水彈懲罰時，

意外地公開了他的名品巧克力腹肌，

隨即便登上了熱搜榜。

光洙在第516集接受水彈時，意外公開了他結實的身材。

【4】懂得逗身邊的人笑



雖然《Running Man》是光洙

出道後首次出演的綜藝節目，

但由出演至今，

不斷帶笑彈給觀眾。

經常被「綜藝之神」照顧的他，

每次一到關鍵時刻都一定失敗！

最經典的笑彈，可說是連續幾次抽中生雞蛋吧！

【5】亞洲王子



雖然經常被成員笑

他只是「宋仲基的朋友」，

但其實光洙的人氣也是十分高！

每次《Running Man》出國拍攝的話，

機場最高呼聲的都是光洙，

所以有「亞洲王子」之稱。

在國外拍攝，圍住的粉絲都是大喊「李光洙」

【6】隱藏的財力



光洙在出道初期的廣告費

雖然只有80萬won（大約港元5萬7千），

但出道5年後，

已經上升至2億won（大繼港元140萬）。

在2016年，

光洙單是廣告的收億

已經高達16億won（港元1140萬）。

而且他的爸爸亦是傢俱廠的老闆，

不做明星也可以接手爸爸的生意！

光洙和爸爸

【7】能令女生悸動的情深性格



每當光洙和美女嘉賓在一隊時，

必定會產生「loveline」。

而且光洙在女嘉賓當中，

也是十分有人氣的成員。

不過相信不能再在節目

看到「容易陷入愛情」的光洙了！

每次一有女嘉賓主動討好光洙，他也會十分喜歡

【8】超廣大的人脈



除了是「宋仲基的朋友」之外，

多名帥哥oppa

像趙寅成、D.O等，

都是光洙的至親！

光洙和他的好友們（包括D.O、趙寅成、林周煥、金宇彬）

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