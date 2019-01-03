Wanna One一年半活動期完結　盤點他們創下的5項驚人紀錄

《PRODUCE 101》第2季出產的國民男團Wanna One，一年半的合約期已在去年12月31日完結，他們將在1月24至27日在首爾舉行告別演唱會，正式和粉絲告別。在短短一年半內，到底Wanna One創下了甚麼驚人的紀錄？
Wanna One
【1】史上最大規模的出道showcase
《PRODUCE 101》第2季自播出以來，
不單受到韓國人的關心，
在世界各地也有十分高人氣。
在節目誕生的Wanna One亦不例外。
他們於去年8月7日發布專輯
《1X1=1（TO BE ONE）》，
並在同日於首爾高尺天空巨蛋
舉行出道showcase。
在那裡舉行出道showcase的組合，
Wanna One實屬第一，
而且2萬張票在開售後瞬間就賣光。
出道showcase的後台照
【2】出道便拿下15個冠軍
8月7日出道後，
他們在8月10日開始到各個音樂節目打歌，
在出道9天後便拿憑著
主打曲《Energetic》拿下第一個冠軍，
整個活動期共拿下了15個冠軍。
twitter@WannaOne_twt
【3】出道曲累積1億streaming
Wanna One的出道曲《Energetic》，
在發布27周、11個月後，
便破了累積音源streaming
高達1億的紀錄，
屬於男團最初。
Twitter@WannaOne_twt
【4】同時拿下新人獎和最佳男團獎
「怪物新人」Wanna One，
除了在2017年拿下MAMA、金唱片、
首爾歌謠大賞的新人獎之外，
同時亦拿下了MAMA的最佳男組合獎。
出道同年同時拿下新人獎和最佳男組合獎，
Wanna One是史上第一個組合。
2017 MAMA
【5】出道10個月後開巡迴演唱會
Wanna One在去年6月開始，
即出道10個月後，
便舉行世界巡迴演唱會
「Wanna One World Tour
ONE:THE WORLD」，
於美國、新加坡、香港、
澳洲、泰國、台灣等
13個地方舉行演唱會。
他們今年1月24至27日，
將在首爾舉行告別演唱會，
有黃牛黨已經承機把門票
炒至10萬蚊港紙一張！
1月24至27日將在首爾舉行告別演唱會
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