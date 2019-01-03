Wanna One一年半活動期完結　盤點他們創下的5項驚人紀錄

《PRODUCE 101》第2季出產的國民男團Wanna One，一年半的合約期已在去年12月31日完結，他們將在1月24至27日在首爾舉行告別演唱會，正式和粉絲告別。在短短一年半內，到底Wanna One創下了甚麼驚人的紀錄？

Wanna One

【1】史上最大規模的出道showcase



《PRODUCE 101》第2季自播出以來，

不單受到韓國人的關心，

在世界各地也有十分高人氣。

在節目誕生的Wanna One亦不例外。

他們於去年8月7日發布專輯

《1X1=1（TO BE ONE）》，

並在同日於首爾高尺天空巨蛋

舉行出道showcase。

在那裡舉行出道showcase的組合，

Wanna One實屬第一，

而且2萬張票在開售後瞬間就賣光。

出道showcase的後台照

【2】出道便拿下15個冠軍



8月7日出道後，

他們在8月10日開始到各個音樂節目打歌，

在出道9天後便拿憑著

主打曲《Energetic》拿下第一個冠軍，

整個活動期共拿下了15個冠軍。

twitter@WannaOne_twt

【3】出道曲累積1億streaming



Wanna One的出道曲《Energetic》，

在發布27周、11個月後，

便破了累積音源streaming

高達1億的紀錄，

屬於男團最初。

Twitter@WannaOne_twt

【4】同時拿下新人獎和最佳男團獎



「怪物新人」Wanna One，

除了在2017年拿下MAMA、金唱片、

首爾歌謠大賞的新人獎之外，

同時亦拿下了MAMA的最佳男組合獎。

出道同年同時拿下新人獎和最佳男組合獎，

Wanna One是史上第一個組合。

2017 MAMA

【5】出道10個月後開巡迴演唱會



Wanna One在去年6月開始，

即出道10個月後，

便舉行世界巡迴演唱會

「Wanna One World Tour

ONE:THE WORLD」，

於美國、新加坡、香港、

澳洲、泰國、台灣等

13個地方舉行演唱會。

他們今年1月24至27日，

將在首爾舉行告別演唱會，

有黃牛黨已經承機把門票

炒至10萬蚊港紙一張！

1月24至27日將在首爾舉行告別演唱會

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