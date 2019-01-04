遊韓注意！遊客哭訴的士司機騙錢　首爾到釜山收4500港元車費

撰文：李梓媛
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遊韓的人要注意了！近日有外國人在首爾坐的士到釜山，原本大約35萬won的車費，竟然被司機索取多近1倍，63萬won！
韓國的士司機亂開收據，「老屈」外國人？！(yonhapnews圖片）
有外國人近日在網絡上
對韓國的士司機進行申訴！
事發在12月28日，
該名外國人在首爾上車，
出發到釜山。
根據以上Naver的地圖計算，
首爾站為起點，
釜山站作終點的話，
全程大約402km，
車費大約34萬won
（約港元2500）。
但該名的士司機卻向
外國人收取63萬won
（約港元4500），
比原價高出接近1倍。
該名外國人把收據拍下
並上傳至網絡上。
收據上「乘車／下車時間」
都顯示在「16:46」，
而乘車距離為「0km」，
乘車費用為「0won」，
而其他費用則為「63萬won」。
收取的信用卡為「海外AMEX卡」。
顯然是的士司機欺負外國人不懂看韓文，
而自己亂開單吧！
去年10月，
韓國的士界曾經發起大罷工，
抗議「共乘app」的盛行
嚴重影響他們的生意。
但大部份的韓國市民也沒有支持的士司機，
反而指他們經常拒載、濫收車資。
看來韓國和香港的士業界
也充斥著相同的毛病。
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