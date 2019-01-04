遊韓注意！遊客哭訴的士司機騙錢　首爾到釜山收4500港元車費

遊韓的人要注意了！近日有外國人在首爾坐的士到釜山，原本大約35萬won的車費，竟然被司機索取多近1倍，63萬won！

韓國的士司機亂開收據，「老屈」外國人？！(yonhapnews圖片）

有外國人近日在網絡上

對韓國的士司機進行申訴！

事發在12月28日，

該名外國人在首爾上車，

出發到釜山。

根據以上Naver的地圖計算，

首爾站為起點，

釜山站作終點的話，

全程大約402km，

車費大約34萬won

（約港元2500）。

但該名的士司機卻向

外國人收取63萬won

（約港元4500），

比原價高出接近1倍。

該名外國人把收據拍下

並上傳至網絡上。

收據上「乘車／下車時間」

都顯示在「16:46」，

而乘車距離為「0km」，

乘車費用為「0won」，

而其他費用則為「63萬won」。

收取的信用卡為「海外AMEX卡」。

顯然是的士司機欺負外國人不懂看韓文，

而自己亂開單吧！

去年10月，

韓國的士界曾經發起大罷工，

抗議「共乘app」的盛行

嚴重影響他們的生意。

但大部份的韓國市民也沒有支持的士司機，

反而指他們經常拒載、濫收車資。

看來韓國和香港的士業界

也充斥著相同的毛病。

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